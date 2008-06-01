В одном из филиалов в ЮФО просто отвратительнейшее отношение к сотрудникам, которое выражается: "Вкалывайте, дорогие, да желательно за бесплатно... Ах ты подонок, зарплату попросил поднять, как посмел...". В 18.00 сотрудники не имеют права уходить домой, организация труда поставлена с ног на голову, принимают на работу бывших выходцев детского сада, которые получают зарплату побольше, да и в почете, т.к. у них за спиной стоит влиятельный папашка. Как говорится "Рыба гниет с головы". Грамотные сотрудники разбегаются, законодательство и внутренние инструкции не соблюдаются руководством. Скоро филиальская рыба сгниет и снова, в очередной раз поменяется руководство! Будем ждать, это вопрос времени!