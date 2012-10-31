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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Принудительно заставляют навязывать, а именно навязывать РСХБ-Страхование отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
С не очень не давнего времени появился такой опыт РСХБ внедрять клиентам страховку (типа не обязательно), за невыполнение плана проникновения лишение премии и т.п., бизнес-тренеры ужас, сами ни чего не могут, не могут даже сотрудника, которого обучают, убедить, что ему это надо. Клиенты недовольные, спрашивают где находиться эта РСХБ-Страхование, есть ли филиал, а нет ничего, может и есть что-то, но в МСК. Плата за подключение к программе коллективного страхования большая (на весь срок кредита), еще и не факт, что что-то будет гаситься. Руководству пофиг на клиентов, главное выполнить бизнес-план.



Может, есть у кого какие мысли, похожие ситуации. Могу написать какой именно РФ, но это, по-моему, во всех так.
pravdarshbбывший сотрудник
31.10.2012 23:43
30 комментариев
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MEN_018
01.11.2012 09:15
Ну это не удивительно, думаю данный отзыв будет полезен будущим потанцеальным клиентам Банка, если таковы найдуться, полсе такой правды_матки полагаю отзыв удалят... А жаль.
Morfius
01.11.2012 10:12
Автор, из всех банков в которых, я работал, такого нет только в Юниаструме. Все остальные уже дадумались, как рубить халявное бабло.
Теперь вот и в РСХБ это поняли.
Страхование - это еще круче, чем банк. В банке, ты платишь за деньги, а в СК за воздух. Я считаю, страховщики банковские - вымогатели похуже самых недобросовестных банков.

2 Мэн 018
Да полно вам, такое сплошь и рядом. Многие банки ещё и собственные СК организуют. Удалять тут не за что.
MEN_018
01.11.2012 10:31
smile:D Дас этой страховкой все попадают, самому хотели втюхать, пока чуть не сказал что бы менеджер засунула себе эту сраховку в " одно место" не отстали ))) .
false start
01.11.2012 21:49
Особенно эффективен Липецкий опыт, когда в РСХБ-страхование Липецкого филиала сидит жена директора Липецкого филиала! И теперь вопрос знатокам из антимонопольного комитета - КУДА ПОЙДЕТ ЗАЕМЩИК СТРАХОВАТЬСЯ??? Минута на размышление И-И-ГО-ГО...
pravdarshb
Автор отзыва
01.11.2012 21:54
Не ожидал, что кто то ответит smile:)

За не присоединение к программе коллективного страхования еще и е..ут жестко....испытано и проверено..
false start
02.11.2012 19:41
А как-же. Жена без премии останется, укорять будет, менять придется.
xydoi
02.11.2012 23:17
to: false start
жену менять придется??
Шутка юмор.

Не первый год работаю в РСХБ, такого как сейчас давно не было, премию за 3-ий квартал до сих пор не выдали, хотя по Положению должны были в октябре рассчитать.
С зоной проникновения, ГО конечно перегнул 50% блин.


false start
03.11.2012 20:13
ХьюДому: записка такая: ты у меня третья, а я все маленьнкий и невеликий и детство трудное и сейчас несмог, туда
registrator_joly
05.11.2012 18:05
От своей подруги, точно знаю, что:
1) По премии квартальной - могла бы добавить что в Липецком, Курском и Белгородском филиалах - ее не дали - Липецк подтверждает значит подружка не врет smile:)
2) Будет ли премия в дальнейшем по всей сети этого банка - под большим вопросом.

Изменено: registrator_joly - 05.11.2012 18:10
user5
05.11.2012 18:11
Работаю в РСХБ 4-ый год, чем дальше-тем хуже!!!мизерную премию за 3 квартал до сих пор не выплатили! ПОЗОР!!!!
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