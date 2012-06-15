Дорогие читатели, а также действующие сотрудники банка!

История моего сотрудничества с Русским Стандартом началась еще в 2010 году. Проработав чуть больше 2-х лет, выполняя все установленные планы, не имея за плечами ни одного замечания, ни одной депримации, защищая банк всеми возможными способами, я даже не подозревала, что и меня могут так "кинуть".

Все наверняка знают, как происходит выплата зарплаты и премии. Допустим, вы начали свою работу в январе, проработав месяц, банк 31 января выплатит только оклад. Что касается премии, то она будет выплачена месяцем позже, то есть 28 февраля. Так и происходило все это время. Стабильно, без задержек! Моя премия всегда была более 25 000. В один прекрасный момент я приняла решение написать заявление об уходе. Никто меня не просил, не вынуждал, просто так сложились обстоятельства. Написала заявление примерно 9 апреля этого года, но доработать решила не как положено - 14 дней, а немного больше, до 26 апреля (практически целый месяц). Весь апрель выполняла свой поставленный план, он не был снижен даже после того, как заявление было написано. Каждое утро ходила на планерку, отчитывалась о проделанной работе, подгоняла недостающие показатели. Требования были такие же, как и у всех. Поблажек не было. В конце апреля получила свой оклад и премию за предыдущий месяц. Но 31 мая я была в небольшом шоке. На моей зарплатной карточке не было ни копейки, хотя там должна была лежать премия за 26 дней апреля!!! Первым делом я позвонила на работу к своему начальнику. Начальник наш был также удивлен, как и я. Проконсультировавшись с вышестоящим руководством в городе Новосибирске мне был дан ответ, что на конец расчетного периода я не находилась в своей должности, именно поэтому мне и не положена премия за апрель месяц! Почему при увольнении это было мне не известно? Я бы, естественно, доработала до конца месяца. Я осталась ужасно не довольна. Очень хочу увидеть ответ на мой комментарий от банка.