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Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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Моя любимая работа! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Никогда не работала до этого в банке, возможно в других банках еще лучше. Но когда я пришла в Смоленский Банк (Московский филиал), была очень удивлена отношению к сотрудникам. Возможно потому что раньше попадались компании не очень.

В общем вкратце хочу рассказать:
- Бесплатное питание
- Доплата 7% к зарплате за то, что не куришь.
- Мед. страховка, к сожалению, не добровольная....а обязательная.
- 13-я зарплата к Новому году
- Если весь год не болеешь, то в конце года за это премия
- Если отработал год, добавляется 10 % к зарплате
- Индексируемая з/п
- Корпоративы! Супер! 3 раза в год: День рождения Банка, Новый год, 8 марта.
- Поздравляют с днем рождения
- За высшее образование доплата 10%

В общем для меня это пока лучшие условия из всех, какие у меня были.

Может кто-то будет писать негативные отзывы, но это только те, кто не прошел испытательный срок. Да и возразить мне сложно... Если у кого-то сложился негатив, то только из-за того, что не сложились отношения с сотрудниками.

Когда я пришла в банк, я думала он только начинает развиваться и совсем маленький. Но оказалось, что в Смоленске он занимает лидирующие позиции и очень сильный конкурент Сбербанку. Сейчас он и в Москве набирает обороты!

Написала честно. Спасибо руководству!
lminа • сотрудник
09.04.2008 11:11
14 комментариев
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w77318
09.04.2008 22:20
Ну прямо как в сказке:) Хотя может и есть такие места...
*Кошка*
10.04.2008 12:07
Да действительно очень все красиво...
Minceva, а на какой должности Вы работаете?
велла
11.04.2008 23:44
Как туда устроиться,не подскажете?????
велла
11.04.2008 23:50
А зарплата-то, зраплата-то какая????
lminа
Автор отзыва
16.04.2008 15:13
ну есть свои минусы, например от метро далеко, ......а зарплату нам нельзя говорить.
велла
22.04.2008 23:56
Это ваш первый Банк и можно ли туда устроиться работать???На сайте очень скудная информация.
goddess
11.05.2008 19:24
Подскажите, а как давно вы там работаете?
BOOS
22.12.2008 15:23
Чистой воды реклама! Тем более такого, далегко не самого надежного банка! Стыдно, товарищи, стыдно...
KakIskra
13.02.2009 13:57
бред! особенно на счет конкуренции Сберу! О чем ты?! Кто реально может составить конкуренцию Сберу с его филиальной сетью и поддержкой государства! Обслуга храмает на обе ноги и документооборот огромный, а так...

Ну да ладно, о Смоленском! Корпоративы, поздравления, бесплатное питание и индексация з/п, 13-я, выслуга, канвертики под праздники - на данный момент это в каждом нормальном банке и вообще организации (кроме сбера конечно : -)))!
Этим сейчас врят ли кого удивишь.
про з/п могла бы написать... На то он и рейтиг, чтобы все правду как оно есть!
а то, что тебе действительно нравится - это другое дело! Удачи!
zlaya666
13.09.2009 01:55
бредятина полная!!!!! отработала в банке почти 2 года, годовой премии так никто и не увидел, конец 2008 года сказали мол "кризис" и все. индексации тож за 2 года никакой!!!! премии - хрен. зар.плата экономиста 20 тыс. а работаешь блин за весь отдел!!!! обеды - отдельная тема, в маленьких коробочках дрянь полная!!! последний корпоратив 8 марта 2009 - на последнем этаже собрали весь банк в маленькой комнатушке и все. А про конкуренцию сберу вообще молчу)))
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