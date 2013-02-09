Я сотрудник Call-Center Альфа Банка в городе Ульяновск, не являюсь сторонницей pr, не занимаюсь рекламой своего банка, да и пост этот никогда бы здесь не появился, если бы не отзыв моего "коллеги". Не оспариваю право каждого человека на свою точку зрения, но в данном случае ситуация искажена просто донельзя.



Я стараюсь ко всем делам, за которые берусь, относиться максимально серьезно. Устройство в этот банк мне не казалось цирком: большой объем информации, обилие программ, навыки делового общения, опять же, - все это занимало много сил, времени, нервов. Но тут, как и в любом деле, чем больше усилий приложишь на начальном этапе, тем проще будет потом. Тренера, действительно сильные, поэтому пройти по конкурсу более чем реально. Что меня сразу подкупило в Альфе, так это то, что брали без опыта работы. После того, как оббиваешь кучу порогов со своим новеньким дипломом, ни цвет, ни название университета, которого никого не интересуют, начинаешь очень здорово ценить то, что тебя рассматривают, как человека, а не как чистый лист в трудовой.



За полтора года работы меня несколько раз повышали, причем инициатива исходила именно от руководства. Не нужны ни связи, ни деньги, ни блат. Есть амбиции - пожалуйста, работай, добивайся, развивайся. Может быть, просто у некоторых мозг не заточен под работу? Да, есть жесткая дисциплина, да, регламент, да, обилие информации и широкого диапазона эмоций от клиентов, но ведь ты знал, куда идешь. Кстати, ни разу не видела бегающих до кулеров консультантов. Условия труда более чем приемлемые, опять же, можно всегда договориться с руководством и по поводу замен, и по поводу каких-то форс-мажоров. Проводится масса мероприятий развлекательного характера, предоставляются корпоративные скидки в разных сферах услуг, за каждого человека душой болеют, за каждого держатся. Белая, стабильная зарплата, бонусная часть премии без верхней планки (за те же самые 8 часов в день есть возможность в разы больше получать доход). И огромнейший плюс - нет возрастного ценза. "Работники" торчащие в курилке сутками, без плана продаж, конечно, никого не заинтересуют (в любой организации, я думаю, ценится сотрудник, приносящий доход), а вот люди амбициозные и трудоспособные - милости просим в наш дружный коллектив!



По поводу критики, кстати говоря, руководство более чем лояльно принимает во внимание пожелания и предложения от любого сотрудника, вне зависимости от должности, без всякой бумажной волокиты, оперативно и всегда благожелательно (отдельное спасибо Кл.Е.А., Мур.П., Др. Е.,Лаз.А., Пай. А., ээх, список очень длинный получится - всех люблю, как семью родную).



Да, есть некоторые моменты, которые пока не идеальны, но для этого мы и работаем - не бежим в панике кричать, что все плохо, а делаем сервисные запросы, решаем проблемы на месте. Мне не стыдно ни за работу Банка, ни за свою работу в частности. Я горжусь!