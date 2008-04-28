Доброго времени суток!



Я проработала в этом банке почти 2 года! Начинала с открытия представительства в нашем городке на Северо-Западе. Честно, мне все нравилось, зарабатывала прилично и коллектив был замечательный, и работа интересная, но(!) обещали карьерный рост, но его не случилось, ну да и ладно!



Потом сменился директор. И вот тут началось все самое интересное! В СПб отобрали нам нового «начальничка», молодого парня, 25-27 лет, куча пантов и амбиций, но представления о том, чем живет банк и как он функционирует никакого. К слову сказать, он раньше торговым представителем был, продукты продавал. Любимое слово у него было мерчендайзинг. Вот если бы он действительно знал его значение, тогда никаких вопросов, но нет!..



Значит, этот директор ни во что не вникал и до сих пор не вникает, а прошел уже год, как он в банке, зато как писал письма с ошибками, так и пишет (и руководству тоже). Лично для меня не понятно, по какому принципу идет отбор директоров в регионы? Зато разговаривает он "по понятиям", как-будто он не в банке, а на бандитской сходке, и угрожает примерно так же! Выглядит он просто "супер": под ногтями всегда слой чернозема, вечно какой-то сальный, короче, просто ужас! И набирает теперь сотрудников не по принципу лучшие, а своих друзей и товарищей, близких ему по духу, этаких "братков"!



Я ушла работать в другой банк, на другую должность, меня он же пугал, что мне будет плохо и т.п., но! Мне все нравится и я ни разу не пожалела об уходе из "Ренессанса". После меня много народу уволилось, и все называли причину - директор. И еще, все кто уволился, проработали достаточно долго 1,5-2 года на ПОСах, они ему не нужны были, потому что умнее его, зато в других банках пригодились и быстро начали подниматься по карьерной лестнице.



Уважаемые дамы и господа, делайте выводы, я сделала и ни чуть не жалею об этом. ВСЕМ УДАЧИ!



P.S. Только один вопрос - куда смотрит господин Красильников?