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Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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Жестокая система плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Перед переходом в этот банк надо очень хорошо понимать, какая система в нем существует. И чего вы хотите получить от этого работодателя. Отличное место для старта карьеры и приобретения разностороннего опыта в своем направлении (подразделении). Ужасное место для далекой перспективы, банк не рассматривает сотрудников как ценность, в которую вкладывает ресурсы (время, деньги, опыт), поэтому всегда существует текучка кадров!! Отношение к людям как расходному материалу, при снижении его kpi его заменяют другим без сожаления, чаще люди сами не выдерживают. Система направлена на выкачивание из людей максимально всего и сил и знаний и ресурсов и времени, не оставляя ничего для остальной жизни.

Стимул только денежный, и то очень относительный. Система жестокая, люди находятся чаще в подавленном состоянии. Рассматривать банк как работу на длительную перспективу очень сложно, потому что люди работают на износ, отношение потребительское. В части социальных преимуществ - так их просто нет! Болеть, рожать, выходить замуж, и думать о своем здоровье и семье, пагубно для развития в этом банке! И все эти рекламные ходы по поводу меценатства и приемных детей, детских праздниках! Чистой воды лицемерие! Работая в этой системе нужно быть таким же жестоким, циничным, деревянным, вертким, и бесконечно милым на вид.
Sotrud • сотрудник
05.06.2013 13:54
5 комментариев
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DerilL
05.06.2013 17:28
Не нравится отношение к вам - развивайтесь, меняйте работу, ищите место лучше и найдете. Приезжих из Краснодара и других регионов, с целью заработать денег и стать Москвичом, не перевоспитать и не изменить.

по поводу меценатства
Ну почему, хорошие проекты, не так много организаций проводят подобные акции. А в этой организации отчисления идут не только от доходов компании, но и от личных доходов руководства.
Sotrud
Автор отзыва
05.06.2013 18:46
Вам виднее, куда идут их доходы:)))
И видимо вы глубже знаете ситуацию, напишите положительные отзывы, здесь каждый отзыв частная ситуация, и опыт и мнение полученные индивидуально. Либо вы заинтересованы больше чем "приезжие" ))) либо наивны. "Порядок должен начинаться изнутри" а не публично за пределами smile;)
IknowIt
10.10.2013 10:20
Автор Вам не повезло просто или банковское дело - это не Ваше направление а насчёт декрета отпуска свадьбы так что вы жалуетесь скажите мне хоть 1 компанию где платят 100% зарплаты за месяц больничного , или в декрете - выплачивают пособие в 40 тысяч поэтому не вижу ничего плохово в ваших словах. Люди я хдесь работаю полгода негатива нет вообще , я не халявщик , работаю мне платят , а просто сидеть на попе и ничего не делать и жаловаться на жизнь все могут!!!!! smile:achtung:
Friday1306
25.07.2014 22:52
Интересно, а в какой компании, у нас нет текучести кадров. Текучка всегда была, если ее нет, либо организация нагло врет, либо уже не существует.
Блин, да даже в армии есть текучесть кадров.
Каждый ищет для себя более выгодные условия работы, хороший соц.пакет, возможность продвижения по карьерной лестнице и т. д.

Изменено: Friday1306 - 25.07.2014 23:45
serj_3
20.09.2014 07:29
На счет больничного и личной жизни, автор прав. Банк это не волнует. Или работай как андроид или проваливай.
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