И что вам не нравится?

Нахожусь в шоке от прочитанных комментариев. Работала там 8 месяцев. Уволилась в связи с переездом. Если бы не он, то работала бы дальше. Должность менеджер по продажам.



Оклад достойный. В других банках я выше не видела. + шикарные премии. При желании можно заработать премию и 20000 и 30000. Коллектив шикарный, Руководство тоже. Если и давили на что-то, то только по делу. Отпускные, больничные считали тоже нормально.



Может нужно просто работать, а не сидеть сложа руки? Тогда и место работы будет нравится.