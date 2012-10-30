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исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Странные требования при приеме на работу отрицательный голос не засчитан
В ноябре 2011 года я ходил на собеседование в этот банк. Банк в то время занимал примерно 600 место в рейтинге по активам, увольнялся я из банка ТОП-400.
Управление называлось "Финансово-экономическое управление", отдела не было, был начальник управления ("который очень умный" - сказали кадры, и "которого все слушают"), начальник отдела бюджетирования и вот вакансия, на которую пробовался я. Заниматься надо было управленческим учетом по денежным переводам (это был главный КПЭ, как я понял, кроме того был и обычный УУ по различным продуктам, но упор на переводы), расчетом нормативов Н1... (!), подготовкой заключений об уровне риска на кредитный комитет (!). Функционал сразу насторожил. Я до этого занимался только управленческим учетом и о рисках знал понаслышке.

На собеседовании было сказано, что до этого 2 (!) сотрудника не прошли испытательный срок. Причину начальник управления не озвучил. Сказал только, что профпригодность оценивает не он, а правление банка (!). Я сказал, что, в целом, неплохо, так как новый функционал всегда интересно, кроме того зарплата ощутимо выше (я тогда зарабатывал 65 000 на руки, половину в концерте, они предложили 95 оклад). Я попросил 95 000 на руки, они взяли день подумать. На следующий день получаю предложение-согласие 95 000 на руки, обещаю взять день подумать (меня смутило, что меня вообще взяли, так как опыта в рисках нет совершенно).

В то время у меня не было военного билета, он был в процессе оформления, был временный военный билет. Об этом я сообщил кадрам банка "Г". Обещали перезвонить. Через 2 часа звонят, говорят, что отказываются от моих услуг. В тот день у меня было предложение на те же 95 гросс от ПСБ, куда я с удовольствием и устроился.

Оценка плохо поставлена только потому, что:
- двое до меня не прошли испытательный срок;
- легко согласились на прибавку (это на самом деле хорошо, просто меня смутило, что такой банк может позволить себе такие оклады);
- отказались по сути только потому, что военный билет оформляется.
Отзыв пишу впервые, буду рад любым замечаниям.
Volleybolist • несостоявшийся сотрудник
30.10.2012 12:17
5 комментариев
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Отверженный странник
30.10.2012 21:33
Сразу подчеркну : в самом банке "Гагаринский" не был НИКОГДА, хотя и звонили и приглашали. А все только потому, что ГО (куда звали) расположен в р-не ст. Очаково, куда реально можно ездить только на электричке, которая ходит не так уж и часто. Не скажу, что это есть сугубо отрицательный фактор, но добираться туда и обратно из других районов - КРАЙНЕ тяжело : на автобусах и маршрутках "откольными" путями. Хотя, для МЕСТНЫХ жителей, вполне возможно - самое ОНО !
Volleybolist
Автор отзыва
30.10.2012 21:38
Отверженный странник, +1, это тоже смутило..разве что квартиру там снимать, район ничего так
Pavlonciy
31.10.2012 08:29
Ну, за 95000 зарплаты снимать себе квартиру позволить МОЖНО, особенно если до этого снимал и так. А вообще, если СРАЗУ объявляют : двое предшественников не прошли испытательный срок - стоит ЗАДУМАТЬСЯ : ПОЧЕМУ ? Ведь за ТАКИЕ деньги можно и выбрать достойного кандидата и протестировать (проверить) его ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ! Если руководитель объявляет ТАКОЕ : "профпригодность оценивает не он, а правление банка (!)", то это тоже должно насторожить ! Делать зампредам что-ли больше нечего ?
А отдел подбора персонала тогда зачем ? А СБ (СЭБ) ? И это в банке, который существует ашь с советских времен... И потом, сперва "согласились", а потом "отказались" из-за какого-то военного билета... Мне кажется, автор чего-то не договаривает...
vladimirmoiseevich
31.10.2012 09:48
smile:D
Заниматься надо было управленческим учетом по денежным переводам (это был главный КПЭ, как я понял, кроме того был и обычный УУ по различным продуктам, но упор на переводы), расчетом нормативов Н1... (!), подготовкой заключений об уровне риска на кредитный комитет (!).
а в перерыве не надо было ценными бумагами торговать?
Volleybolist
Автор отзыва
31.10.2012 10:38
Снимать можно. Все рассказал честно. И про риски, и про н1, и про двух непрошедших.. не взяли потому что рук-во так решило, но сразу после того как сообщил про военный билет. Никаких заключений не делаю.
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