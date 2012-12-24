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Уже 5 лет в банке! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте!
В банке с 2007 г., устраивает все. Начинала в свое время обычным менеджером, сейчас на должности ведущего менеджера. Зарплата для нашего региона (Астраханская область) более чем достойная, очень дружный коллектив, каждый друг другу старается помочь.

За время работы в банке успела и в декрет сходить, и выйти из него, ни на копейку никто не разу не обманул, все как считала, так и получила, это и отпускных касается.

Начальству хочется от души сказать огромное спасибо, особенно Начальнику Отдела Продаж Л-нову Р.М.(г. Волгоград). Побольше бы банку таких компетентных и грамотных руководителей, которые могут грамотно ставить задачи, и вместе с сотрудниками искать пути их решения. Когда начинала в должности ведущего, многое было в новинку и не разу никто не отказал в помощи! Без преувеличения можно сказать, что живем одной дружной семьей.
Еще отдельное спасибо нашему тренинг менеджеру Р-ковой Оксане, это человек, который живет своей работой, ни один тренинг, а на моей памяти их очень много, не прошел скучно и неинтересно.

Я очень довольна, что являюсь сотрудником данного банка.
Анна3004 • сотрудник
24.12.2012 16:59
Ответ банка:
Добрый вечер, Анна3004!

Благодарим за Ваш отзыв, информацию направим Руководству Банка.

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
7 комментариев
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MEN_018
24.12.2012 17:21
5 лет в Банке ....начинала в свое время обычным менеджером.....спустя 5 !! smile:o !! Лет вы стали .... ведущем менеджером. Мне так для себя , между двумя этими позициями еще существуют позиции которые вы прошли за это время ? Наверное читателем понятен мой вопрос... ?!?! smile:o

Изменено: MEN_018 - 24.12.2012 17:25
Tuzikk
24.12.2012 17:32
Не, ну если из 5 лет 3 года в декрете, то карьерный рост нормальный, плавный... smile;)
Анна3004
Автор отзыва
24.12.2012 17:52
За 5 лет были менеджер, менеджер 3 категории, 2 категории, 1 категории, старший менеджер, потом ведущий, а в декрете 3 года не выдержала, даже полтора, через год вышла!
avals1980
24.12.2012 18:43
"За 5 лет были менеджер, менеджер 3 категории, 2 категории, 1 категории, старший менеджер, потом ведущий, а в декрете 3 года не выдержала, даже полтора, через год вышла! " - потом ведущий, потом старший ведущий, потом - ведущий ведущий, потом - старший ведущий ведущий...."бабка на баке сидит и бабкой погоняет" - сказка про репку! Карьерный рост, ничего не скажешь. А можно вопрос: а разница то в чем между все этими менеджерами??? Уж такой ли это фактически рост, в контенксте этго слова..
tourist
25.12.2012 10:51
Карьерный рост не самое важное. Пишет же девушка, что отличный коллектив, например, а вы всё про карьеру да про карьеру.
Pennywice
25.12.2012 10:58
Почему-то некоторые люди считают карьерой приплюсовку к слову, например, "менеджер" приставки "старший" (ведущий, главный - не суть) и прибавку пары тысяч рублей к заработной плате. smile:D
Доктор Верховцев
27.12.2012 15:51
to Анна3004 "менеджер 3 категории, 2 категории, 1 категории" - у Вас реально в 2007 году были категории?
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