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|Плохая рекомендация
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Я бывший работник ОАО Сбербанк России/Иркутского Городского Отделения, а именно бывший специалист отдела продаж на предприятии (СПП). Работал в СБ с мая 2012 по сентябрь 2012 включительно, каждый месяц выполнял и перевыполнял план продаж, уволился из-за ежемесячной задержки заработной платы. При попытках нового трудоустройства возникла проблема, а именно плохая рекомендация от Сбербанка России, на что я был крайне возмущен, и обратился в службу экономической безопасности Иркутского Городского Отделения. Там мне сказали: "Не может быть, что мы передаем о вас какую-либо информацию, т.е. нарушаем закон, такое исключено! Но, на всякий случай, скажите вашу фамилию, я проверю вас в списках". Прошло буквально пару минут и специалист сэб сказал, что якобы меня нет в каком-то там списке, и все хорошо. Я немного успокоился и было подумал, что возможно это работодатель не готов был меня пригласить и поэтому решил наврать мне таким способом, сославшись на рекомендацию из сбербанка.
С того момента я уже прошел 10-15 собеседований, после которых мне всегда говорили не прошел СБ. В некоторых организациях мне намекали про плохую рекомендацию со сбербанка, а в некоторых явно сказали негативная рекомендация со сбербанка. К счастью, я зафиксировал эти разговоры. Так вот вопрос, вопрос моей претензии состоит в том, почему Сбербанк нарушает закон о персональных данных? Почему у меня вообще ПЛОХАЯ рекомендация, ведь я работал на совесть и каждый месяц выполнял план, притом мне и всем СПП отдела ежемесячно задерживали зар. плату! Надеюсь на понимание и оперативность ответа, так как приличное количество времени не могу найти работу, если вам понадобиться мои данные запросить их можно по email: ivasss@icloud.com
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ivasss • бывший сотрудник
28.06.2013 10:25
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Администратор:
В данном случае без оценки.
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И ..... ,что. Ну зафиксировал. Вася Пупкин сказал, что bizon04 плохо отзывался о Пете Сидорове, Петя Сидоров записал слова Васи на диктофон, предъявил в суд, bizon04 вызвали в суд, вот Вася сказал, что ты плохо отзывался о Пете и эти слова записаны, bizon04 на честном глазу - я такого ни когда ни кому не говорил, Вася врун. Все занавес.
Попробуйте сначала это нарушение доказать в суде. Знают, что это не доказуемо, потому и нарушает.
А, что бы другие глядя на Вас не смели увольняться, короче в назидание другим сотрудника, что б знали, что вход в сбер 50 копеек, а выход 100 рублей.
Ну вот есть у бывшего работадателя такое мнение о Вас, и что?
P.S. А умный кадровик такое мнение должен только учитывать, а не слепо верить.
Вы вот утверждаете :
Надо сказать, Вам вообще очень везет : о причинах отказа кадровики вообще сообщают крайне редко, а пытаться что-либо выяснить, как правило - пустая трата времени. Что такое 15 неудачных собеседований ?
Отрицательный трэнд пока что. Почитайте мой единственный отзыв здесь в служебном рейтинге - и вы многое поймете : это уже приговор - отказ в 53 ! банках после увольнения вообще непонятно за что.
Лично меня тот банк наказал, лишив вообще возможности устроиться куда либо : пришлось просто устраиваться с новой трудовой книжкой, запрятав старую куда подальше... Все конечно зависит от того, сколько у Вас вообще еще есть времени на поиск работы, но когда оно "выйдет" - вспомните мои слова.
Если Вы озабочены причинами мести за казалось бы безупречную службу, то я думаю об этом вот что :
Дело совершенно не в Вас, а ПОЛИТИКЕ по персоналу тех банков, куда обращались Вы. Никто не заинтересован ни в укреплении конкурентов опытными сотрудниками, ни в уходе клиентов вместе с ними в другие банки : как говорится, бизнес - и ничего личного. Другое дело, "палки в колеса" они ставят не только "отличникам", но и всем остальным - возможно, с целью перестраховки на будущее.