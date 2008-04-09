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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Никогда не работала до этого в банке, возможно в других банках еще лучше. Но когда я пришла в Смоленский Банк (Московский филиал), была очень удивлена отношению к сотрудникам. Возможно потому что раньше попадались компании не очень.
В общем вкратце хочу рассказать:
- Бесплатное питание
- Доплата 7% к зарплате за то, что не куришь.
- Мед. страховка, к сожалению, не добровольная....а обязательная.
- 13-я зарплата к Новому году
- Если весь год не болеешь, то в конце года за это премия
- Если отработал год, добавляется 10 % к зарплате
- Индексируемая з/п
- Корпоративы! Супер! 3 раза в год: День рождения Банка, Новый год, 8 марта.
- Поздравляют с днем рождения
- За высшее образование доплата 10%
В общем для меня это пока лучшие условия из всех, какие у меня были.
Может кто-то будет писать негативные отзывы, но это только те, кто не прошел испытательный срок. Да и возразить мне сложно... Если у кого-то сложился негатив, то только из-за того, что не сложились отношения с сотрудниками.
Когда я пришла в банк, я думала он только начинает развиваться и совсем маленький. Но оказалось, что в Смоленске он занимает лидирующие позиции и очень сильный конкурент Сбербанку. Сейчас он и в Москве набирает обороты!
Написала честно. Спасибо руководству!
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lminа • сотрудник
09.04.2008 11:11
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Minceva, а на какой должности Вы работаете?
Ну да ладно, о Смоленском! Корпоративы, поздравления, бесплатное питание и индексация з/п, 13-я, выслуга, канвертики под праздники - на данный момент это в каждом нормальном банке и вообще организации (кроме сбера конечно : -)))!
Этим сейчас врят ли кого удивишь.
про з/п могла бы написать... На то он и рейтиг, чтобы все правду как оно есть!
а то, что тебе действительно нравится - это другое дело! Удачи!