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|Помогите Шахтам!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пришла в банк в ОО Шахты №1 в марте 2010. Счастлива была до умопомрачения: престижная и большая компания, хорошая ЗП, график работы 5/2, коллектив замечательный, дружный, отзывчивый... В 2011 году ушла в декрет, осенью 2012 года решила выйти снова на работу. Дни считала до начала деятельности, готова была горы свернуть (так мне казалось на тот момент).Вышла! И... через 2 месяца ушла обратно... Будто в банку со змеями кинули и закрыли плотно крышку! Не выдержала постоянного прессинга со стороны рук-ля и зама...
Волосы на голове шевелились от происходящего. В отделении полный бардак, нерабочая техника, поломанная мебель и т.д. и т.п., но это все мелочи по сравнению с тем, что происходило в самом коллективе и с отношением руководителя Ц-ча А.Н. и его зама С-нко Н.В. к своим сотрудникам. Руководитель вообще ничего на работе не делает, только почту читает и в игрушки на своем телефоне играет. Все свои обязанности переложил на замов и комов. Дошло до абсурда: рук-ль ОО ругает комов за то, что они не принимают заявления от его имени, не делают ему личные продажи, которые стоят в плане, не знает как БВК оформить, не говоря уже о том, как зарегистрировать заявление в журнале... требует, чтобы сотрудники искали клиентов и оформляли карты БВК Платинум, хотя это его прерогатива! Еще и депремирует их за невыполнение... грубит, хамит, повышает голос и оскорбляет прямым текстом, не особо стесняясь своих выражений (С-нко Н.В. поступает аналогичным способом), обедает с 13-00 до 16-00 (и это не иногда, а постоянно!), когда девочкам даже на полчаса не всегда удается уйти, чтобы покушать. Некомпетентен ни в одном вопросе, касающемся продуктовой линейки Банка и сопутствующих документах. Ругает сотрудников, если они отправляют к нему скандальных клиентов, которые хотят увидеть руководство, мотивируя это так: "Какого тра-ля-ля вы отправляете ко мне этот сброд?! Я же вам говорил, что не хочу с ними общаться!". Может сказать своим подчиненным: "Заткнись! Сядь молча! Закрой рот! Да ты хоть подыхать будешь..." и т.п. Одним словом - унижает свой коллектив, гнобит и относится как к скотам на скотобойне. Именно поэтому уходят сотрудники, и новые и старые. Дошло до смешного - администратор клиентского зала в своё рабочее время ходит оплачивать коммуналку рук-ля! .
Уважаемое руководство в г. Ростов-на-Дону, Ж-к В.В., П-ва Н.А., П-ан В. и все-все-все, кто радеет за своих сотрудников и хочет им помочь, обратите, пожалуйста, свое внимание на ситуацию в ОО Шахты№1, на поведение г-на Ц-ча А.Н. и его зама С-нко Н.В. Задумайтесь о соответствии Ц-ча занимаемой должности! Он же просто штаны на работе протирает... Они выживают из коллектива людей, которые могут и хотят работать в Вашем Банке. Девочки устали от такого отношения, они озлоблены и больше не могут работать в таком напряжении! Рук-ль ничем не помогает в работе своему отделению, а наоборот, только усугубляет своим хамским отношением и нежеланием делать хоть что-нибудь и без того непростую ситуацию в коллективе!
P.S. Уволилась, и ни капельки не жалею. Нашла отличную альтернативу. Однако, навсегда останусь патриотом ЗАО Банк Русский Стандарт!
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83106275 • бывший сотрудник
20.06.2013 15:02
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Ответ банка:
Добрый день!
Информация по Вашему обращению была направлена Руководителю профильного подразделения и принята к сведению.
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
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И как работодатель должен был отнестись к тому, что человек вышел из декрета, а потом ушел обратно??? Автор наверняка не подумал, что в << любимом>> им, до ухода в декрет, ОО, работал человек на декретном месте, и человека этого, скорее всего, попросили на выход. А наш автор, поработал месяцок - другой и ушел снова в декрет, оставив своих коллег и ОО без одной штатной единицы... И скажите мне, как руководитель должен, после такого эгоистичного поступка, относится к этому сотруднику.
Я общаюсь с некоторыми сотрудниками ОО в г. Шахты, и могу сказать, что никакого упаднического настроения в ОО нет. Очень достойные зарплаты для нашего города, удобный график работы 2/2, а также, они постоянно говорят о каких- то конкурсах, которые проводит для них банк. И их ОО занимает в этих конкурсах призовые места! То IPhone для сотрудников
выиграют, то еще что-нибудь. Я так думаю, что ОО с плохим руководителем, вряд ли будет хоть что-то выигрывать.
А вам, уважаемый автор, следует сделать выводы, прежде всего о том, соответствовали ли вы тем требованиям, которые предъявляет к сотрудникам работодатель.
И, кстати, если вы думаете, что хороший руководитель должен только хвалить сотрудников, и поддерживать их добрым словом, то вы глубоко ошибаетесь
И, кстати, речь велась вообще не обо мне, а о тех замечательных людях, которые работают там в настоящее время, и прошу я помощи не для себя (мне она не нужна, у меня и так все прекрасно), а для них, и за них радею всей душой, т.к. знаю, что Вы написали прекрасную СКАЗКУ про график, призы и ЗП, которая не соответствует действительности.
И еще, та девочка, которая работала на моем декретном месте, вышла на него же снова, после моего ухода. И в итоге она уволилась из-за неэтичного отношения руководства.
Есть корпоративная этика, нарушение которой можно воспринимать по-разному. Кто-терпит, как Вы, например, а за дверьми ОО жалуетесь на те же самые моменты, кто-то уходит, например как я, считая, что никакие деньги не смогут заменить мне чувство уважения к себе. Верно подмечено Вами, каждый делает свой выбор. А мне очень обидно знать от людей, которые по-прежнему работают, что ситуация только усугубляется.
А то, что многих все устраивает, здесь тоже можно поспорить. Я бы сказала, что многих это не устраивает, только сказать никто не решается по самым разным причинам... в основном из-за того, что к их мнению вряд ли кто-то станет прислушиваться...
Вот если бы Вы написали, что С.Н.В. перестала кричать и хамить сотрудникам в присутствии клиентов, показывая всем свой авторитет (это единственный отрицательный момент, на мой взгляд, в её работе, в остальном авторитет у неё непоколебимый, моему уважению нет предела - опыт, знания, отзывчивость на любые сложные ситуации в работе и т.д.)... Или то, что А.Н. сам себе продажи начал делать, с людьми работать, или карты правильно на приход поставил, то я бы извинилась за свою писанину и сказала бы, что не права до глубины души и очень сильно заблуждалась во всем... Но, почему-то, только абстрактные понятия о том, что все хорошо. А что хорошо? Где хорошо? У кого хорошо? У Вас? А кто Вы???
Изменено:
Опять же те люди, которые работают и как говорите жалуются, что "ситуация только усугубляется" почему-то до сих пор продолжают работают и уходить не собираются. Возникает вопрос: "А может быть они Вас просто успокаивают, потому что Вас не взяли на работу в третий!!! раз?"
А вообще работу коллектива должен обсуждать сам коллектив, а не те кто из него выбыл.