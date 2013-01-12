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Рейтинг рублевых вкладов

Рейтинг рублевых вкладов в банках топ-100
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Доброго времени суток! Читаю отзывы в Служебном рейтинге уже несколько лет. И пришел к следующим выводам:

Изменить ситуацию можно 2-мя способами:

1. Просто найти другую работу и уйти. Я выбрал этот вариант, после того как понял, что инженеры Сберу не нужны, они для него обуза и скорей бы их спихнуть куда-нибудь. После 6 лет в Сбере, у меня сейчас хорошая работа, я получаю в два раза больше того, что я получал в Сбере, при этом числясь на новой работе самым младшим инженером. Как говорится ищущий и да обрящет...
2. Бороться. Путь тернист и ухабист, но не безнадежен. Предлагают работать после нормальной продолжительности рабочего времени? Будьте любезны - письменно. Выйти в выходной? Не вопрос! Уведомьте, как положено... (Ксерокопии собираем) Зав или Упр дуркует? Записываем видео и в Инет. Страна должна знать своих героев!
Как дело до оплаты дойдет, собираем бумажки и в комиссию по трудовым спорам. Между прочим, комиссии по трудовым спорам тоже работу показывать надо, и пару раз оттянуть управляющего ОСБ им за радость. Ух, какая рыба в их сети... Проверено!
Все безобразия в Сбере творятся с молчаливого согласия большинства. И пора уже не быть стадом, а организовываться.
Очень хорошо организацию процесса забастовок описал Марио Пьюзо в "Крестном отце". Рекомендую прочесть. Там же, и о том как с штрейкбрехерами бороться.
Если п.2 не устраивает, то или п.1 или добывайте в поте лица премии... погонщикам.

И напоследок маленький стишок:

Мы варимся в странном компоте,
где лгут за глаза и в глаза,
где каждый в отдельности - против,
а вместе - решительно за. (с) Игорь Губерман
Netizenбывший сотрудник
12.01.2013 21:59
6 комментариев
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koteikin
13.01.2013 02:24
Мне бы хотелось добавить, что я попробовала прочитать отзывы о других банках на этом сайте -ну на 1-2 максимум 5 страниц и то в основном положительные, о хороших процентных ставках, обо всем, но отзывы о Сбере переплюнули всех! smile:o smile:o smile:o smile:o smile:o
Big Al
14.01.2013 07:02
Коллега, инженер, я с вами категорически согласен.
Не единожды хотел пойти по пути номер 2, но в итог выбрал вариант номер 1. Увы но один в сбере не воин.
vindigo
17.01.2013 20:14
Может в Москве и других крупных городах обращение в комиссию по трудовым спорам и нормально пройдет, но в небольших городах затеять тяжбу с работодателем это значит подорвать свою репутацию. Будешь известен по городу как сутяжник с буйным нравом. Нигде потом не устроишься на работу.
Netizen
Автор отзыва
18.01.2013 18:11
300000 где-то население нашего города. Но я подался на Москальщину, на заработки. Поэтому какие мнения останутся там где я был ранее, мне глубоко фиолетово. А моему нынешнему работодателю фиолетово мое прошлое. Главное, чтобы не осужден был.
catia9
10.07.2013 18:03
Отличный коммент!!!!!! Я полностью согласна! Собираюсь в путь № 1. По моему Сбер зажирался и специалистов хороших он не видит! С этого и порушится столь огромная система! Его ждет утечка мозгов. Ведь специалисты доморощенные идут к онкурентам))))))


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jukk
23.10.2013 20:49
это просто СберДом
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