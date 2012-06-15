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Осталась без зарплаты (очень полезная информация для действующих сотрудников) отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Дорогие читатели, а также действующие сотрудники банка!
История моего сотрудничества с Русским Стандартом началась еще в 2010 году. Проработав чуть больше 2-х лет, выполняя все установленные планы, не имея за плечами ни одного замечания, ни одной депримации, защищая банк всеми возможными способами, я даже не подозревала, что и меня могут так "кинуть".
Все наверняка знают, как происходит выплата зарплаты и премии. Допустим, вы начали свою работу в январе, проработав месяц, банк 31 января выплатит только оклад. Что касается премии, то она будет выплачена месяцем позже, то есть 28 февраля. Так и происходило все это время. Стабильно, без задержек! Моя премия всегда была более 25 000. В один прекрасный момент я приняла решение написать заявление об уходе. Никто меня не просил, не вынуждал, просто так сложились обстоятельства. Написала заявление примерно 9 апреля этого года, но доработать решила не как положено - 14 дней, а немного больше, до 26 апреля (практически целый месяц). Весь апрель выполняла свой поставленный план, он не был снижен даже после того, как заявление было написано. Каждое утро ходила на планерку, отчитывалась о проделанной работе, подгоняла недостающие показатели. Требования были такие же, как и у всех. Поблажек не было. В конце апреля получила свой оклад и премию за предыдущий месяц. Но 31 мая я была в небольшом шоке. На моей зарплатной карточке не было ни копейки, хотя там должна была лежать премия за 26 дней апреля!!! Первым делом я позвонила на работу к своему начальнику. Начальник наш был также удивлен, как и я. Проконсультировавшись с вышестоящим руководством в городе Новосибирске мне был дан ответ, что на конец расчетного периода я не находилась в своей должности, именно поэтому мне и не положена премия за апрель месяц! Почему при увольнении это было мне не известно? Я бы, естественно, доработала до конца месяца. Я осталась ужасно не довольна. Очень хочу увидеть ответ на мой комментарий от банка.
tanya-tomskбывший сотрудник
15.06.2012 09:37
Ответ банка:
Добрый день, tanya-tomsk!

Для уточнения информации по ситуации просьба направить Ваши персональные сведения. Прошу направить информацию в рамках личного сообщения на информационном портале Banki.ru


С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
9 комментариев
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tanya-tomsk
Автор отзыва
15.06.2012 13:25
Отправила информацию.
K@Rma
20.06.2012 15:26
Таня, а Вы систему мат. стимулирования читали? Там всё должно быть прописано!
tanya-tomsk
Автор отзыва
21.06.2012 21:56
Прошла неделя! я жду комментариев от администрации!
koshkarbek
30.06.2012 12:51
Раньше это была стандартная банковская практика. Сейчас от нее все прогрессивные банки отказываются, потому что народ жалуется и негатив уже организациям не нужен - это не престижно. Очень надеюсь, что руководство Русского стандарта одумается и выплатит вам все положенные деньги!
tanya-tomsk
Автор отзыва
30.06.2012 21:27
отзыв был написан 15 июня, прошло 2 недели!!! ответа до сих пор нет...ждем...
elena245
01.07.2012 11:15
У меня аналогичная ситуация. Нашла новую работу и написала по собственному в начале июня. После отработки 2-недель 27июня выплатили половину оклада за эти две недели,(8900) а премию и оклад за май так и не заплатили. Поеду обращаться в Государственную Инспекцию Труда. Дарить 25000 не очень хочется!
h150os
03.07.2012 10:37
Девушки, Елена и Таня, невыплата премии в данном случае незаконна (если я правильно понял ситуацию). Я сам себе и нескольким бывшим сотрудникам одного из POS-Банков помог вернуть ее, через механизм, который могу изложить приватным способом (дайте мэйл).

Ginger_80
03.07.2012 11:05
Уважаемый h150os, к сожалению, в СМС (система стимулирования сотрудников) БРС прописано, что выплата премии не является обязанностью работодателя) Можно, не увольняясь и отработав полный месяц, остаться вообще без премии, ибо выплачивается она по усмотрению руководства. Хотя должна признаться, в нашем отделении за время моей работы такого ни разу не случалось.
emozgovoy
17.07.2012 09:18
Добрый день, tanya-tomsk!

Рассмотрев Ваше обращение на banki.ru, сообщаем, что в соответствии с положениями трудового Законодательства работодатель имеет право поощрять работников. Основания для поощрения работников определяются Банком самостоятельно. Учитывая, что у Банка отсутствовали основания для Вашего поощрения, Вам премия не была выплачена. Выплата всех сумм, причитающихся Вам от работодателя, произведена в день увольнения.


C уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
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