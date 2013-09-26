Пишут и пишут отзывы сотрудники отдела продаж, вот и у меня появилось время, может кому-то отзыв поможет. Пишу с точки зрения сотрудника ГО. Оценку не ставлю, каждый сам вправе решать, что для него лучше.



О руководстве: "Всегда найдутся эскимосы, которые выработают для жителей Бельгийского Конго директивы поведения в самый разгар жары" Лец, Станислав Ежи (с). В Банке очень много руководителей, каждый любит сказать свое веское слово. Только слово это не очень то и веское, меняется изо дня в день , а некоторые так вообще на ультразвуке и с описанием древней женской профессии. В моем случае высокое руководство особо не трогало и не проявляло самостоятельного интереса (ну кроме стандартных для Банка процессов по изменению стратегии развития), на мои запросы отвечало вовремя и положительно. Непосредственному руководству я до сих пор благодарна - именно эти люди (да-да, за время моей работы у меня сменилось 3 руководителя!) открыли для меня интересные перспективы и очень многому научили, передав часть своего опыта.



О коллективе: Team building? А что это??? Как таковой сплоченности я не увидела, активностей от Банка в этом направлении не было. В рамках своих обязанностей я контактировала со многими людьми, и ничего плохого говорить не буду. Много настоящих крутых профессионалов (спасибо им за новые знания и навыки!), есть и совсем непонятные кадры (особенно много таких в руководстве branch-ей).



Как и во многих местах, в банке есть каста неприкасаемых. Столкнулась один раз с таким членом касты, а запомнила надолго, когда нужно было передать документы через курьера. Этот несомненно важный "эскимос" не только позволяет себе повышать голос, швырять документы, но и "учит правильной жизни". Мне, как человеку, уважающему себя, привыкшему к корпоративному общению, это непонятно!



О Соц.пакете: Из соц. пакета у меня был только ДМС, осаго для себя я оформляла без преференций (когда устраивалась думала, что есть льготы в рамках одного холдинга). ДМС был убогий, маленький выбор и нет коммерческих мед. центров. Делала попытку вылечить зуб, в итоге переделывала в частном центре). У руководства соц. пакет несколько шире (был в 2011г.). Обучения для сотрудников нет (имею ввиду внешнее).



О зарплате: Зарплата в рамках одного отдела разная, автоматической индексации нет, премий и бонусов нет, делится на маленький оклад и обязательную надбавку. Для пересмотра з/п нужно идти к руководству, и дальше все зависит от решения начальства. Такую попытку я сделала, когда поняла, что ценность моей работы для Банка выросла, а вознагрождение мне осталось на прежнем уровне. Попытка закончилась успешным увеличением.



Итог. Есть много мнений про Банк, каждый решает что ему подходит. Здесь все по-своему, все спокойно. Я привыкла и медленно плыла по течению, кушая печенье. А потом печенье надоело, мне стало очень скучно и я ушла за драйвом в другую организацию.