Добрый вечер! Работала в этом банке в отделе потребительского кредитования на должности начальника группы потребительского кредитования 3 года (начинала все с чистого листа с должности “Специалист – Старший специалист – Начальник группы”). Первым моим опытом стала работа с физ. лицами, которые приходили в офис, чтобы проконсультироваться, оплатить за кредит, оформить что–либо (операционная работа). Через некоторое время я поняла, что это не мое (более спокойная работа, т.е. каждый день одно и тоже). Пообщавшись с директором, мне предложили альтернативу (на тот момент мне это было приятно, т.к., честно говоря, в большинстве случаев работодатель говорит “Не устраивает, давай до свидания", т.к. рынок труда на тот момент был не слишком развит и на мою позицию могли найти спокойно замену). Мне предоставили возможность начать новый проект (в то время в городе не был развит моментальный кредит). По началу мне было очень тяжело, но мой руководитель Игорь Л. помогал мне во всем (скажем так, я получала опыт, который мне, как выяснилось, очень сильно пригодился). За все время работы проводились различные конкурсы среди подразделений банка (я неоднократно становилась победителем конкурса “Лукойл – Гарант”). Было приятно, т.к. ездила в ЦО в г. Москва и при всех меня наградили, мелочь, но приятно, т.к. моя фамилия Кашковская была на слуху у всех вышестоящих руководителей среди всех подразделений банка.



Хочу сказать - банк неплохой, есть перспектива карьерного роста (обычно, многие организации только обещают, но в КЕБ, как показала практика, все это не только слова), но, конечно, для этого нужно показать себя на все 100%. Не соглашусь со многими отзывами, кто пишет про маленькую зарплату! Возможно, в других регионах она считается маленькой, но по нашей области (Ярославская) выше среднего. Так же хочу сказать про руководство – мне, возможно, повезло, т.к. всегда мне во всем помогали и не просто так “на отвяжись”, а всегда быстро входили в суть того или иного вопроса, несмотря на то, что он (руководитель) находился в Москве и все вопросы решались по телефону или эл. почте.



Главные плюсы, на мой взгляд: хороший соц. пакет (оплачиваемый ежегодный отпуск/оплачиваемый больничный/оплачиваемые командировочные/добровольное медицинское страхование (на тот момент, если я не ошибаюсь, у нас была страхования компания “Согласие”, которая в г. Ярославль была одна из лучших)), а также стабильная ЗП (я, к счастью, или нет, но “зацепила” кризисное время, но в данные месяца я не ощутила его на себе (ЗП как начислялась 2 раза в месяц, так и выплачивалась, т.е. я могла планировать свои расходы на будущее), а также развитие профессиональных качеств (за все время я посетила около 5-6 тренингов, которые мне очень сильно пригодились. Остались даже свидетельства, которые показывают, что я действительно прослушала курс (при дальнейшем трудоустройстве мне это помогло).



Рабочий процесс в КЕБе построен очень хорошо, коллектив весь молодой и амбициозный (мне позволяли выбирать сотрудников “кредитных специалистов” самостоятельно, т.к. за результат отвечала я (во многих банках, например, в РФБ, руководители работали с тем составом, который был ранее сформирован). Мне пришлось уйти из этого банка по той причине, что я замужем за военным и его перевели в другую часть (хотела перевестись тоже, но, к огромному сожалению, нашего представительства в этом городе нет). В целом я очень благодарна КЕБу и своему бывшему руководителю за очень хорошую “школу”, т.к. сейчас я работаю в другом банке (кстати говоря, мне получилось быстро устроиться, т.к. на рынке в потребах КЕБ занимает далеко не последние позиции)!



Админ: В каком регионе Вы работали и куда переехали?