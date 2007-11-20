Проработала в БРС в Юридическом департаменте 2 года, и о "Русском Стандарте" даже при большом желании сказать ничего плохого не смогла бы.



Начну, наверное, с руководства (отдельно хочу отметить, что с руководством мне и ранее относительно везло и на откровенных хамов никогда не нарывалась). Так вот, дай Бог каждому такого руководителя. Человек изначально уникальный, умница и интеллигент, он НИ РАЗУ за два года моей работы в БРС не повысил голоса на подчиненного, не нахамил и не унизил. Если накосячишь - хватает просто нотки разочарования в его голосе, чтобы возникло стремление все побыстрее исправить и реабилитироваться в его глазах. Это не только мои ощущения, об этом говорило 90% наших сотрудников. Как он это делает - убейте, не знаю Гипнотизер, наверное Кстати, у человека хватало терпения отвечать на наши (ну хорошо, на мои) дурацкие вопросы. И мои личные проблемы (а их, увы, было немало) встречали понимание и сочувствие.



Едем дальше. Моя непосредственая начальница. Этому человеку я буду говорить "спасибо" еще долгие-долгие годы. Ее позиция всегда строилась на том, что мы работаем в команде. Не каждый сам за себя, а, в первую очередь, на результат. И если тебе нужно для достижения нормального результата задать двадцать вопросов, задай их. Никто не скажет, что ты тупой или неуч, ведь везде своя специфика. Всю правильность этого я до конца стала понимать только сейчас, попав в другой коллектив. Для нашей группы (а иногда и не только) она делала все возможное и невозможное. О повышении зарплаты, кстати, тоже беспокоилась она. Ее уход на больничный или в отпуск воспринимался как маленькая катастрофа. И не кидайтесь в меня помидорами, понимаю, что звучит утопично, но ТАКОЕ БЫВАЕТ!



Как результат, наверное (или снова повезло )- дружный коллектив, где даже некоторые вновь приходящие "паршивые овцы" быстро мимикрировали и оттаивали. Возникает, наверное, естественный вопрос, какого ж... меня куда-то понесло? Теперь уже не знаю. Деньги? Жажда новых высот? Скорее всего, мне просто действительно везло раньше. И не нарываясь на хамство и жлобство, я действительно потеряла осторожность. Теперь, в другом банке, хлебаю это все полной ложкой, с тоской вспоминая свой БРС. Если представится возможность, вернусь обязательно. А на своей новой работе завтра пишу заявление об уходе. Уж лучше никак, чем небо в клеточку и друзья в полосочку .



Но это уже совершенно другая история...