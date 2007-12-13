Перенесено из Народного рейтинга



Я, будучи выпускником одного из ВУЗов города Казани, обратился по объявлению в кадровое агентство на должность специалиста по автокредитам. Объявление было такого рода: выпускники или студенты 5-х курсов, образование высшее или неоконч. экономичиечское или финансовое, можно без опыта, стажировка и обучение, стипендия.



Я пришел и там узнал, что работодателем является Росбанк, а сотрудник КА провел стандартную процедуру и т.д. Спустя непродолжительное время мне позвонили и сказали, что назначена встреча, на которую я пришел. Там я пообщался с молодой и довольно симпатичной сотрудницей, были вполне обычные вопросы: где учился, специальность и другие подобные вопросы. Меня попросили заполнить анкету, где надо было написать про себя все, и одним из пунктов было сочинение, тема была такая «Чего хочу от жизни и каковы мои планы».



То ли им не понравилось мое сочинение, то ли они нашли в моей биографии изъяны, может еще, что-нибудь, но мне через неделю позвонили из КА и сказали, что пришла информация: «Я не прошел службу безопасности». Я нашел телефон филиала банка и позвонил. Попал на ту девушку, с которой проходил собеседование, она сказала, что данный вопрос не в ее компетенции и соединила со службой по работе с персоналом. Там мне сказали, что с моим прошлым все порядке. «У вас недостаточно знаний квалификации для работы в нашем банке» - интересная штука получается, если учесть, что меня никто не проверял.



Я понимаю, что я не Филипп Киркоров и не Алла Пугачева, чтобы нравиться всем, но утверждать без оснований о вышеизложенном - не хорошо. Сейчас банк остро нуждается в сотрудниках. Я изложил ситуацию, так как есть, пусть те, кто это прочитают, сделают свои выводы!



Автор: grr1