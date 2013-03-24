Здравствуйте! Сразу после института я устроился кредитным специалистом в КЕБ. Проработал в нём чуть более двух лет на точках продаж в различных салонах меховой одежды в Москве. Начальство у нас было доброе, а с учётом моего хобби — бокса — оно становилось ещё добрее . Впрочем, я всегда выполнял план, а в первые полтора года работы практически не опаздывал.



У меня было всё, о чём только можно мечтать начинающему банковскому служащему: ДМС, летний отпуск (мне даже давали 3 недели подряд в награду за выполнение плана), солидные бонусы (особенно по итогам «меховых сезонов»). Когда через год с небольшим я успешно сдал тест и меня продвинули на ступеньку вверх до старшего кредитного специалиста, моему счастью не было предела. Шутка ли: руководители заметили мои достижения и оценили их. Окрылённый успехом, я даже приобрёл автомобиль (хоть и в кредит). Ведь негоже успешному манагеру ездить на метро с неудачниками – так думал я на тот момент.



Но в декабре 2011-го мне подарили книгу Михаила Веллера «Великий последний шанс» – и я внезапно начал думать... Человек ведь создан, чтобы совершить максимальные действия, так? Чтобы двигаться к масштабным целям, чтобы расширять горизонты, реализовывать свои самые смелые мечты – так? А чем занимаюсь я? Помогаю манагерам покупать шубы, шапки и прочие мохнатки для своих чик. В этом ли счастье? В этом ли смысл существования человечества вообще и меня в частности?



К тому же меня начинали разочаровывать коллеги по банковскому цеху – сотрудники банков-конкурентов. Нет, лично у меня, разумеется, не было с ними совершенно никаких проблем: с моей мускулатурой, накачанной в тренажёрном зале и на ринге, мне достаточно было строго посмотреть на человека, который чем-то досадил мне, — и проблема решалась сама собой. А крылатая фраза «Вообще-то это наша точка. Мы здесь работаем, люди в курсе» (с) пресекала любой непацанский базар . Но между ними стоял такой серпентарий, что становилось как-то противно даже. За клиентов и парни, и девки чуть ли не дрались между собой. И каждый считал своим долгом перемыть кости отсутствующим коллегам.



До попадания книги Веллера в мои руки я не думал. По крайней мере, об этом не думал. А после её прочтения всё больше мыслей о борьбе с культом потребления стали лезть в мою голову. Моё разочарование усиливалось и тем, что, купив автомобиль, я начал опаздывать на работу, стоя в пробках. В общем, как в старой шутке: в Москве деловые люди ездят на метро, а бездельники стоят в пробках на тачках .



К тому же время настало неспокойное. Митинги на Чистых прудах, Болотной площади и проспекте Академика Сахарова показали, что оранжевая чума поразила Россию, мою Родину. Выступления на сцене во время этих митингов Миши два процента, Немцова, Рыжкова и прочих либеральных реваншистов вызывали у меня рвотный рефлекс. Но посетив альтермитинг Сергея Кургиняна и его движения «Суть Времени», я услышал сакраментальное «Нет оранжевой чуме!» – и понял, что в жизни нужно что-то радикально изменить .



Весной 2012-го наступила и весна в моей жизни. Я уволился из КЕБа, продал ставший ненавистным мне автомобиль (даже у родственников занял денег для досрочного погашения кредита на него) и получил другую должность, соответствующую смене моего мировоззрения, – должность бойца-стажёра ОМОН ЦСН ГУ МВД. И 6-го мая на Болотной площади я был занят тем, что спасал страну от компрадоров, попытавшихся на деньги заокеанских кукловодов организовать оранжевую революцию в России. Меня поразили рядовые митингующие – такие же люди, которым ещё совсем недавно я впаривал кредиты: в тот день они вели себя так, словно не могли ни отдать их, ни отсрочить платёж. Но моя твёрдая решимость предотвратить либеральный реванш избавила меня от сентиментальности. «Раздавить либеральную гадину! Нет оранжевой чуме!» – вот какие лозунги помогли мне честно исполнить свой служебный долг.



В общем, каждому, кто жаждет судьбы манагера, очень рекомендую КЕБ для начала. Там его научат всем премудростям пустоватого офисно-планктонного существования . Денег, которые этот банк платит кредитным специалистам, хватит и на путёвку в Турцию, и на скромненькую тачку в кредит, и на другие радости потреб*ядства. А я продолжу смывать с себя позор банковского прошлого и, как и мои сослуживцы, буду изо всех сил содействовать осушению болота имени Сахарова.