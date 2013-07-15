Ответ банка: Уважаемая csxbrjdf1

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" установленный срок для назначения пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 10 календарных дней с момента предоставления всех необходимых документов. Срок выплаты пособий – ближайший день, установленный для выплаты зарплаты в организации. Ваши документы, отправленные из Воронежа в Москву экспресс-почтой, поступили в банк 8 июля 2013 г. Таким образом, срок выплаты Вам пособий приходится на 31 июля 2013 г.

В подготовке документов, необходимых для получения пособий, имелся ряд нарушений. Во-первых, Вами не были поданы в установленные сроки сведения в ОПЕРУ банка о смене фамилии (Вы обязаны были это сделать в течение 5 рабочих дней согласно п. 3.2.6. Оферты на заключение договора на обслуживание держателей международной банковской карты VISA/MasterСard). Как только Вы это сделали, бухгалтерия банка пошла Вам навстречу - пособие по беременности и родам было Вам перечислено ранее положенного срока, а именно 18.07.2013 г. Кроме того, справка из мед. учреждения для выплаты пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности была оформлена с нарушением требований Фонда Социального Страхования РФ. В частности, не была указана дата постановки на учет в мед. учреждение. Вследствие этого бухгалтер не мог определить размер выплаты пособия, так как с 01.01.2013 г. размер единовременного пособия был проиндексирован согласно п. 2. ст. 10 Федерального закона от 03.12.2012 N 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Оригинал справки был возвращен Вам на переоформление. На сегодняшний день переоформленная справка в бухгалтерию не вернулась.