Добрый День!!))

Хотела бы с Вами поделиться своими впечатлениями о работе в КЦ г. Обнинск. Работаю там 10 месяцев специалистом отдела услуг для клиентов (по-русски говоря на горячке). Коллектив просто замечательный!

Начальство очень отзывчивые люди! Действительно команда! У нас даже есть детский сад, что очень удобно нашим мамам и папам.Отдельное спасибо старшему специалисту Н-тко Татьяне, за ее терпение, любовь к работе и искреннее желание помогать людям!



Работа в КЦ банка ХК-это огромный опыт, возможность получить кредит и даже ипотеку под низкие проценты (!), общение с людьми, в конце концов! Приятно слышать от клиентов слова благодарности за работу! Есть конечно, и отдельные случаи



Но, к сожаление, есть и минусы в работе, например транспорт. Да, по Обнинску корпоративный транспорт ходит, но он не всегда доставляет людей до вокзала, то есть надо еще своим ходом добираться до вокзала, потом еще доехать до дома (тем кто из др.городов), то есть нам большой роли не играет есть он или нет, мы все равно едем с пересадками и не маленькими затратами, а з/п конечно же, не поднимают! Сотрудники собирали подписи, с просьбой "пустить" дополнительный рейс из г. Балабаново, но пока письмо осталось без внимания! Также есть проблемы с рабочими местами, компьютеры постоянно "виснут" или программы необходимые для работы просто не загружаются. По своему опыту и общению с коллегами, понимаю, что транспорт, куча нерабочих компьютеров и оклад, являются основными причинами недовольства в КЦ!

Благодарю за внимание! И удачи всем в работе!