Никогда не работала до этого в банке, возможно в других банках еще лучше. Но когда я пришла в Смоленский Банк (Московский филиал), была очень удивлена отношению к сотрудникам. Возможно потому что раньше попадались компании не очень.



В общем вкратце хочу рассказать:

- Бесплатное питание

- Доплата 7% к зарплате за то, что не куришь.

- Мед. страховка, к сожалению, не добровольная....а обязательная.

- 13-я зарплата к Новому году

- Если весь год не болеешь, то в конце года за это премия

- Если отработал год, добавляется 10 % к зарплате

- Индексируемая з/п

- Корпоративы! Супер! 3 раза в год: День рождения Банка, Новый год, 8 марта.

- Поздравляют с днем рождения

- За высшее образование доплата 10%



В общем для меня это пока лучшие условия из всех, какие у меня были.



Может кто-то будет писать негативные отзывы, но это только те, кто не прошел испытательный срок. Да и возразить мне сложно... Если у кого-то сложился негатив, то только из-за того, что не сложились отношения с сотрудниками.



Когда я пришла в банк, я думала он только начинает развиваться и совсем маленький. Но оказалось, что в Смоленске он занимает лидирующие позиции и очень сильный конкурент Сбербанку. Сейчас он и в Москве набирает обороты!



Написала честно. Спасибо руководству!