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Ценим, когда теряем хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Проработала в БРС в Юридическом департаменте 2 года, и о "Русском Стандарте" даже при большом желании сказать ничего плохого не смогла бы.

Начну, наверное, с руководства (отдельно хочу отметить, что с руководством мне и ранее относительно везло и на откровенных хамов никогда не нарывалась). Так вот, дай Бог каждому такого руководителя. Человек изначально уникальный, умница и интеллигент, он НИ РАЗУ за два года моей работы в БРС не повысил голоса на подчиненного, не нахамил и не унизил. Если накосячишь - хватает просто нотки разочарования в его голосе, чтобы возникло стремление все побыстрее исправить и реабилитироваться в его глазах. Это не только мои ощущения, об этом говорило 90% наших сотрудников. Как он это делает - убейте, не знаю smile:o Гипнотизер, наверное smile;) Кстати, у человека хватало терпения отвечать на наши (ну хорошо, на мои) дурацкие вопросы. И мои личные проблемы (а их, увы, было немало) встречали понимание и сочувствие.

Едем дальше. Моя непосредственая начальница. Этому человеку я буду говорить "спасибо" еще долгие-долгие годы. Ее позиция всегда строилась на том, что мы работаем в команде. Не каждый сам за себя, а, в первую очередь, на результат. И если тебе нужно для достижения нормального результата задать двадцать вопросов, задай их. Никто не скажет, что ты тупой или неуч, ведь везде своя специфика. Всю правильность этого я до конца стала понимать только сейчас, попав в другой коллектив. Для нашей группы (а иногда и не только) она делала все возможное и невозможное. О повышении зарплаты, кстати, тоже беспокоилась она. smile:!: Ее уход на больничный или в отпуск воспринимался как маленькая катастрофа. И не кидайтесь в меня помидорами, понимаю, что звучит утопично, но ТАКОЕ БЫВАЕТ!

Как результат, наверное (или снова повезло smile;) )- дружный коллектив, где даже некоторые вновь приходящие "паршивые овцы" быстро мимикрировали и оттаивали. Возникает, наверное, естественный вопрос, какого ж... меня куда-то понесло? Теперь уже не знаю. Деньги? Жажда новых высот? Скорее всего, мне просто действительно везло раньше. И не нарываясь на хамство и жлобство, я действительно потеряла осторожность. Теперь, в другом банке, хлебаю это все полной ложкой, с тоской вспоминая свой БРС. Если представится возможность, вернусь обязательно. А на своей новой работе завтра пишу заявление об уходе. Уж лучше никак, чем небо в клеточку и друзья в полосочку smile:evil: .

Но это уже совершенно другая история...
Берегинябывший сотрудник
20.11.2007 03:37
12 комментариев
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messalina8
20.11.2007 19:12
Как же я Вам завидую! Вы наверное в Москве работали? Но Вы не представляете что творится в регионах! Ни о какой команде не может быть и речи! Хамство и подлость со всех сторон! Наверное потому, что в больших городах люди все-таки поинтелигентней живут, а в регионах колхозников понабрали, отмыли, в костюмы обрядили, да только быдло оно быдлом и останется!
Берегиня
Автор отзыва
21.11.2007 01:15
Я действительно в Москве работала). Только не знаю, насколько коллектив географией может определяться. Мне все таки кажется, что тут все зависит от руководства в первую очередь, от негласно определенных им устоев и правил. Я сейчас тоже в Москве работаю, в другом банке, но начальница (увы) неисправимая хамка. И она считает эту манеру общения абсолютно нормальной. Самое интересное, что люди к такому привыкают и относительно спокойно смиряются.А потом и сами себя так вести начинают. Грустно...А быдло-это состояние души, этого добра и в Москве с горкой))
solarius (гость)
21.11.2007 16:12
"А на своей новой работе завтра пишу заявление об уходе. Уж лучше никак, чем небо в клеточку и друзья в полосочку . Но это уже совершенно другая история "

Как я вас понимаю....я б если бы тут выложил часть того,что знаю...наверное у банков 20 лицензии можно чикать сразу....
solarius (гость)
21.11.2007 16:13
Если будет желание рассказать о "другой истории" напишите в личку....пообщаемся....
DMX
21.11.2007 23:43
2messalina8
на самом деле это мало завит тот места работы. я в свое время работал в РС и сейчас в другом банке работаю с людми, которые приехали из регионов учиться и работают. Если бы они мне не говорили что они с какого-то друго города я бы даже и не подумал....
АлексНА
22.11.2007 02:27
Если посмотреть, как говорят, "между строк", то отзыв не о банке, а о конкретных сотрудниках. Заметьте, если в этом отзыве, сменить название банка, то суть не поменяется. С таким же успехом тут можно написать про первую учительницу в школе или любимого воспиталя в детском саду.
PsioniC
22.11.2007 09:15
Хм, да это в любом отзыве смени табличку - ничего не изменится. Потому, что отзыв о банке - это отзыв о работе сотрудников этого банка. Хорошей или плохой. Поскольку каждый отзыв здесь в большинстве своём - описание частной ситуации, произошедшей с автором.
АлексНА
23.11.2007 02:54
PsioniC ты комментируешь отзыв или мой комментарий? Ты пиши по существу отзыва, если уж пишешь. У меня складывается твердое ощущение, что ты "не ровно дышишь" к моим словам и это не только, как ты помнишь по этому отзыву. А вот про таблички и остальное твое мнение ты опять не прав, жизненого опыта у тебя видать не хватает - когда отшение к банку складывается по взаимоотношениям к двум положительным людям да еще одной проффесиональной области, это не есть суть самого банка. Банк это большая структура, учавствует во многих секторах экономики с помощью различных департаментов, отделов, групп и т.п., для достижения наиглавнейшей цели - получения максимальной прибыли. Судить в целом банке, как и о любой другой организации, можно лишь зная, как все составные части взаимодействуют между собой.
pepperus
23.11.2007 10:10
2 АлексНА
Тогда если следовать Вашей логике, отзывы в Служебном рейтинге будут появляться крайне редко... Я касательно "Судить в целом банке, как и о любой другой организации, можно лишь зная, как все составные части взаимодействуют между собой."
messalina8
24.11.2007 22:51
Дорогие вы мои! Может это и не от географии зависит.... Ну почему же когда приезжаешь в РЦ, к тебе относятся как к сотруднику (не знают куда и посадить-то)...и здравствуйте тебе и спасибо и до свидания, и чем Вам помочь...и давайте разберемся...и вместе все решим! А когда приезжаешь в свое "родное" Представительство в городе, который-то и на карте сразу не найдешь - там все из себя Цари да Боги...и смотрят на тебя как на таракана...как бы раздавить! Менеджеров, которые на точках сидят вообще за мусор считают....их и сотрудниками-то наверное не считают....лишний раз боишься в своем банке простите в туалет пройти (я уж не говорю на кухню!!).
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