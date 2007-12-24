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|Работать в этом банке кошмар!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал в отделе по сбору задолженности. Работа не организована совсем. Лишние действия. А про программное обеспечение вообще молчу: все виснет, ничего не работает нормально! Текучка очень большая. Супервизоры не компетентны, начальнику отдела вообще плевать на сотрудников. никакого уважения.
Работа у большинства сотрудников ассоциируется с тюрьмой. Оплата маленькая, а с графиком обманывают: обещали 3\2, а работали 4\1. Обеда нормального нет, только маленькие перерывы. От клиентов жалоб куча на обслуживание. Работала там действительно вся Самара. Банк среди других не котируется в отношении коллектива...
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немо • бывший сотрудник
24.12.2007 21:50
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Администратор:
А что значит фраза "работала там вся Самара"? Это плохо?
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