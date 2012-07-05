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|Ни одного негативного случая
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в Русфинанс банке кредитным специалистом не так давно, и за все время, начиная с собеседования и по сей день, не было ни одного негативного случая. Зарплата платится вовремя, премии приходят стабильно, АТП и БДМ просто замечательные и позитивные люди, грамотно относятся как к своей работе, так и к коллективу. Юре, нашему БДМ, выражаю огромную благодарность за то, что относится ко всему с пониманием.
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HolyFW • сотрудник
05.07.2012 13:02
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АТП - это администратор точек продаж
BDM - менеджер по развитию бизнеса
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