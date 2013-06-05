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|Жестокая система
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Перед переходом в этот банк надо очень хорошо понимать, какая система в нем существует. И чего вы хотите получить от этого работодателя. Отличное место для старта карьеры и приобретения разностороннего опыта в своем направлении (подразделении). Ужасное место для далекой перспективы, банк не рассматривает сотрудников как ценность, в которую вкладывает ресурсы (время, деньги, опыт), поэтому всегда существует текучка кадров!! Отношение к людям как расходному материалу, при снижении его kpi его заменяют другим без сожаления, чаще люди сами не выдерживают. Система направлена на выкачивание из людей максимально всего и сил и знаний и ресурсов и времени, не оставляя ничего для остальной жизни.
Стимул только денежный, и то очень относительный. Система жестокая, люди находятся чаще в подавленном состоянии. Рассматривать банк как работу на длительную перспективу очень сложно, потому что люди работают на износ, отношение потребительское. В части социальных преимуществ - так их просто нет! Болеть, рожать, выходить замуж, и думать о своем здоровье и семье, пагубно для развития в этом банке! И все эти рекламные ходы по поводу меценатства и приемных детей, детских праздниках! Чистой воды лицемерие! Работая в этой системе нужно быть таким же жестоким, циничным, деревянным, вертким, и бесконечно милым на вид.
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5
Sotrud • сотрудник
05.06.2013 13:54
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по поводу меценатства
Ну почему, хорошие проекты, не так много организаций проводят подобные акции. А в этой организации отчисления идут не только от доходов компании, но и от личных доходов руководства.
И видимо вы глубже знаете ситуацию, напишите положительные отзывы, здесь каждый отзыв частная ситуация, и опыт и мнение полученные индивидуально. Либо вы заинтересованы больше чем "приезжие" ))) либо наивны. "Порядок должен начинаться изнутри" а не публично за пределами
Блин, да даже в армии есть текучесть кадров.
Каждый ищет для себя более выгодные условия работы, хороший соц.пакет, возможность продвижения по карьерной лестнице и т. д.
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