Вход
Поиск
ЦБ 08.03 с 13.03 ММВБ Нефть
USD 56,80 -0,19 56,61 56,91 65,14
EUR 70,53 -0,73 69,80 70,16
Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
к списку банков | • информация о банке «Росбанк»
смотреть все отзывы банка (162)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

О приеме на работу в Росбанк отрицательный голос не засчитан
Перенесено из Народного рейтинга

Я, будучи выпускником одного из ВУЗов города Казани, обратился по объявлению в кадровое агентство на должность специалиста по автокредитам. Объявление было такого рода: выпускники или студенты 5-х курсов, образование высшее или неоконч. экономичиечское или финансовое, можно без опыта, стажировка и обучение, стипендия.

Я пришел и там узнал, что работодателем является Росбанк, а сотрудник КА провел стандартную процедуру и т.д. Спустя непродолжительное время мне позвонили и сказали, что назначена встреча, на которую я пришел. Там я пообщался с молодой и довольно симпатичной сотрудницей, были вполне обычные вопросы: где учился, специальность и другие подобные вопросы. Меня попросили заполнить анкету, где надо было написать про себя все, и одним из пунктов было сочинение, тема была такая «Чего хочу от жизни и каковы мои планы».

То ли им не понравилось мое сочинение, то ли они нашли в моей биографии изъяны, может еще, что-нибудь, но мне через неделю позвонили из КА и сказали, что пришла информация: «Я не прошел службу безопасности». Я нашел телефон филиала банка и позвонил. Попал на ту девушку, с которой проходил собеседование, она сказала, что данный вопрос не в ее компетенции и соединила со службой по работе с персоналом. Там мне сказали, что с моим прошлым все порядке. «У вас недостаточно знаний квалификации для работы в нашем банке» - интересная штука получается, если учесть, что меня никто не проверял.

Я понимаю, что я не Филипп Киркоров и не Алла Пугачева, чтобы нравиться всем, но утверждать без оснований о вышеизложенном - не хорошо. Сейчас банк остро нуждается в сотрудниках. Я изложил ситуацию, так как есть, пусть те, кто это прочитают, сделают свои выводы!

Автор: grr1
pqline • несостоявшийся сотрудник
13.12.2007 15:21
8 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
28_888
13.12.2007 20:01
Как поклонница Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой точно знаю, что они нравятся далеко не всем, в том-то и дело smile;)
Не переживайте, значит, не Ваше место...
852456
13.12.2007 23:38
Дык, тут все понятно - Росбанк сейчас предпочитает гастарбайтеров набирать. Яуже двоих точно в московских отделениях видел smile:)
member
14.12.2007 12:36
Мест в Росбанке не так много, а претендентов очень много, притом с такими данными- выпускники вузов без опыта работы.
grr1
14.12.2007 18:30
Я не знаю о количестве мест в Росбанке, но моему другу сказали: "Беги устраиваться на работу в Росбанк там сейчас острая нехватка кадров, и берут там всех"
852456
15.12.2007 18:42
ВСЕХ - это не значит обладателей спецобразования. Им нужны не грамотные специалисты, которые будут требовать достойного вознаграждения за свою работу, а тупые машинки для делания денег, которые много не спросят. Как раз гастары (пардон - ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ) отлично подходят на такую роль.
Редактор
20.12.2007 21:18
Говорить о причинах они не обязаны, особенно служба безопасности. Не взяли, бывает... С хорошим образованием всегда устроитесь.
Doom
22.12.2007 11:04
852456
Как раз таки те самые интернационалисты добиваются в жизни больше, чем такие выскочки как ты. А гастробайтерм являешься ты. Из банка в банк переходишь, а толку? Был специалистом так и остался.

Заходя в московское отделение, ты меня точно видел.
И следующий раз, когда зайдешь..., подойди и скажи в лицо. Я в долгу не останусь.

852456
23.12.2007 17:37
Doom, что-то незаметно, что вы выше должности специалиста поднялись, раз до сих пор прозябаете в отделении...
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (162)