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|О вопиющих в пустыне
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Доброго времени суток! Читаю отзывы в Служебном рейтинге уже несколько лет. И пришел к следующим выводам:
Изменить ситуацию можно 2-мя способами:
1. Просто найти другую работу и уйти. Я выбрал этот вариант, после того как понял, что инженеры Сберу не нужны, они для него обуза и скорей бы их спихнуть куда-нибудь. После 6 лет в Сбере, у меня сейчас хорошая работа, я получаю в два раза больше того, что я получал в Сбере, при этом числясь на новой работе самым младшим инженером. Как говорится ищущий и да обрящет...
2. Бороться. Путь тернист и ухабист, но не безнадежен. Предлагают работать после нормальной продолжительности рабочего времени? Будьте любезны - письменно. Выйти в выходной? Не вопрос! Уведомьте, как положено... (Ксерокопии собираем) Зав или Упр дуркует? Записываем видео и в Инет. Страна должна знать своих героев!
Как дело до оплаты дойдет, собираем бумажки и в комиссию по трудовым спорам. Между прочим, комиссии по трудовым спорам тоже работу показывать надо, и пару раз оттянуть управляющего ОСБ им за радость. Ух, какая рыба в их сети... Проверено!
Все безобразия в Сбере творятся с молчаливого согласия большинства. И пора уже не быть стадом, а организовываться.
Очень хорошо организацию процесса забастовок описал Марио Пьюзо в "Крестном отце". Рекомендую прочесть. Там же, и о том как с штрейкбрехерами бороться.
Если п.2 не устраивает, то или п.1 или добывайте в поте лица премии... погонщикам.
И напоследок маленький стишок:
Мы варимся в странном компоте,
где лгут за глаза и в глаза,
где каждый в отдельности - против,
а вместе - решительно за. (с) Игорь Губерман
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Netizen • бывший сотрудник
12.01.2013 21:59
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Не единожды хотел пойти по пути номер 2, но в итог выбрал вариант номер 1. Увы но один в сбере не воин.
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