Доброго времени суток! Читаю отзывы в Служебном рейтинге уже несколько лет. И пришел к следующим выводам:



Изменить ситуацию можно 2-мя способами:



1. Просто найти другую работу и уйти. Я выбрал этот вариант, после того как понял, что инженеры Сберу не нужны, они для него обуза и скорей бы их спихнуть куда-нибудь. После 6 лет в Сбере, у меня сейчас хорошая работа, я получаю в два раза больше того, что я получал в Сбере, при этом числясь на новой работе самым младшим инженером. Как говорится ищущий и да обрящет...

2. Бороться. Путь тернист и ухабист, но не безнадежен. Предлагают работать после нормальной продолжительности рабочего времени? Будьте любезны - письменно. Выйти в выходной? Не вопрос! Уведомьте, как положено... (Ксерокопии собираем) Зав или Упр дуркует? Записываем видео и в Инет. Страна должна знать своих героев!

Как дело до оплаты дойдет, собираем бумажки и в комиссию по трудовым спорам. Между прочим, комиссии по трудовым спорам тоже работу показывать надо, и пару раз оттянуть управляющего ОСБ им за радость. Ух, какая рыба в их сети... Проверено!

Все безобразия в Сбере творятся с молчаливого согласия большинства. И пора уже не быть стадом, а организовываться.

Очень хорошо организацию процесса забастовок описал Марио Пьюзо в "Крестном отце". Рекомендую прочесть. Там же, и о том как с штрейкбрехерами бороться.

Если п.2 не устраивает, то или п.1 или добывайте в поте лица премии... погонщикам.



И напоследок маленький стишок:



Мы варимся в странном компоте,

где лгут за глаза и в глаза,

где каждый в отдельности - против,

а вместе - решительно за. (с) Игорь Губерман