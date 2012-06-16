Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|А мне все нравится
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Доброго времени суток.
Не могу понять, что же всех не устраивает. На мой взгляд, отличное место.
Очень много отзывов о собеседовании. Лично у меня оно прошло отлично. Набор стандартных вопросов - и такие же ответы. Далее был двухдневный тайм-аут, после чего пригласили на собеседование к управляющему. Оно заняло минут 7. И на следующий же день я была трудоустроена.
Устроилась менеджером по работе с клиентами. Работаю в ЦО г. Н.Новгорода. Планы ставят адекватные. Всё выполняется (понятно, что бывают запары, но стоит немного напрячься и все выполняется). Что касается з/п, то она чуть выше среднего по городу (на данную должность). У нас отличный коллектив. "Старички" обучают без проблем и не смотрят на новеньких свысока.
И в последних строках своего письма хочу сказать, что банк отличный как для тех, кто только начинает, так и для опытных сотрудников!
|
0
KarpeevaNS • сотрудник
16.06.2012 15:52
|
Ответ банка:
Добрый день, уважаемая коллега!
Благодарим Вас за то, что поделились своим положительным опытом работы в Промсвязьбанке. Очень важно, чтобы наши сотрудники всегда чувствовали себя на работе комфортно.
Мы, в свою очередь, желаем Вам карьерных успехов, достижения тех целей, которые Вы сами ставите перед собой, и, конечно, долгих лет работы в нашем банке.
С уважением, Департамент общественных связей ОАО «Промсвязьбанк»
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|ferocius
11.07.2012 23:39
|как понять - немного напрячься?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.