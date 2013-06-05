Перед переходом в этот банк надо очень хорошо понимать, какая система в нем существует. И чего вы хотите получить от этого работодателя. Отличное место для старта карьеры и приобретения разностороннего опыта в своем направлении (подразделении). Ужасное место для далекой перспективы, банк не рассматривает сотрудников как ценность, в которую вкладывает ресурсы (время, деньги, опыт), поэтому всегда существует текучка кадров!! Отношение к людям как расходному материалу, при снижении его kpi его заменяют другим без сожаления, чаще люди сами не выдерживают. Система направлена на выкачивание из людей максимально всего и сил и знаний и ресурсов и времени, не оставляя ничего для остальной жизни.



Стимул только денежный, и то очень относительный. Система жестокая, люди находятся чаще в подавленном состоянии. Рассматривать банк как работу на длительную перспективу очень сложно, потому что люди работают на износ, отношение потребительское. В части социальных преимуществ - так их просто нет! Болеть, рожать, выходить замуж, и думать о своем здоровье и семье, пагубно для развития в этом банке! И все эти рекламные ходы по поводу меценатства и приемных детей, детских праздниках! Чистой воды лицемерие! Работая в этой системе нужно быть таким же жестоким, циничным, деревянным, вертким, и бесконечно милым на вид.