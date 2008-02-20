Этот банк остался в моей памяти самым большим ужасом на свете. Моя начальница - просто зверь. Не зря у нее самая большая текучка сотрудников, но её никто почему-то не увольняет.



Почему всё так плохо? Потому что начальство забывает, что говорит, потому что заставляет работать так, что хоть вешайся. Мне меньше 20 лет, но у меня от этой работы было несколько нервных срывов, при этом начальница не хотела увольнять...



Почему я туда пошла? Потому что работа нормальная (без вмешательства руководства в твои дела). А когда я пришла как-то на работу, оказалось, что моя начальница рылась у меня в документах! Это было последней каплей и я оттуда убежала - в прямом смысле этого слова - и очень этому рада.



Не идите туда! Там ничего хорошего нет. Вас ждут только повышенная гордость начальников, зависть и гадости от коллектива.



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