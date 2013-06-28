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Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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Плохая рекомендация не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Я бывший работник ОАО Сбербанк России/Иркутского Городского Отделения, а именно бывший специалист отдела продаж на предприятии (СПП). Работал в СБ с мая 2012 по сентябрь 2012 включительно, каждый месяц выполнял и перевыполнял план продаж, уволился из-за ежемесячной задержки заработной платы. При попытках нового трудоустройства возникла проблема, а именно плохая рекомендация от Сбербанка России, на что я был крайне возмущен, и обратился в службу экономической безопасности Иркутского Городского Отделения. Там мне сказали: "Не может быть, что мы передаем о вас какую-либо информацию, т.е. нарушаем закон, такое исключено! Но, на всякий случай, скажите вашу фамилию, я проверю вас в списках". Прошло буквально пару минут и специалист сэб сказал, что якобы меня нет в каком-то там списке, и все хорошо. Я немного успокоился и было подумал, что возможно это работодатель не готов был меня пригласить и поэтому решил наврать мне таким способом, сославшись на рекомендацию из сбербанка.

С того момента я уже прошел 10-15 собеседований, после которых мне всегда говорили не прошел СБ. В некоторых организациях мне намекали про плохую рекомендацию со сбербанка, а в некоторых явно сказали негативная рекомендация со сбербанка. К счастью, я зафиксировал эти разговоры. Так вот вопрос, вопрос моей претензии состоит в том, почему Сбербанк нарушает закон о персональных данных? Почему у меня вообще ПЛОХАЯ рекомендация, ведь я работал на совесть и каждый месяц выполнял план, притом мне и всем СПП отдела ежемесячно задерживали зар. плату! Надеюсь на понимание и оперативность ответа, так как приличное количество времени не могу найти работу, если вам понадобиться мои данные запросить их можно по email: ivasss@icloud.com
ivasssбывший сотрудник
28.06.2013 10:25
Администратор:
В данном случае без оценки.
29 комментариев
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Typhoon
28.06.2013 13:29
"Это были не мы. То есть какая телеграмма?" (отрывок из мультфильма (с)) smile:D Сотрудник СБ сам себя и выдал: сначала он сказал, что такое не возможно в принципе, а потом вдруг "на всякий случай" решил всё таки проверить список. К сожалению это сплошь и рядом, при чём, это может быть даже сам руководитель, а не СБ. Я так понимаю, что вы стали "плохим" по причине 5-ти месячного стажа. Понять руководителя можно, но всё же это по свински. Ну а вы молодые-симпатичные знайте как "ходить в Сбер за стажем".
ЖЕНЯ70
28.06.2013 15:04
Автор, а от кого вы ждете ответа? На 853 отзыва банк не ответил. Почему решили, что ответит на Ваш?
bizon04
28.06.2013 16:04
Цитата
В некоторых организациях мне намекали про плохую рекомендацию со сбербанка, а в некоторых явно сказали негативная рекомендация со сбербанка. К счастью я зафиксировал эти разговоры.

И ..... ,что. Ну зафиксировал. Вася Пупкин сказал, что bizon04 плохо отзывался о Пете Сидорове, Петя Сидоров записал слова Васи на диктофон, предъявил в суд, bizon04 вызвали в суд, вот Вася сказал, что ты плохо отзывался о Пете и эти слова записаны, bizon04 на честном глазу - я такого ни когда ни кому не говорил, Вася врун. Все занавес.
Цитата
почему Сбербанк нарушает закон о персональных данных?

Попробуйте сначала это нарушение доказать в суде. Знают, что это не доказуемо, потому и нарушает.
Цитата
Почему у меня вообще ПЛОХАЯ рекомендация, ведь я работал на совесть и каждый месяц выполнял план, при том мне и всем СПП отдела ежемесячно задерживали зар. плату!

А, что бы другие глядя на Вас не смели увольняться, короче в назидание другим сотрудника, что б знали, что вход в сбер 50 копеек, а выход 100 рублей.
Цитата
Надеюсь на понимание и оперативность ответа, так как приличное количество времени не могу найти работу, если вам понадобиться мои данные запросить их можно по email:
Какой вы наивный!!!!!!!!!!! smile:D smile:D smile:D smile:D
ivasss
Автор отзыва
28.06.2013 17:00
Если не ответит, то не ответит, надежд на самом деле никаких нет! Это же сбербанк smile:)
ivasss
Автор отзыва
28.06.2013 17:01
Бизон4, вы явно работаете в сбербанке smile:D
kalmik
28.06.2013 17:12
можно попробовать выяснить, дают ли вам плохую рекомендацию,таким образом: дайте номера телефонов и бывшего вашего начальника, и начальника безобасности, и еще кого-нибудь, кто дает рекомендации на вашей прежней работе, кому-то из своих хороших знакомых. Пусть они позвонят и представятся с любого предприятия, "побесседуют" с прежним руководоством о вас...Вот и представится вам возможность узнать, как вас характеризуют с последнего места работы. А так просто думать незачем.
Aries68
28.06.2013 19:01
А почему Вы вообще решили, что рекомендации должны быть объективными?
Ну вот есть у бывшего работадателя такое мнение о Вас, и что?
P.S. А умный кадровик такое мнение должен только учитывать, а не слепо верить.
Dimson51
29.06.2013 09:25
мне начальник прямо сказал - решишь уволиться, такую о тебе репутацию в городе создам, фик куда возьмут. кароче - крепостной... smile:D

Отверженный странник
29.06.2013 09:53
Уважаемый ivasss ! Тема мести банков своим бывшим сотрудникам - вообще становится все актуальнее.
Вы вот утверждаете :
Цитата
я уже прошел 10-15 собеседований, после которых мне всегда говорили не прошел СБ. В некоторых организациях мне намекали про плохую рекомендацию со сбербанка, а в некоторых явно сказали негативная рекомендация со сбербанка.

Надо сказать, Вам вообще очень везет : о причинах отказа кадровики вообще сообщают крайне редко, а пытаться что-либо выяснить, как правило - пустая трата времени. Что такое 15 неудачных собеседований ?
Отрицательный трэнд пока что. Почитайте мой единственный отзыв здесь в служебном рейтинге - и вы многое поймете : это уже приговор - отказ в 53 ! банках после увольнения вообще непонятно за что.
Лично меня тот банк наказал, лишив вообще возможности устроиться куда либо : пришлось просто устраиваться с новой трудовой книжкой, запрятав старую куда подальше... Все конечно зависит от того, сколько у Вас вообще еще есть времени на поиск работы, но когда оно "выйдет" - вспомните мои слова.
Если Вы озабочены причинами мести за казалось бы безупречную службу, то я думаю об этом вот что :
Дело совершенно не в Вас, а ПОЛИТИКЕ по персоналу тех банков, куда обращались Вы. Никто не заинтересован ни в укреплении конкурентов опытными сотрудниками, ни в уходе клиентов вместе с ними в другие банки : как говорится, бизнес - и ничего личного. Другое дело, "палки в колеса" они ставят не только "отличникам", но и всем остальным - возможно, с целью перестраховки на будущее. smile:nightmare:
ivasss
Автор отзыва
29.06.2013 10:37
Отверженный странник, прочитал ваш отзыв, аж подурнело! Я так же в 3х лизинговых и в 6ти банках заполнил анкету и отдал сканы док-в, как видно было из собеседований они готовы были взять меня, но не тут то было - СБ отказ! Хотел бы у Вас поинтересоваться как сейчас с работой? Не пробовал переквалифицироваться бухгалтер, экономист?
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