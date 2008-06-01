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Филиалы подрывают мнение о банке в регионах отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В одном из филиалов в ЮФО просто отвратительнейшее отношение к сотрудникам, которое выражается: "Вкалывайте, дорогие, да желательно за бесплатно... Ах ты подонок, зарплату попросил поднять, как посмел...". В 18.00 сотрудники не имеют права уходить домой, организация труда поставлена с ног на голову, принимают на работу бывших выходцев детского сада, которые получают зарплату побольше, да и в почете, т.к. у них за спиной стоит влиятельный папашка. Как говорится "Рыба гниет с головы". Грамотные сотрудники разбегаются, законодательство и внутренние инструкции не соблюдаются руководством. Скоро филиальская рыба сгниет и снова, в очередной раз поменяется руководство! Будем ждать, это вопрос времени! smile:evil:
bbankovбывший сотрудник
01.06.2008 15:39
5 комментариев
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vk1
05.06.2008 21:40
To bbankov:
Складывается ощущение что многие руководители ДО и в Вашем случае филиала прошли обучение в одном и том же месте. У нас в ДО было приблизительно так же.
ЦКБ
18.06.2008 23:55
to vk1:Да обучение всех руководителей ДО проводится кадровой службой банка.Поэтому заслуга в создавшейся ситуации целиком и полностью принадлежит кадровой службе банка.Как говорил один восточный мудрец:"Избавь нас Всевышний от таких друзей,а со своими врагами мы справимся сами!"smile:)
М.Е.Бель
25.06.2008 11:43
Тут всё дело в профессионализме руководства банка. Стать собственниками получилось, а управлять хорошо не умеем.
поляк
14.04.2009 17:41
В Московских ДО теперь все зависит от того кто придет на место руководителя Московского регионального управления. По откликам работавших с ними: Один из претендентов хоть и очень нравится кадровикам своим достоинством, но как недостаток - излишне груб. А Второй очень нравится своей услужливостью всем пожилым руководителям банка, но как недостаток - удивительно вальяжен. Так что превратится ли МРУ в ГРУ или ВРУ покажет самое ближайшее время.
marina_123
12.03.2010 11:52
Абсолютно согласна с предыдущими отзывами, в ростовском филиале от работников требуется не профессионализм и хорошая работа, а личная преданность управляющему филиалом, подхалимаж и угодничество. Из-за этого многие хорошие работники вынуждены увольняться. Вообще какая-то странная тенденция сегодня во многих банках, руководству не нужны профессионалы, нужны только "свои люди", желательно лично ему обязанные чем-то, которые неважно как работают, главное, будут всегда лизать тебе то на чем сидят.
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