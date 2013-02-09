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|За державу обидно...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я сотрудник Call-Center Альфа Банка в городе Ульяновск, не являюсь сторонницей pr, не занимаюсь рекламой своего банка, да и пост этот никогда бы здесь не появился, если бы не отзыв моего "коллеги". Не оспариваю право каждого человека на свою точку зрения, но в данном случае ситуация искажена просто донельзя.
Я стараюсь ко всем делам, за которые берусь, относиться максимально серьезно. Устройство в этот банк мне не казалось цирком: большой объем информации, обилие программ, навыки делового общения, опять же, - все это занимало много сил, времени, нервов. Но тут, как и в любом деле, чем больше усилий приложишь на начальном этапе, тем проще будет потом. Тренера, действительно сильные, поэтому пройти по конкурсу более чем реально. Что меня сразу подкупило в Альфе, так это то, что брали без опыта работы. После того, как оббиваешь кучу порогов со своим новеньким дипломом, ни цвет, ни название университета, которого никого не интересуют, начинаешь очень здорово ценить то, что тебя рассматривают, как человека, а не как чистый лист в трудовой.
За полтора года работы меня несколько раз повышали, причем инициатива исходила именно от руководства. Не нужны ни связи, ни деньги, ни блат. Есть амбиции - пожалуйста, работай, добивайся, развивайся. Может быть, просто у некоторых мозг не заточен под работу? Да, есть жесткая дисциплина, да, регламент, да, обилие информации и широкого диапазона эмоций от клиентов, но ведь ты знал, куда идешь. Кстати, ни разу не видела бегающих до кулеров консультантов. Условия труда более чем приемлемые, опять же, можно всегда договориться с руководством и по поводу замен, и по поводу каких-то форс-мажоров. Проводится масса мероприятий развлекательного характера, предоставляются корпоративные скидки в разных сферах услуг, за каждого человека душой болеют, за каждого держатся. Белая, стабильная зарплата, бонусная часть премии без верхней планки (за те же самые 8 часов в день есть возможность в разы больше получать доход). И огромнейший плюс - нет возрастного ценза. "Работники" торчащие в курилке сутками, без плана продаж, конечно, никого не заинтересуют (в любой организации, я думаю, ценится сотрудник, приносящий доход), а вот люди амбициозные и трудоспособные - милости просим в наш дружный коллектив!
По поводу критики, кстати говоря, руководство более чем лояльно принимает во внимание пожелания и предложения от любого сотрудника, вне зависимости от должности, без всякой бумажной волокиты, оперативно и всегда благожелательно (отдельное спасибо Кл.Е.А., Мур.П., Др. Е.,Лаз.А., Пай. А., ээх, список очень длинный получится - всех люблю, как семью родную).
Да, есть некоторые моменты, которые пока не идеальны, но для этого мы и работаем - не бежим в панике кричать, что все плохо, а делаем сервисные запросы, решаем проблемы на месте. Мне не стыдно ни за работу Банка, ни за свою работу в частности. Я горжусь!
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Soulne4naya • сотрудник
09.02.2013 01:29
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Ответ банка:
Добрый день, Soulne4naya!
Большое спасибо за отзыв. Мы искренне рады, что имеем в штате такого сотрудника.
С таким подходом к работе, Вы делаете наш Банк лучше.
Желаем дальнейших карьерных успехов и профессионального роста!
С Уважением,
Калачева Анна
Дирекция по управлению Человеческим Капиталом ОАО "Альфа-Банк"
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Милая девушка, не надо приукрашать то, что невозможно приукрасить. Если у вас все так хорошо сложилось, как вы пишите, значит одно из двух: либо вы лукавите и показушно выставляетесь перед теми, кого так "замечательно" зашифровали, либо эти личности вас же и двигали. Бегущих до кулера консультантов лично сам не видел, но и пост нашего с вами "коллеги" не лишен правды, в частности по поводу сломанных стульев. Притворным показался только целый абзац, полный восхищения в адрес тренера Айрата, больше похожий на жесткий PR, слышал о нем гораздо хуже отзывы от его же "учеников" и некоторых начальников смен, к которым эти "ученики" попадали.
По поводу плана продаж, никому не нужных торчащих в курилке сотрудников - согласен с вами полностью, а вот по поводу руководства вы зря. Может вы писали этот пост именно в тот момент когда вас должны были повысить или только что повысили? Руководящий состав если честно не мешало бы "причесать" и там об этом знают все, только вот руководство повыше этого не замечает или не хочет замечать. И это мое мнение, можете меня за этого камнями закидать. Я давно понял, что в Альфе есть реально позитивные и амбициозные люди, те, что работают и хотят изменить ситуацию к лучшему, кому действительно не наплевать, а есть и те, кто залез повыше, чтоб ни черта не делать, они то и сидят от звонка до звонка и получают белую зарплату, толку от них мало, одна болтовня, сплетни и провокации. В вашем списке "любимцев" есть и те и другие. А за ваш пост вас наверняка похвалили и тут же оценили вашу работу, не сомневаюсь. Ваша точка зрения безусловно ваша и ничья больше, но вряд ли спустя 5 месяцев вы думаете точно так же.
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