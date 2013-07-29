Я тоже присоединяюсь к Светлане и хочу сказать Спасибо банку, за возможность подработать, многие компании не хотят брать на работу сотрудников по совместительству, находят массу отговорок. Я тоже раньше сомневалась, но решила попробовать, первый месяц работала очень мало, по несколько часов в день, но была приятно удивлена смс-сообщением, где была указана з/плата. Работаю уже 2-й месяц, очень жаль, что резали бонусы, и уменьшили стоимость балла, но жить можно.



Хочу сказать всем специалистам банковской сферы, сферы потребительского кредитования, где работают за копейки по 12 часов в день, бегая по залу и привлекая клиентов, Ребята, пожалейте себя, и свое здоровье идите работать в ТКС. Вы не пожалеете.

Спасибо еще раз



P.S. Это не заказной комментарий (как любят тут говорить), а свое сугубо личное мнение.