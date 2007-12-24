Работал в отделе по сбору задолженности. Работа не организована совсем. Лишние действия. А про программное обеспечение вообще молчу: все виснет, ничего не работает нормально! Текучка очень большая. Супервизоры не компетентны, начальнику отдела вообще плевать на сотрудников. никакого уважения.



Работа у большинства сотрудников ассоциируется с тюрьмой. Оплата маленькая, а с графиком обманывают: обещали 3\2, а работали 4\1. Обеда нормального нет, только маленькие перерывы. От клиентов жалоб куча на обслуживание. Работала там действительно вся Самара. Банк среди других не котируется в отношении коллектива...