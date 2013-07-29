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Домашний колл-центр положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я тоже присоединяюсь к Светлане и хочу сказать Спасибо банку, за возможность подработать, многие компании не хотят брать на работу сотрудников по совместительству, находят массу отговорок. Я тоже раньше сомневалась, но решила попробовать, первый месяц работала очень мало, по несколько часов в день, но была приятно удивлена смс-сообщением, где была указана з/плата. Работаю уже 2-й месяц, очень жаль, что резали бонусы, и уменьшили стоимость балла, но жить можно.

Хочу сказать всем специалистам банковской сферы, сферы потребительского кредитования, где работают за копейки по 12 часов в день, бегая по залу и привлекая клиентов, Ребята, пожалейте себя, и свое здоровье идите работать в ТКС. Вы не пожалеете.
Спасибо еще раз

P.S. Это не заказной комментарий (как любят тут говорить), а свое сугубо личное мнение.
Аиша • сотрудник
29.07.2013 17:12
5 комментариев
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lanvin19
29.07.2013 21:00
Действительно рада, что у вас все сложилось. я тоже откликалась на эту вакансию и настоятельно рекомендую ее своим знакомым, которые в декрете))) скажите, пожалуйста, сколько в среднем можно получать денег, особо не напрягаясь? если выполнять только план
ссылка на мой отзыв http://www.banki.ru/services/official...7#comments (неудачная попытка трудоустройства)
kerin
30.07.2013 14:09
Любой гость в квартире, родственник и т.п. может спокойно посмотреть персональные данные клиентов, наверняка у оператора есть доступ к сканам паспортов, спокойно распечатал и отнес на кредиты по объявлениям.
Аиша
Автор отзыва
30.07.2013 16:23
kerin
нет доступа к сканам паспортов
Аиша
Автор отзыва
30.07.2013 16:25
neznakomka2
По этому вопросу вам лучше связаться с отделом по подбору персонала банка ТКС
Можно создать резюме на сайте hh.ru и откликнуться на вакансию, тили оставить заявку на сайте банка

kerin
31.07.2013 22:17
Значит положительных сторон действительно достаточно, чтобы относиться к данной работе положительно smile:shuffle:

Изменено: kerin - 31.07.2013 22:17
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