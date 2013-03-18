Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Непонятные критерии отбора
|не голосовал
|Было желание устроиться на работу в Альфа-Банк на должность "Специалист в отделение банка". О появившейся вакансии узнала с сайта работы и также просмотрела на официальном сайте банка. Прочитав требования к соискателю (Требования звучат так: "Образование неполное высшее\высшее;Опыт работы в сфере продаж или работы с клиентами от 6 месяцев приветствуется"), я решила откликнуться, т.к. мои навыки и знания полностью соответствовали описанному (имею высшее образование и опыт работы в банке). А дальше началось интересное: мне перезванивают с отдела кадров, говорят, что передают мое резюме дальше руководителю... Проходит время... И потом тишина, от всех. Это удивительно, тем более что данная вакансия размещается на сайте с завидной регулярностью. И становятся непонятны критерии, по которым вызывают на собеседование?.
|
0
Ksushaoa • несостоявшийся сотрудник
18.03.2013 12:05
|
Администратор:
Пока без оценки.
|
Ответ банка:
Добрый день, Елена!
В нашем Банке существует этап первичного телефонного интервью и рассмотрение резюме Руководителем. При успешном результате мы приглашаем на личную встречу.
Чтобы мы могли уточнить информацию, прошу прислать нам Ваше ФИО на akalacheva@alfabank.ru, в теме указать "Народный рейтинг".
Спасибо!
С Уважением,
Калачева Анна
Дирекция по управлению Человеческим Капиталом ОАО "Альфа-Банк"
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|Morfius
18.03.2013 12:17
|Наверно хр-ы имитируют работу. Других объяснений я не вижу. Может кто-нибудь из хр-ов прочитает этот отзыв и объяснит зачем они это делают.
|maestro tuk
25.03.2013 21:13
|Не умеют отказать сразу. Типичная проблема hh и среднего менеджмента.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.