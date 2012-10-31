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|Принудительно заставляют навязывать, а именно навязывать РСХБ-Страхование
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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С не очень не давнего времени появился такой опыт РСХБ внедрять клиентам страховку (типа не обязательно), за невыполнение плана проникновения лишение премии и т.п., бизнес-тренеры ужас, сами ни чего не могут, не могут даже сотрудника, которого обучают, убедить, что ему это надо. Клиенты недовольные, спрашивают где находиться эта РСХБ-Страхование, есть ли филиал, а нет ничего, может и есть что-то, но в МСК. Плата за подключение к программе коллективного страхования большая (на весь срок кредита), еще и не факт, что что-то будет гаситься. Руководству пофиг на клиентов, главное выполнить бизнес-план.
Может, есть у кого какие мысли, похожие ситуации. Могу написать какой именно РФ, но это, по-моему, во всех так.
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2
pravdarshb • бывший сотрудник
31.10.2012 23:43
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Теперь вот и в РСХБ это поняли.
Страхование - это еще круче, чем банк. В банке, ты платишь за деньги, а в СК за воздух. Я считаю, страховщики банковские - вымогатели похуже самых недобросовестных банков.
2 Мэн 018
Да полно вам, такое сплошь и рядом. Многие банки ещё и собственные СК организуют. Удалять тут не за что.
За не присоединение к программе коллективного страхования еще и е..ут жестко....испытано и проверено..
жену менять придется??
Шутка юмор.
Не первый год работаю в РСХБ, такого как сейчас давно не было, премию за 3-ий квартал до сих пор не выдали, хотя по Положению должны были в октябре рассчитать.
С зоной проникновения, ГО конечно перегнул 50% блин.
1) По премии квартальной - могла бы добавить что в Липецком, Курском и Белгородском филиалах - ее не дали - Липецк подтверждает значит подружка не врет
2) Будет ли премия в дальнейшем по всей сети этого банка - под большим вопросом.
Изменено: