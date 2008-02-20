Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Самый большой ужас в жизни
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Этот банк остался в моей памяти самым большим ужасом на свете. Моя начальница - просто зверь. Не зря у нее самая большая текучка сотрудников, но её никто почему-то не увольняет.
Почему всё так плохо? Потому что начальство забывает, что говорит, потому что заставляет работать так, что хоть вешайся. Мне меньше 20 лет, но у меня от этой работы было несколько нервных срывов, при этом начальница не хотела увольнять...
Почему я туда пошла? Потому что работа нормальная (без вмешательства руководства в твои дела). А когда я пришла как-то на работу, оказалось, что моя начальница рылась у меня в документах! Это было последней каплей и я оттуда убежала - в прямом смысле этого слова - и очень этому рада.
Не идите туда! Там ничего хорошего нет. Вас ждут только повышенная гордость начальников, зависть и гадости от коллектива.
Соцпакет, правда, классный - хорошая страховка. Все услуги - бесплатно и качественно...
|
0
drops • бывший сотрудник
20.02.2008 09:14
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Не стоит Вам пить валидол, это лекарство для бабушек. В переди ещё много идиотов, закаляйтесь.
я опять закалилась... сейчас ...турнули... из другого банка, но я полна оптимизма, потому что знаю, что это - моё=)
yanai, она просто рвала бумажку и говорила, что не видела, сама поднимала всех коллег, чтобы шли за мной и просили передумать...
спасиб,за ответ))