Здравствуйте!

В банке с 2007 г., устраивает все. Начинала в свое время обычным менеджером, сейчас на должности ведущего менеджера. Зарплата для нашего региона (Астраханская область) более чем достойная, очень дружный коллектив, каждый друг другу старается помочь.



За время работы в банке успела и в декрет сходить, и выйти из него, ни на копейку никто не разу не обманул, все как считала, так и получила, это и отпускных касается.



Начальству хочется от души сказать огромное спасибо, особенно Начальнику Отдела Продаж Л-нову Р.М.(г. Волгоград). Побольше бы банку таких компетентных и грамотных руководителей, которые могут грамотно ставить задачи, и вместе с сотрудниками искать пути их решения. Когда начинала в должности ведущего, многое было в новинку и не разу никто не отказал в помощи! Без преувеличения можно сказать, что живем одной дружной семьей.

Еще отдельное спасибо нашему тренинг менеджеру Р-ковой Оксане, это человек, который живет своей работой, ни один тренинг, а на моей памяти их очень много, не прошел скучно и неинтересно.



Я очень довольна, что являюсь сотрудником данного банка.