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исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Самый большой ужас в жизни плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Этот банк остался в моей памяти самым большим ужасом на свете. smile:nunu: Моя начальница - просто зверь. Не зря у нее самая большая текучка сотрудников, но её никто почему-то не увольняет.

Почему всё так плохо? Потому что начальство забывает, что говорит, потому что заставляет работать так, что хоть вешайся. Мне меньше 20 лет, но у меня от этой работы было несколько нервных срывов, при этом начальница не хотела увольнять... smile:wall:

Почему я туда пошла? Потому что работа нормальная (без вмешательства руководства в твои дела). А когда я пришла как-то на работу, оказалось, что моя начальница рылась у меня в документах! Это было последней каплей и я оттуда убежала - в прямом смысле этого слова - и очень этому рада.

Не идите туда! Там ничего хорошего нет. Вас ждут только повышенная гордость начальников, зависть и гадости от коллектива.

Соцпакет, правда, классный - хорошая страховка. Все услуги - бесплатно и качественно...
dropsбывший сотрудник
20.02.2008 09:14
10 комментариев
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yanai
20.02.2008 09:42
А чему Вы так удивляетесь?Если документы не личного,а делового характера,то начальник вполне вправе их посмотреть,это абсолютно нормально!!!
drops
Автор отзыва
20.02.2008 11:21
Не только документы банка!!!... Она пришла на моё рабочее место... копалась везде - и в столе.. и в мусоре.. и в документах......я не думаю, что это было вы кому-нибудь приятно......... унижение сплошное..... я две недели перед увольнением сидела на "Валидоле"..... это тоже нормально????? Сердце посадила..... всё в упадке... поработала.. называется..... ужас.... ужас....вспоминаю, как страшный сон....
yanai
20.02.2008 11:25
Ну,тогда я рада за Вас,что ушли с этой работы...Кстати,а чем начальница мотивировала свой отказ Вас уволнять?
Отец Мифодий
21.02.2008 09:39
Проблема в том, что среди руководства очень редко встречаются башковитые специалисты. В основном это бойцы короткой мысли. Соображают, лгут, быстро и уверенно. Буквально напором сшибают всё вокруг. Но это не на долго, арсенал у таких людей невелик. Все по принципу китайской петарды, красиво но не всегда безопасно для поджигателя.
Не стоит Вам пить валидол, это лекарство для бабушек. В переди ещё много идиотов, закаляйтесь.
drops
Автор отзыва
21.02.2008 15:19
Спасибо, Отец Мифодий.....именно потому что мне своё здоровье жалко.. и я себя люблю я и уволилась......
я опять закалилась... сейчас ...турнули... из другого банка, но я полна оптимизма, потому что знаю, что это - моё=)

yanai, она просто рвала бумажку и говорила, что не видела, сама поднимала всех коллег, чтобы шли за мной и просили передумать...
drops
Автор отзыва
22.02.2008 08:50
К админу - хорошая страховка. Все услуги - бесплатно и качественно
bhbh
01.04.2008 16:17
Речь, случайно, не о Санкт- Петербургском филиале? Знакомая обстановочка ))
milenna
20.08.2008 21:19
drops,с уважением)) я вот сейчас рассматриваю как раз их предложение и прочитав,сии отклики хотела бы для себя уточнить что именно означают вот эти слова:"начальство забывает, что говорит" и тут же"потому что заставляет работать так, что хоть вешайся" ,т.е. забывает собственные поручения?? а вешаться от чего приходиться?? от графика или от кол-ва обязанностей к месту и не кместу?? просто и то и др уже приходилось проходить,хотелось бы попытаться себя обезапасить))
спасиб,за ответ))
Vasja
18.09.2008 13:18
bhbh: а что такого в Санкт-Петербургском филиале? smile:) я чего-то похожего не замечала smile:)
ira176
24.10.2008 22:20
bhbh, хотелось бы узнать про Питер по-подробнее.
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