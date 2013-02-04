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|Трудоустройство в Росгосстрах банк в Москве
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В РОСГОССТРАХ БАНК только трудоустраиваюсь. Отправив резюме на открытую вакансию, позвонил для уточнения информации о возможности трудоустройства. Пригласили на собеседование. Что мне понравилось в данном банке: нет какой-либо волокиты с принятием решения о возможности трудоустройства. Руководитель принял решение уже на собеседовании. При этом пообещали, что поторопят службу безопасности, чтобы они не затягивали с проверкой. Действительно, служба безопасности банка проверила меня достаточно быстро 2-3 дня.
Конечно, не могу сказать, что устраивает заработная плата, она достаточно маленькая, но как мне кажется, в банке работают неплохие руководители, с которыми приятно общаться. К сожалению, та должность, на которую я устраиваюсь (курьер) является совсем не престижной, но она позволит общаться с разными людьми (клиентами банка). Так как я развиваю свое небольшое дело, мне не помешают дополнительные знакомства (с клиентами банка). В Интернете сложно найти партнеров, клиентов, а на улице так же людей за рукав хватать не станешь, по этому, надеюсь, работа в этом банке позволит обрести мне дополнительные контакты, возможности ведения бизнеса. С одной стороны, я не имею право, как сотрудник банка предлагать услуги сторонних организаций, с другой стороны, с каждым из клиентов банка могут быть налажены хорошие дружеские отношения.
Если честно, меня даже не очень сильно смущает, что я устраиваюсь в свои 25 лет работать КУРЬЕРОМ в РОСГОССТРАХ БАНК. Доставка клиентам документов, банковских карт - это качественное сервисное обслуживание. Мне всегда хотелось в некотором роде участвовать в повышении качества обслуживания клиентов. Пока у банка не нашлось для меня других должностей, начну с этой.
Когда я трудоустраиваюсь в организацию, я пытаюсь понять все плюсы и недостатки организации, не только, как работодателя, но и как финансовой организации. Обратившись в справочную службу РОСГОССТРАХ БАНКА, я понял, что не стоит рассчитывать на их консультацию, так как сотрудники просто не слушают вопрос. С одной стороны, весьма большой недостаток, с другой стороны у меня есть возможность, изучив банковские продукты, оказывать информационное содействие некоторым клиентам банка, с которыми мне доведется общаться по службе. Считаю, что это позволит мне несколько улучшить качество обслуживания. Брать много я на себя не собираюсь, просто хочу доказать, что я являюсь тем сотрудником, который может карьерно расти, развиваться, приносить пользу клиентам и банку.
Так или иначе, людям нужны кредитные карты, наличные денежные средства, в связи с чем, и услуги банка так же будут весьма кстати. Вообще, что могу сказать по поводу банков? Перспективы развития есть у следующих банков:
1. СБЕРБАНК - большинство платежей совершаются именно через данный банк;
2. ГАЗПРОМБАНК - клиентам данного банка предлагается удобная банковская карта с возможностью оплачивать поездки в Московском Метрополитене;
3. МТС-БАНК. Мобильный оператор МТС является одним из крупнейших операторов мобильной связи в России. В перспективе большинство абонентов будут использовать услуги данного банка, например банковскую карту МТС-Деньги;
4. РОСГОССТРАХ БАНК. РОСГОССТРАХ - одна из крупнейших страховых компаний в России. В перспективе именно с помощью банковских карт РОСГОССТРАХ БАНКА клиентам будет удобно получать страховые выплаты или оплачивать услуги страховой компании.
То есть я хочу сказать, что перспективы развития есть у тех банков, которые сотрудничают с крупными компаниями, оказывающими массовые услуги населению (МТС, РОСГОССТРАХ, Московский Метрополитен).
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dplatunov • сотрудник
04.02.2013 22:47
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Администратор:
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чтобы нарабатывать клиентскую базу, совершенно не обязательно идти в наемные работники, тем более курьером, ИМХО
Изменено:
Автор я хочу вас предостеречь, видимо вы себе нарисовали золотые горы, но поверьте " деловые люди" только заберут у вас конверт, распишется , и попрощаются с вами. А не дай бог после " вашей" презентации " вашего личного дела" клиент позвонит в Банк. Так вот ...бай...бай...по статье в лучшем случае по собственному желанию.....
Ну отзыв конечно улыбнул. Есть еще в России " бизнесмены" ))
Oleg_36, я не понимаю, по какой причине такое пренебрежение к человеку. У Вас не может наступить ситуация, когда нужна почти любая работа? Вы думаете, что если у Вас сейчас есть хорошая работа, то она и дальше будет, но забыли одну правдивую фразу: "От тюрьмы и от сумы не зарекайся!" Кроме того, откуда Вы можете знать, кем до настоящего времени работали уборщица с охранником? Разная ситуация может сложится, что пойдешь работать и уборщицей, и дворником, и курьером. Другой момент в какой компании работать, как к тебе относится работодатель, есть ли возможность перейти работать на другую должность через некоторое время.
Возьмем, для примера, одного из ведущих на первом канале, Константина Бабаева. До того, как он стал ведущим, он работал фактически грузчиком, кабели телевизионные носил и складывал куда скажут.
Собственно, в чем Вас убеждать, Oleg_36, если у Вас гордость зашкалила? Ведь у Вас такое впечатление, что Вы - ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК, которому не подобает читать отзыв какого-то курьера! Извините, если задел.
Почти три года я работал в должности старшего инженера на спутниковом цифровом телевидении НТВ-Плюс. Потом почти в течение года я работал специалистом по работе с клиентами в ОАО "МТС-Банке". Вы считаете, что у меня нет права оставлять отзыв о банке на данном сайте? Если устраиваешься курьером, то Ты никто и ничто? Я так не считаю.
Я оставил общее впечатление о трудоустройстве, о банке.
Вы настолько хорошо разбираетесь в банковском бизнесе, что можете давать мотивированное суждение о лимитах на тот или иной банк? Или о динамике доходности их долговых обязателств?
Поймите, я не хотел обидеть многотысячную армию курьеров, равно как охранников и уборщиц. Пусть каждый занимается своим делом. Пусть расскажет как хорошо живется уборщице в банке ХХХ. И я ей поверю. А если она скажет, что хорошо живет тот банк у которого "хлебные" клиенты, то я ей тоже поверю. Правда зачем это нужно говорить - непонятно, это и так очевидная вещь.
ГАЗПРОМБАНК - клиентам данного банка предлагается удобная банковская карта с возможностью оплачивать поездки в Московском Метрополитене;
- таких банков ни один и не два, а сейчас наверно уже весь крупняк выпускает такие карты
РОСГОССТРАХ банк 56-ой по размеру активов (это не хорошо и не плохо, а просто факт). По прибыли он во второй сотне.
МТС по 2012 году показал убытки в 5 ярдов.
Так что прежде чем швыряться умными словами, поучили бы матчасть. Ну хоть чуть-чуть.
Я немного с другой стороны пытаюсь оценивать перспективы банка, не как экономист. Вы, Олег, как я понимаю, идеально разбираетесь в экономике, для Вас это первостепенно, что абсолютно правильно. И вместе с тем, если спросить любого клиента, то наверняка окажется, что он не знает о долговых обязательствах, активах и пассивах банка... Но для клиента окажется решающим качество обслуживания, бренд под которым работает банк, возможно какие-то вехи истории данного банка, слияния и поглощения.
Я так же пытаюсь оценивать банк не столько, с экономической точки зрения, так как экономистом действительно не являюсь, сколько с рекламной.
Возьмем тот же МТС. Возможно, что убытки у него были значительные, но у компании есть стабильный источник доходов - абоненты. МТС-Банк безусловно рассчитывает, что в перспективе каждый абонент МТС будет являться держателем банковской карты от МТС-Банка. Другой момент на сколько это возможно воплотить, какую прибыль это принесет.
Как экономист, Вы можете сказать выгодно это банку или нет, объединяться с оператором мобильной связи.
Изменено:
не понимаю, за чем она (карта) ему (клиенту) нужна