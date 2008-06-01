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|Филиалы подрывают мнение о банке в регионах
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В одном из филиалов в ЮФО просто отвратительнейшее отношение к сотрудникам, которое выражается: "Вкалывайте, дорогие, да желательно за бесплатно... Ах ты подонок, зарплату попросил поднять, как посмел...". В 18.00 сотрудники не имеют права уходить домой, организация труда поставлена с ног на голову, принимают на работу бывших выходцев детского сада, которые получают зарплату побольше, да и в почете, т.к. у них за спиной стоит влиятельный папашка. Как говорится "Рыба гниет с головы". Грамотные сотрудники разбегаются, законодательство и внутренние инструкции не соблюдаются руководством. Скоро филиальская рыба сгниет и снова, в очередной раз поменяется руководство! Будем ждать, это вопрос времени!
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bbankov • бывший сотрудник
01.06.2008 15:39
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Складывается ощущение что многие руководители ДО и в Вашем случае филиала прошли обучение в одном и том же месте. У нас в ДО было приблизительно так же.