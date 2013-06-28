Добрый день! Я бывший работник ОАО Сбербанк России/Иркутского Городского Отделения, а именно бывший специалист отдела продаж на предприятии (СПП). Работал в СБ с мая 2012 по сентябрь 2012 включительно, каждый месяц выполнял и перевыполнял план продаж, уволился из-за ежемесячной задержки заработной платы. При попытках нового трудоустройства возникла проблема, а именно плохая рекомендация от Сбербанка России, на что я был крайне возмущен, и обратился в службу экономической безопасности Иркутского Городского Отделения. Там мне сказали: "Не может быть, что мы передаем о вас какую-либо информацию, т.е. нарушаем закон, такое исключено! Но, на всякий случай, скажите вашу фамилию, я проверю вас в списках". Прошло буквально пару минут и специалист сэб сказал, что якобы меня нет в каком-то там списке, и все хорошо. Я немного успокоился и было подумал, что возможно это работодатель не готов был меня пригласить и поэтому решил наврать мне таким способом, сославшись на рекомендацию из сбербанка.



С того момента я уже прошел 10-15 собеседований, после которых мне всегда говорили не прошел СБ. В некоторых организациях мне намекали про плохую рекомендацию со сбербанка, а в некоторых явно сказали негативная рекомендация со сбербанка. К счастью, я зафиксировал эти разговоры. Так вот вопрос, вопрос моей претензии состоит в том, почему Сбербанк нарушает закон о персональных данных? Почему у меня вообще ПЛОХАЯ рекомендация, ведь я работал на совесть и каждый месяц выполнял план, притом мне и всем СПП отдела ежемесячно задерживали зар. плату! Надеюсь на понимание и оперативность ответа, так как приличное количество времени не могу найти работу, если вам понадобиться мои данные запросить их можно по email: ivasss@icloud.com