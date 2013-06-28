Добрый день, уважаемые коллеги и вообще все, кто читает данный отзыв!

Нигде ранее я не нашла отзывов о работе в ХКФБ в г. Череповец и решила поделиться впечатлениями, прочитав массу негативных отзывов и просто поток грязи, который люди выливают на компанию в которой работали. Итак, моя история, мое мнение...



Около 2-х месяцев я искала работу. Как-то произошла переоценка жизненных ценностей, и я решила податься в банк (до этого работала около 2-х лет в розничной торговле). Прошла собеседование сразу почти во всех банках города, но везде что-то мне не подходило. Поскольку намерения мои были крайне серьезны, изучила также и информацию и о Хоум Кредит банке. Прочитала миллион нелицеприятных отзывов и решила действовать от противного. Также изучила подробно официальный сайт и увидела, что в компании есть возможность стажировки в HR (как раз по моей специальности, подумала я), и смело пошла на собеседование! Меня встретила очень приятная девушка Екатерина, которая собственно и провела собеседование. Я сразу заметила, что подбор сотрудников ведется не "абы как", поскольку к моему приходу она уже изучила мое резюме, это уже не могло не обрадовать. После того, как мы побеседовали она сказала, что моя кандидатура могла бы заинтересовать некоего Ивана (как оказалось, что это региональный директор). Это было конечно же вдвойне приятно.



Через пару дней, как мне и обещали, меня пригласили на трехдневное обучение. Обучение проводила тренер, были выдали учебные материалы, все доступно, понятно, просто и очень интересно. Отношение потрясающее, никто не выставляет тебя дураком, как многие здесь пишут, а наоборот на любой вопрос в любое время получаешь грамотный исчерпывающий ответ. И вот теперь я работаю в должности МПФУ. У меня прекрасный НГП, лучше руководителя у меня еще не было. С девочками МПФУ (нас всего 5 в городе) сразу сдружились и во всем друг другу помогаем. С нами регулярно проводят тренинги, что позволяет себя чувствовать комфортно на работе. А то, что мы работаем с потоком - это прямая наша обязанность и от этого зависит наша ЗП, так что я абсолютно не понимаю людей, которые приходят работать на эту должность, а потом пишут здесь, что над ними "издеваются", их "заставляют" и прочее.



Единственный минус (относится скорее даже не к компании) то, что в HR я все-таки не попала, поскольку, как я поняла, такая возможность есть только в крупных городах, типа СПб, а у нас уже все места заняты. Но я не расстраиваюсь, поскольку я планирую сотрудничать с ХКФ долго, буду набираться опыта и возможно все-таки в будущем смогу попасть в отдел по работе с персоналом или стать тренером. =) Так что, если вы не любите ныть, а любите общаться с людьми, развиваться, работать и зарабатывать приходите в Хоум.