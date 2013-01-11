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Давайте люди здесь поговорим о квартальной премии, которую не платят регулярно, а то последнее время админы трут сабжи. Да и не только о квартальной премии, много о чем можно поговорить, у всех проблемы с ПФР, это самая главная причина не выплаты премии, но планы, как сказали выше уважаемые коллеги только растут, и выполнять их надо.

Честно говоря, энтузиазма для работы никакого не остается, и с начала 3 квартала планы упорно не выполняются, а зачем? Стараемся конечно, но нереально просто, может быть и смогли бы, но сверх усилий прикладывать для этого совершенно не хочется, смысла никакого нет. Поэтому просто стараемся профессионально работать, чтобы клиентам было комфортно, да и свою репутацию держим на уровне, она сейчас важнее.

Ладно, с нами всё понятно, но вот интересный момент, автокреды, с 3 квартала тоже остались без премии, официальная версия общее невыполнение планов РОО. Ладно, это тоже как-то можно проглотить, идем дальше, они оформляют договоры страхования и за это страховая компания перечисляет премию банку, а банк перечислял бонус сотруднику, и это отменили. А здесь-то в чем проблемы? Та же ситуация с НПФ, начиная с 2 квартала никакой оплаты по выполнению индивидуальных планов банком не производится. smile:) НПФ вовремя банку средства перечисляет, ну а дальше вы знаете, что происходит вообще?

После этих замечательных событий, конечно, показатели резко упали, автокредов собрали, чтобы ещё раз обучить людей как нужно правильно продавать страховки. smile:) Просто ржака! Да заплатите людям деньги и люди начнут работать! Если такой хреновый ПФР и т.д. лишать премий нужно руководителей РОО и ОО, вот как раз за это они отвечают лично, и на одном окладе проживут спокойно. Имхо. Не ноем, просто констатируем факты, кто-то терпит, кто-то ищет работу.

А как у вас коллеги? Как обстоят дела в ваших офисах? Спасибо!
Ermenegilde Zegna • сотрудник
11.01.2013 22:20
5 комментариев
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Bavard
12.01.2013 00:49
Начнем с того, что пермия это не обязательный вид выплат сотруднику, мол хочет предприятие - платит. Поправьте если не прав.
600006
12.01.2013 23:13
Премия - это дополнительный мотивационный вид выплаты работнику, как награда за успешное выполнение плана, также продажу дополнительных продуктов (Страховок от ВТБ страхование, НПФ и т.д.), которое заинтересовывает работника приносить конечный результат банку и получать за это материальное поощрение. А если предприятие хочет платит, хочет нет, тогда и результата не будет, пусть сами страховщики, ВТБ-Пенсионный фонд и т.д. продают свои продукты.
Это все равно что "растения" - хочу поливаю, хочу подкармливаю, хочу нет - но при этом требую немедленного "урожая", также и сотрудники - не будут "кормить" (мотивировать), не будет "урожая" (результата). Уйдут одни, на их место придут новые, и что лучше каждый раз раскидываться новыми кадрами, или уже имеющихся заинтересовывать в конечных результатах и продвигать вверх,тем самым развивая банк в целом?
Ermenegilde Zegna
Автор отзыва
14.01.2013 22:08
600006
Плюсую!!!
Даже в самых обычных региональных банках за заключение договора НПФ оплату производят сотруднику начиная с 1 договора,ну а у нас??)))
А у нас нужно оформить 21 договор и тогда будет оплата,и ещё их нужно вовремя отправить в НПФ,а иначе продажа сядет в следующий квартал, но как я сказал выше,и это сейчас отменили,так что вот этот прямой административно-корпоративный беспредел уже достал,я честно не понимаю что происходит,да,есть банки где ещё меньше платят,но мы же работаем всё таки в ВТБ.
Нет кварталок,нет доплат за НПФ,и скорее всего годовой премии нам тоже не видать,тогда не спрашивайте с нас выполнение плана,работаем на входящем потоке,этого будет достаточно.
123028
14.01.2013 22:50
у нас тоже самое. ни квартальных ни годовой(((
Bavard
15.01.2013 23:18
600006, не знаю, в нашей компании есть Положение о мотивации, никогда не было проблем с премией, но и отдам должное сотрудникам, все работают на 100%...не могу даже представить, почему ВТБ 24 не платит. Они у меня сотрудника молодого переманили своей зп...он получал 30000 они предложили 28000+невпупенные кварталки...прошло полгода, а у нас подняли зп на его позицию 39000. Короче, не могу понять почему все жалуются на ВТБ
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