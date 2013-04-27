Работал в Альфе 12 месяцев ... Выдавать кредиты в Альфе одна радость, когда ты знаешь, что права клиента не нарушат, хочешь заранее закрыть кредит? Просто размести на счете достаточную сумму, и не надо никуда звонить, всегда работают банкоматы и множество офисов. За время работы сам стал отличным клиентом Альфы, жизнь без Альфа мобайл теперь не представляю.



Минимальную премию получал 20 тысяч рублей, и это в условиях полной монополии со стороны банка-конкурента, а так же акции 0-0-24 понятно, что люди пойдут к конкурентам и удержать их сложно, что все равно у меня получалось, до такой степени, что конкурентам приходилось выводить из строя мой компьютер.



Спасибо Альфе за кучу эмоций, хорошую зарплату и лучшее руководство. Возможность продвижения по службе так же большая, мои друзья, с которыми бок об бок работал, становились начальниками. Уволился в связи переезда в другой город, что бы помогать супруге и новорожденной дочке. Главное хотеть работать, а не зарабатывать, вот и весь секрет, это напутствие для тех, кто оставляет отрицательные отзывы.