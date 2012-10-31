С не очень не давнего времени появился такой опыт РСХБ внедрять клиентам страховку (типа не обязательно), за невыполнение плана проникновения лишение премии и т.п., бизнес-тренеры ужас, сами ни чего не могут, не могут даже сотрудника, которого обучают, убедить, что ему это надо. Клиенты недовольные, спрашивают где находиться эта РСХБ-Страхование, есть ли филиал, а нет ничего, может и есть что-то, но в МСК. Плата за подключение к программе коллективного страхования большая (на весь срок кредита), еще и не факт, что что-то будет гаситься. Руководству пофиг на клиентов, главное выполнить бизнес-план.







Может, есть у кого какие мысли, похожие ситуации. Могу написать какой именно РФ, но это, по-моему, во всех так.