Пришла в банк в ОО Шахты №1 в марте 2010. Счастлива была до умопомрачения: престижная и большая компания, хорошая ЗП, график работы 5/2, коллектив замечательный, дружный, отзывчивый... В 2011 году ушла в декрет, осенью 2012 года решила выйти снова на работу. Дни считала до начала деятельности, готова была горы свернуть (так мне казалось на тот момент).Вышла! И... через 2 месяца ушла обратно... Будто в банку со змеями кинули и закрыли плотно крышку! Не выдержала постоянного прессинга со стороны рук-ля и зама...



Волосы на голове шевелились от происходящего. В отделении полный бардак, нерабочая техника, поломанная мебель и т.д. и т.п., но это все мелочи по сравнению с тем, что происходило в самом коллективе и с отношением руководителя Ц-ча А.Н. и его зама С-нко Н.В. к своим сотрудникам. Руководитель вообще ничего на работе не делает, только почту читает и в игрушки на своем телефоне играет. Все свои обязанности переложил на замов и комов. Дошло до абсурда: рук-ль ОО ругает комов за то, что они не принимают заявления от его имени, не делают ему личные продажи, которые стоят в плане, не знает как БВК оформить, не говоря уже о том, как зарегистрировать заявление в журнале... требует, чтобы сотрудники искали клиентов и оформляли карты БВК Платинум, хотя это его прерогатива! Еще и депремирует их за невыполнение... грубит, хамит, повышает голос и оскорбляет прямым текстом, не особо стесняясь своих выражений (С-нко Н.В. поступает аналогичным способом), обедает с 13-00 до 16-00 (и это не иногда, а постоянно!), когда девочкам даже на полчаса не всегда удается уйти, чтобы покушать. Некомпетентен ни в одном вопросе, касающемся продуктовой линейки Банка и сопутствующих документах. Ругает сотрудников, если они отправляют к нему скандальных клиентов, которые хотят увидеть руководство, мотивируя это так: "Какого тра-ля-ля вы отправляете ко мне этот сброд?! Я же вам говорил, что не хочу с ними общаться!". Может сказать своим подчиненным: "Заткнись! Сядь молча! Закрой рот! Да ты хоть подыхать будешь..." и т.п. Одним словом - унижает свой коллектив, гнобит и относится как к скотам на скотобойне. Именно поэтому уходят сотрудники, и новые и старые. Дошло до смешного - администратор клиентского зала в своё рабочее время ходит оплачивать коммуналку рук-ля! .



Уважаемое руководство в г. Ростов-на-Дону, Ж-к В.В., П-ва Н.А., П-ан В. и все-все-все, кто радеет за своих сотрудников и хочет им помочь, обратите, пожалуйста, свое внимание на ситуацию в ОО Шахты№1, на поведение г-на Ц-ча А.Н. и его зама С-нко Н.В. Задумайтесь о соответствии Ц-ча занимаемой должности! Он же просто штаны на работе протирает... Они выживают из коллектива людей, которые могут и хотят работать в Вашем Банке. Девочки устали от такого отношения, они озлоблены и больше не могут работать в таком напряжении! Рук-ль ничем не помогает в работе своему отделению, а наоборот, только усугубляет своим хамским отношением и нежеланием делать хоть что-нибудь и без того непростую ситуацию в коллективе!



P.S. Уволилась, и ни капельки не жалею. Нашла отличную альтернативу. Однако, навсегда останусь патриотом ЗАО Банк Русский Стандарт!