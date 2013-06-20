Вход
Поиск
ЦБ 08.03 с 13.03 ММВБ Нефть
USD 56,80 -0,19 56,61 56,90 65,13
EUR 70,53 -0,73 69,80 70,17
Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
к списку банков | • информация о банке «Русский Стандарт»
смотреть все отзывы банка (641)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Помогите Шахтам! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Пришла в банк в ОО Шахты №1 в марте 2010. Счастлива была до умопомрачения: престижная и большая компания, хорошая ЗП, график работы 5/2, коллектив замечательный, дружный, отзывчивый... В 2011 году ушла в декрет, осенью 2012 года решила выйти снова на работу. Дни считала до начала деятельности, готова была горы свернуть (так мне казалось на тот момент).Вышла! И... через 2 месяца ушла обратно... Будто в банку со змеями кинули и закрыли плотно крышку! Не выдержала постоянного прессинга со стороны рук-ля и зама...

Волосы на голове шевелились от происходящего. В отделении полный бардак, нерабочая техника, поломанная мебель и т.д. и т.п., но это все мелочи по сравнению с тем, что происходило в самом коллективе и с отношением руководителя Ц-ча А.Н. и его зама С-нко Н.В. к своим сотрудникам. Руководитель вообще ничего на работе не делает, только почту читает и в игрушки на своем телефоне играет. Все свои обязанности переложил на замов и комов. Дошло до абсурда: рук-ль ОО ругает комов за то, что они не принимают заявления от его имени, не делают ему личные продажи, которые стоят в плане, не знает как БВК оформить, не говоря уже о том, как зарегистрировать заявление в журнале... требует, чтобы сотрудники искали клиентов и оформляли карты БВК Платинум, хотя это его прерогатива! Еще и депремирует их за невыполнение... грубит, хамит, повышает голос и оскорбляет прямым текстом, не особо стесняясь своих выражений (С-нко Н.В. поступает аналогичным способом), обедает с 13-00 до 16-00 (и это не иногда, а постоянно!), когда девочкам даже на полчаса не всегда удается уйти, чтобы покушать. Некомпетентен ни в одном вопросе, касающемся продуктовой линейки Банка и сопутствующих документах. Ругает сотрудников, если они отправляют к нему скандальных клиентов, которые хотят увидеть руководство, мотивируя это так: "Какого тра-ля-ля вы отправляете ко мне этот сброд?! Я же вам говорил, что не хочу с ними общаться!". Может сказать своим подчиненным: "Заткнись! Сядь молча! Закрой рот! Да ты хоть подыхать будешь..." smile:o и т.п. Одним словом - унижает свой коллектив, гнобит и относится как к скотам на скотобойне. Именно поэтому уходят сотрудники, и новые и старые. Дошло до смешного - администратор клиентского зала в своё рабочее время ходит оплачивать коммуналку рук-ля! smile:D.

Уважаемое руководство в г. Ростов-на-Дону, Ж-к В.В., П-ва Н.А., П-ан В. и все-все-все, кто радеет за своих сотрудников и хочет им помочь, обратите, пожалуйста, свое внимание на ситуацию в ОО Шахты№1, на поведение г-на Ц-ча А.Н. и его зама С-нко Н.В. Задумайтесь о соответствии Ц-ча занимаемой должности! Он же просто штаны на работе протирает... Они выживают из коллектива людей, которые могут и хотят работать в Вашем Банке. Девочки устали от такого отношения, они озлоблены и больше не могут работать в таком напряжении! Рук-ль ничем не помогает в работе своему отделению, а наоборот, только усугубляет своим хамским отношением и нежеланием делать хоть что-нибудь и без того непростую ситуацию в коллективе!

P.S. Уволилась, и ни капельки не жалею. Нашла отличную альтернативу. Однако, навсегда останусь патриотом ЗАО Банк Русский Стандарт!
83106275бывший сотрудник
20.06.2013 15:02
Ответ банка:
Добрый день!

Информация по Вашему обращению была направлена Руководителю профильного подразделения и принята к сведению.

С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
19 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Ахалай
20.06.2013 16:15
Всё правильно делает ваше руководство- основная задача руководителя не выполнять работу за сотрудников, а организовать работу так, что бы всё работало, а планы выполнялись даже в его отсутствие.
Kristy161616
21.06.2013 09:13
В основном подобные отзывы пишут неграмотные и некомпетентные сотрудники, чтобы насолить руководителю за увольнение. и - зарплата руководителя зависит от выполнения плана отделением - хотите хорошего отношения - работайте так, чтобы к вам не могло быть претензий! А сейчас, к сожалению - приходят сотрудники и хотят ничего не делать, но при этом и выговоров не получать - это встречается сплошь и рядом сейчас, поэтому подобные отзывы говорят, зачастую, о плохой работе уволившегося сотрудника, а не о необоснованных придирках руководителя.
83106275
Автор отзыва
21.06.2013 10:18
Все работает, и в отсутствии руководителя. И заслуга в этом не только его одного, а всех сотрудников в целом. Именно поэтому своих подчиненных нужно, как минимум, УВАЖАТЬ за то, что они трудятся на общее дело и справляются со своими целями! Основная задача руководителя руководить коллективом грамотно (с этим я не спорю), поддержать сотрудников добрым словом, когда тяжело, похвалить, когда есть результат, но не ХАМИТЬ, ОСКОРБЛЯТЬ, ГНОБИТЬ и УНИЖАТЬ девочек, пользуясь тем, что ответить ему мало кто решится!!! Авторитет зарабатывается несколько другими методами. Как говорится, "рыба гниет с головы".
Putin V.V.
24.06.2013 00:14
Полностью согласен с Kristy161616. Видимо автор, после выхода из декрета, не смог работать в нужном ритме. К сожалению так бывает. Ну не может человек перестроиться, на работе о ребенке думает, о том, что дома происходит, и т.д.
И как работодатель должен был отнестись к тому, что человек вышел из декрета, а потом ушел обратно??? Автор наверняка не подумал, что в << любимом>> им, до ухода в декрет, ОО, работал человек на декретном месте, и человека этого, скорее всего, попросили на выход. А наш автор, поработал месяцок - другой и ушел снова в декрет, оставив своих коллег и ОО без одной штатной единицы... И скажите мне, как руководитель должен, после такого эгоистичного поступка, относится к этому сотруднику.
Я общаюсь с некоторыми сотрудниками ОО в г. Шахты, и могу сказать, что никакого упаднического настроения в ОО нет. Очень достойные зарплаты для нашего города, удобный график работы 2/2, а также, они постоянно говорят о каких- то конкурсах, которые проводит для них банк. И их ОО занимает в этих конкурсах призовые места! То IPhone для сотрудников
выиграют, то еще что-нибудь. Я так думаю, что ОО с плохим руководителем, вряд ли будет хоть что-то выигрывать.
А вам, уважаемый автор, следует сделать выводы, прежде всего о том, соответствовали ли вы тем требованиям, которые предъявляет к сотрудникам работодатель.
И, кстати, если вы думаете, что хороший руководитель должен только хвалить сотрудников, и поддерживать их добрым словом, то вы глубоко ошибаетесь smile:D smile:D smile:D
83106275
Автор отзыва
24.06.2013 10:20
Почему же только хвалить? И ругать, и требовать и т.д. и т.п. По-вашему, получается, что единственный и верный способ помочь сотруднику адаптироваться к новым условиям - это унижение и оскорбление, а авторитет можно заработать исключительно криком и придирками? Я согласна со многим, что Вы написали выше, и себя ни в коем случае не оправдываю, считая, что поступок мой действительно недостойный. Однако, уверена, что могло бы сложиться все иначе, если бы руководство грамотно отрабатывало свои задачи.
И, кстати, речь велась вообще не обо мне, а о тех замечательных людях, которые работают там в настоящее время, и прошу я помощи не для себя (мне она не нужна, у меня и так все прекрасно), а для них, и за них радею всей душой, т.к. знаю, что Вы написали прекрасную СКАЗКУ про график, призы и ЗП, которая не соответствует действительности.
И еще, та девочка, которая работала на моем декретном месте, вышла на него же снова, после моего ухода. И в итоге она уволилась из-за неэтичного отношения руководства.
vvvkkk
25.06.2013 22:37
Так все трагично описано!!! Прям поверила бы, честное слово, если бы не работала в данном ОО. smile:D В жизни коллектива всякое бывает и Руководитель с ЗАМом ругается, и мы все обижаемся на руководство (бывает обсуждаем между собой, не без этого...). Насколько мне известно, так бывает во всех коллективах. И каждый по разному это воспринимает. Уходят слабые, сильные остаются. Естественно тяжело признать, что ты не справился, легче свалить все на руководство. А переживать за сотрудников,которые остались работать, думаю, не стоит. У них своя голова на плечах есть, да и говорить они тоже умеют и что-то никто из них не уходит!!! Многих в коллективе все устраивает!!! И на данный момент лучшей работы в нашем городе не найти. И зарплата достойная, и руководство хорошее.
83106275
Автор отзыва
26.06.2013 10:11
Конечно, я же не спорю! Все отлично, каждому своё! Я описала свой опыт работы, мнение своё никому не навязываю. Только, почему-то, мнение моё очень сильно Вас цепляет. Вы здесь работаете? Работайте на здоровье!!! Удачи Вам в трудовой деятельности!!!
Есть корпоративная этика, нарушение которой можно воспринимать по-разному. Кто-терпит, как Вы, например, а за дверьми ОО жалуетесь на те же самые моменты, кто-то уходит, например как я, считая, что никакие деньги не смогут заменить мне чувство уважения к себе. Верно подмечено Вами, каждый делает свой выбор. А мне очень обидно знать от людей, которые по-прежнему работают, что ситуация только усугубляется.
А то, что многих все устраивает, здесь тоже можно поспорить. Я бы сказала, что многих это не устраивает, только сказать никто не решается по самым разным причинам... в основном из-за того, что к их мнению вряд ли кто-то станет прислушиваться...
Вот если бы Вы написали, что С.Н.В. перестала кричать и хамить сотрудникам в присутствии клиентов, показывая всем свой авторитет (это единственный отрицательный момент, на мой взгляд, в её работе, в остальном авторитет у неё непоколебимый, моему уважению нет предела - опыт, знания, отзывчивость на любые сложные ситуации в работе и т.д.)... Или то, что А.Н. сам себе продажи начал делать, с людьми работать, или карты правильно на приход поставил, то я бы извинилась за свою писанину и сказала бы, что не права до глубины души и очень сильно заблуждалась во всем... Но, почему-то, только абстрактные понятия о том, что все хорошо. А что хорошо? Где хорошо? У кого хорошо? У Вас? А кто Вы???

Изменено: 83106275 - 26.06.2013 10:40
7856
26.06.2013 12:53
Уважаемые сотрудники Шахтинского офиса. Являюсь клиентом вашего банка на протяжении нескольких лет. Обслуживание отличное. Персонал грамотный и квалифицированный. ВЫ пишите, в банке большая текучесть кадров, а где сейчас не текучесть? Но каждый раз обращаясь в ваш офис, вижу знакомые лица, на мой взгляд персонал не меняется. Что не маловажно.Отдельно хочу отметить управляющего офиса, обращался несколько раз по вопросу размещения вклада, обслуживанием остался доволен. Приятный в общении, вежлив, внимателен,а главное грамотно и доступно разъяснил интересующие меня моменты. Конечно у автора эмоции бьют через край, понятна озлобленность. Но ВЫ же нашли отличную альтернативу, стройте карьеру на новом месте, зарекомендуйте себя хорошим работником.
МiKa07
26.06.2013 20:39
Уважаемый патриот К-ко С. В. Работаю в отделении не первый год. Коллектив замечательный, всегда можно рассчитывать на помощь со стороны руководства. Особенно хотелось бы отметить С-ко Н. В. (к которой видимо у Вас личная неприязнь). На ровне с менеджерами она осуществляет прием клиентов, помогает рассудить спорные ситуации и т.д. Человек требовательный. Но думаю, что хорошо когда зам. руководителя заинтересован в выполнении плана (хуже когда наоборот).
Опять же те люди, которые работают и как говорите жалуются, что "ситуация только усугубляется" почему-то до сих пор продолжают работают и уходить не собираются. Возникает вопрос: "А может быть они Вас просто успокаивают, потому что Вас не взяли на работу в третий!!! раз?"
А вообще работу коллектива должен обсуждать сам коллектив, а не те кто из него выбыл.
vvvkkk
27.06.2013 00:28
По поводу С.Н.В. что-то в жалобе вы не упомянули про то, какая она хорошая!!! Я согласна с МiKa07 - работу коллектива обсуждает сам коллектив. А что хорошо, где и у кого уж не Вам рассказывать. Дальнейшую переписку считаю бессмысленной!!! Удачи Вам в карьерном росте на новом месте!!!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (641)