Работала я в ДжиИ 1 год. Могу сказать, что ДжиИ - хорошая школа. Для старта работать в ДжиИ советую всем. Опыт в продажах получите хороший, он вам пригодится при устройстве в другой банк. За год работы в банке я ни разу не столкнулась с недовольством начальства, всегда выполняла план, стремилась его перевыполнять даже. Руководство в банке 50/50 - кому как повезет. Могу сказать, мне очень повезло с территориальным менеджером, он действительно, замечательный человек и хороший руковолитель.



Выражаю огромную благодарность Сычикову А. Всем советую: если будете работать в Джии, попробуйте попасть к этому территориальному менеджеру. Всем больших успехов в Джии!