Доброго времени суток.

Не могу понять, что же всех не устраивает. На мой взгляд, отличное место.

Очень много отзывов о собеседовании. Лично у меня оно прошло отлично. Набор стандартных вопросов - и такие же ответы. Далее был двухдневный тайм-аут, после чего пригласили на собеседование к управляющему. Оно заняло минут 7. И на следующий же день я была трудоустроена.



Устроилась менеджером по работе с клиентами. Работаю в ЦО г. Н.Новгорода. Планы ставят адекватные. Всё выполняется (понятно, что бывают запары, но стоит немного напрячься и все выполняется). Что касается з/п, то она чуть выше среднего по городу (на данную должность). У нас отличный коллектив. "Старички" обучают без проблем и не смотрят на новеньких свысока.



И в последних строках своего письма хочу сказать, что банк отличный как для тех, кто только начинает, так и для опытных сотрудников!