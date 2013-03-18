Было желание устроиться на работу в Альфа-Банк на должность "Специалист в отделение банка". О появившейся вакансии узнала с сайта работы и также просмотрела на официальном сайте банка. Прочитав требования к соискателю (Требования звучат так: "Образование неполное высшее\высшее;Опыт работы в сфере продаж или работы с клиентами от 6 месяцев приветствуется"), я решила откликнуться, т.к. мои навыки и знания полностью соответствовали описанному (имею высшее образование и опыт работы в банке). А дальше началось интересное: мне перезванивают с отдела кадров, говорят, что передают мое резюме дальше руководителю... Проходит время... И потом тишина, от всех. Это удивительно, тем более что данная вакансия размещается на сайте с завидной регулярностью. И становятся непонятны критерии, по которым вызывают на собеседование?.