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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал в Альфе 12 месяцев ... Выдавать кредиты в Альфе одна радость, когда ты знаешь, что права клиента не нарушат, хочешь заранее закрыть кредит? Просто размести на счете достаточную сумму, и не надо никуда звонить, всегда работают банкоматы и множество офисов. За время работы сам стал отличным клиентом Альфы, жизнь без Альфа мобайл теперь не представляю.
Минимальную премию получал 20 тысяч рублей, и это в условиях полной монополии со стороны банка-конкурента, а так же акции 0-0-24 понятно, что люди пойдут к конкурентам и удержать их сложно, что все равно у меня получалось, до такой степени, что конкурентам приходилось выводить из строя мой компьютер.
Спасибо Альфе за кучу эмоций, хорошую зарплату и лучшее руководство. Возможность продвижения по службе так же большая, мои друзья, с которыми бок об бок работал, становились начальниками. Уволился в связи переезда в другой город, что бы помогать супруге и новорожденной дочке. Главное хотеть работать, а не зарабатывать, вот и весь секрет, это напутствие для тех, кто оставляет отрицательные отзывы.
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Dsilkov • бывший сотрудник
27.04.2013 22:32
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день, Дмитрий!
Спасибо за Вашу оценку и обратную связь. Всегда готовы увидеть Вас снова сотрудником АБ!
С Уважением,
Калачева Анна
Дирекция по управлению Человеческим Капиталом ОАО "Альфа-Банк"
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Красивый отзыв! Куча плюшек!
Все прорекламировано. Впишите там премию автору в альфа-банке, что он зря старался что ли?
Автор, вам сколько лет? Вряд ли больше 25.
Давайте помогайте. Мозги сразу на место встанут.
Давайте помогайте. Мозги сразу на место встанут.
Уважаемый
у вас их видимо как раз не хватает . Ваша деятельность в чем заключается ? Комментаторов и без вас в стране хватает Гусев, Уткин и вы ... Могу предположить что Петухов так как реального имени вашего не вижу ,вы такой задорный , эх Морфиус Морфиус
Красивый отзыв! Куча плюшек!
Все прорекламировано. Впишите там премию автору в альфа-банке, что он зря старался что ли?
Уважаемый свои премии я уже честно от работал и получил, то удовольствие которое я получил от опыта работы в Альфе я не забуду никогда. В отзыве перечислил самый минимум . На самом деле Банк очень хорошо к сотрудникам относится , в какой то часте благодаря этому банк заработал себе имя. И обратите внимание что сотрудник банка ответил тут , своевременно отвечают банки которым есть дело до мнения клиентов и сотрудников , полистайте другие темы и вы сможете сосчитать по пальцам какие банки поступают так же. Может хотя бы это вам что то скажет?
28.04.2013 19:20
Красивый отзыв! Куча плюшек!
Все прорекламировано. Впишите там премию автору в альфа-банке, что он зря старался что ли?
YKV, Не волнуйся в Альфе хорошо платят!!! А опыт полученный в Альфе и правда не забываем !!!