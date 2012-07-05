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Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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Ни одного негативного случая положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в Русфинанс банке кредитным специалистом не так давно, и за все время, начиная с собеседования и по сей день, не было ни одного негативного случая. Зарплата платится вовремя, премии приходят стабильно, АТП и БДМ просто замечательные и позитивные люди, грамотно относятся как к своей работе, так и к коллективу. Юре, нашему БДМ, выражаю огромную благодарность за то, что относится ко всему с пониманием.
HolyFW • сотрудник
05.07.2012 13:02
2 комментария
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Leximo
05.07.2012 16:24
Меня всегда радуют отзывы...ЕПРСТ и УФХЦЧ - суперские!...Автор, Вы для для людей пишите или для коллег-не все понимают внутрение абривиатуры...я знаю что такое БД"С"М, а кто такие АТП и БДМ? )))
xskies
06.07.2012 06:29
Добрый день.
АТП - это администратор точек продаж
BDM - менеджер по развитию бизнеса
Пожалуйста smile:)
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