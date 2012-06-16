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Рейтинг рублевых вкладов

Рейтинг рублевых вкладов в банках топ-100
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго времени суток.
Не могу понять, что же всех не устраивает. На мой взгляд, отличное место.
Очень много отзывов о собеседовании. Лично у меня оно прошло отлично. Набор стандартных вопросов - и такие же ответы. Далее был двухдневный тайм-аут, после чего пригласили на собеседование к управляющему. Оно заняло минут 7. И на следующий же день я была трудоустроена.

Устроилась менеджером по работе с клиентами. Работаю в ЦО г. Н.Новгорода. Планы ставят адекватные. Всё выполняется (понятно, что бывают запары, но стоит немного напрячься и все выполняется). Что касается з/п, то она чуть выше среднего по городу (на данную должность). У нас отличный коллектив. "Старички" обучают без проблем и не смотрят на новеньких свысока.

И в последних строках своего письма хочу сказать, что банк отличный как для тех, кто только начинает, так и для опытных сотрудников!
KarpeevaNS • сотрудник
16.06.2012 15:52
Ответ банка:
Добрый день, уважаемая коллега!

Благодарим Вас за то, что поделились своим положительным опытом работы в Промсвязьбанке. Очень важно, чтобы наши сотрудники всегда чувствовали себя на работе комфортно.

Мы, в свою очередь, желаем Вам карьерных успехов, достижения тех целей, которые Вы сами ставите перед собой, и, конечно, долгих лет работы в нашем банке.

С уважением, Департамент общественных связей ОАО «Промсвязьбанк»
1 комментарий
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ferocius
11.07.2012 23:39
как понять - немного напрячься?
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