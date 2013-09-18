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Рейтинг рублевых вкладов

Рейтинг рублевых вкладов в банках топ-100
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Нахожусь в шоке от прочитанных комментариев. Работала там 8 месяцев. Уволилась в связи с переездом. Если бы не он, то работала бы дальше. Должность менеджер по продажам.

Оклад достойный. В других банках я выше не видела. + шикарные премии. При желании можно заработать премию и 20000 и 30000. Коллектив шикарный, Руководство тоже. Если и давили на что-то, то только по делу. Отпускные, больничные считали тоже нормально.

Может нужно просто работать, а не сидеть сложа руки? Тогда и место работы будет нравится.
jujubeбывший сотрудник
18.09.2013 08:36
6 комментариев
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Chester™
18.09.2013 13:14
Видно, что HR не дремлет! smile:D
Пилот в каске
18.09.2013 18:25
Отзыв месяца.

Изменено: Пилот в каске - 18.09.2013 18:26
Silll
18.09.2013 22:58
И что вам не нравится?
1. часто не работает единственный на этоже туалет
2. пообедать негде, только за рабочем столом
3. премии никто не получает в нашем ККО
4. можно целый день сидеть и ждать, когда программа перестанет виснуть
5. управляющий орать может по полдня на любого из-за невинного вопроса
6. помимо обязанностей по своей ДИ выполнять еще кучу не относящихся с ней
7. не конкурентные условия для клиентов по сравнению с конкурентами
jujube
Автор отзыва
19.09.2013 05:27
Это все зависит не только от работодателя, но и от Вас самих.
Я работала в Красноярске. И с премией все хорошо было, и пообедать всегда знали где.
С программой бывало, но не на весь день. smile:) smile:ura:
Silll
19.09.2013 09:38
Ну если у вас в Красноярске все так хорошо, это здорово. Но это не значит что везде хорошо. В Москве знаете есть тоже люди которые по 500 тыс зарабатывают и удивляются, что это крестьяне в деревнях за МКАДом плачут, что жить в России тяжело. А у нас Управляющий сам премии не получал, и до меня не получали, значит такой Управ, рыба гниет с головы
SanjaSanja
31.10.2013 15:29

jujube, в банке знаю про все начисления и премии и что бы в Красноярске выплачивали премию 2000-30000 не смешите людей, это полный бред! Самые большие премии выплачиваются в Москве
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