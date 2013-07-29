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Я тоже присоединяюсь к Светлане и хочу сказать Спасибо банку, за возможность подработать, многие компании не хотят брать на работу сотрудников по совместительству, находят массу отговорок. Я тоже раньше сомневалась, но решила попробовать, первый месяц работала очень мало, по несколько часов в день, но была приятно удивлена смс-сообщением, где была указана з/плата. Работаю уже 2-й месяц, очень жаль, что резали бонусы, и уменьшили стоимость балла, но жить можно.
Хочу сказать всем специалистам банковской сферы, сферы потребительского кредитования, где работают за копейки по 12 часов в день, бегая по залу и привлекая клиентов, Ребята, пожалейте себя, и свое здоровье идите работать в ТКС. Вы не пожалеете.
Спасибо еще раз
P.S. Это не заказной комментарий (как любят тут говорить), а свое сугубо личное мнение.
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Аиша • сотрудник
29.07.2013 17:12
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ссылка на мой отзыв http://www.banki.ru/services/official...7#comments (неудачная попытка трудоустройства)
нет доступа к сканам паспортов
По этому вопросу вам лучше связаться с отделом по подбору персонала банка ТКС
Можно создать резюме на сайте hh.ru и откликнуться на вакансию, тили оставить заявку на сайте банка
Изменено: