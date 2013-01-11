Давайте люди здесь поговорим о квартальной премии, которую не платят регулярно, а то последнее время админы трут сабжи. Да и не только о квартальной премии, много о чем можно поговорить, у всех проблемы с ПФР, это самая главная причина не выплаты премии, но планы, как сказали выше уважаемые коллеги только растут, и выполнять их надо.



Честно говоря, энтузиазма для работы никакого не остается, и с начала 3 квартала планы упорно не выполняются, а зачем? Стараемся конечно, но нереально просто, может быть и смогли бы, но сверх усилий прикладывать для этого совершенно не хочется, смысла никакого нет. Поэтому просто стараемся профессионально работать, чтобы клиентам было комфортно, да и свою репутацию держим на уровне, она сейчас важнее.



Ладно, с нами всё понятно, но вот интересный момент, автокреды, с 3 квартала тоже остались без премии, официальная версия общее невыполнение планов РОО. Ладно, это тоже как-то можно проглотить, идем дальше, они оформляют договоры страхования и за это страховая компания перечисляет премию банку, а банк перечислял бонус сотруднику, и это отменили. А здесь-то в чем проблемы? Та же ситуация с НПФ, начиная с 2 квартала никакой оплаты по выполнению индивидуальных планов банком не производится. НПФ вовремя банку средства перечисляет, ну а дальше вы знаете, что происходит вообще?



После этих замечательных событий, конечно, показатели резко упали, автокредов собрали, чтобы ещё раз обучить людей как нужно правильно продавать страховки. Просто ржака! Да заплатите людям деньги и люди начнут работать! Если такой хреновый ПФР и т.д. лишать премий нужно руководителей РОО и ОО, вот как раз за это они отвечают лично, и на одном окладе проживут спокойно. Имхо. Не ноем, просто констатируем факты, кто-то терпит, кто-то ищет работу.



А как у вас коллеги? Как обстоят дела в ваших офисах? Спасибо!