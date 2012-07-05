Работаю в Русфинанс банке кредитным специалистом не так давно, и за все время, начиная с собеседования и по сей день, не было ни одного негативного случая. Зарплата платится вовремя, премии приходят стабильно, АТП и БДМ просто замечательные и позитивные люди, грамотно относятся как к своей работе, так и к коллективу. Юре, нашему БДМ, выражаю огромную благодарность за то, что относится ко всему с пониманием.