В РОСГОССТРАХ БАНК только трудоустраиваюсь. Отправив резюме на открытую вакансию, позвонил для уточнения информации о возможности трудоустройства. Пригласили на собеседование. Что мне понравилось в данном банке: нет какой-либо волокиты с принятием решения о возможности трудоустройства. Руководитель принял решение уже на собеседовании. При этом пообещали, что поторопят службу безопасности, чтобы они не затягивали с проверкой. Действительно, служба безопасности банка проверила меня достаточно быстро 2-3 дня.



Конечно, не могу сказать, что устраивает заработная плата, она достаточно маленькая, но как мне кажется, в банке работают неплохие руководители, с которыми приятно общаться. К сожалению, та должность, на которую я устраиваюсь (курьер) является совсем не престижной, но она позволит общаться с разными людьми (клиентами банка). Так как я развиваю свое небольшое дело, мне не помешают дополнительные знакомства (с клиентами банка). В Интернете сложно найти партнеров, клиентов, а на улице так же людей за рукав хватать не станешь, по этому, надеюсь, работа в этом банке позволит обрести мне дополнительные контакты, возможности ведения бизнеса. С одной стороны, я не имею право, как сотрудник банка предлагать услуги сторонних организаций, с другой стороны, с каждым из клиентов банка могут быть налажены хорошие дружеские отношения.



Если честно, меня даже не очень сильно смущает, что я устраиваюсь в свои 25 лет работать КУРЬЕРОМ в РОСГОССТРАХ БАНК. Доставка клиентам документов, банковских карт - это качественное сервисное обслуживание. Мне всегда хотелось в некотором роде участвовать в повышении качества обслуживания клиентов. Пока у банка не нашлось для меня других должностей, начну с этой.



Когда я трудоустраиваюсь в организацию, я пытаюсь понять все плюсы и недостатки организации, не только, как работодателя, но и как финансовой организации. Обратившись в справочную службу РОСГОССТРАХ БАНКА, я понял, что не стоит рассчитывать на их консультацию, так как сотрудники просто не слушают вопрос. С одной стороны, весьма большой недостаток, с другой стороны у меня есть возможность, изучив банковские продукты, оказывать информационное содействие некоторым клиентам банка, с которыми мне доведется общаться по службе. Считаю, что это позволит мне несколько улучшить качество обслуживания. Брать много я на себя не собираюсь, просто хочу доказать, что я являюсь тем сотрудником, который может карьерно расти, развиваться, приносить пользу клиентам и банку.



Так или иначе, людям нужны кредитные карты, наличные денежные средства, в связи с чем, и услуги банка так же будут весьма кстати. Вообще, что могу сказать по поводу банков? Перспективы развития есть у следующих банков:

1. СБЕРБАНК - большинство платежей совершаются именно через данный банк;

2. ГАЗПРОМБАНК - клиентам данного банка предлагается удобная банковская карта с возможностью оплачивать поездки в Московском Метрополитене;

3. МТС-БАНК. Мобильный оператор МТС является одним из крупнейших операторов мобильной связи в России. В перспективе большинство абонентов будут использовать услуги данного банка, например банковскую карту МТС-Деньги;

4. РОСГОССТРАХ БАНК. РОСГОССТРАХ - одна из крупнейших страховых компаний в России. В перспективе именно с помощью банковских карт РОСГОССТРАХ БАНКА клиентам будет удобно получать страховые выплаты или оплачивать услуги страховой компании.



То есть я хочу сказать, что перспективы развития есть у тех банков, которые сотрудничают с крупными компаниями, оказывающими массовые услуги населению (МТС, РОСГОССТРАХ, Московский Метрополитен).