И что вам не нравится?

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Нахожусь в шоке от прочитанных комментариев. Работала там 8 месяцев. Уволилась в связи с переездом. Если бы не он, то работала бы дальше. Должность менеджер по продажам.
Оклад достойный. В других банках я выше не видела. + шикарные премии. При желании можно заработать премию и 20000 и 30000. Коллектив шикарный, Руководство тоже. Если и давили на что-то, то только по делу. Отпускные, больничные считали тоже нормально.
Может нужно просто работать, а не сидеть сложа руки? Тогда и место работы будет нравится.
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1
jujube • бывший сотрудник
18.09.2013 08:36
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Изменено:
1. часто не работает единственный на этоже туалет
2. пообедать негде, только за рабочем столом
3. премии никто не получает в нашем ККО
4. можно целый день сидеть и ждать, когда программа перестанет виснуть
5. управляющий орать может по полдня на любого из-за невинного вопроса
6. помимо обязанностей по своей ДИ выполнять еще кучу не относящихся с ней
7. не конкурентные условия для клиентов по сравнению с конкурентами
Я работала в Красноярске. И с премией все хорошо было, и пообедать всегда знали где.
С программой бывало, но не на весь день.
jujube, в банке знаю про все начисления и премии и что бы в Красноярске выплачивали премию 2000-30000 не смешите людей, это полный бред! Самые большие премии выплачиваются в Москве