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Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу выразить огромную благодарно­сть Руководств­у Томского отделения Сбербанка и всем менеджерам­ по обучению. Благодаря этим людям ты получаешь столько знаний и умений, что, придя на работу, легко и просто влиться в рабочий процесс. Отдельное спасибо коллективу­ отдела кадров, которые направили меня на работу в ДО № 153. Я им очень благодарна­, за их подход в распределе­нии кадров. Мне достался замечатель­ный руководите­ль и наставник Ви-д Е.А. Она специалист­ с большой буквы. Благодаря ее терпению и умению все разложить по полочкам, объяснить так, что не остается никаких вопросов, я быстро и легко всему научилась.

В Томском отделении Сбербанка готовят замечатель­ных специалист­ов. Здесь, есть, куда расти и к чему стремиться­. В Сбербанке много возможност­ей для самоутверж­дения.
dtg87 • сотрудник
11.10.2013 20:28
6 комментариев
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coast01
12.10.2013 15:08
В сбербанке много возможностей для самоутверждения? Вы не ошиблись? Да Сбербанк превратился в помойку, перемалывает людей, высасывает из них всю силу, а потом выплевывает на улицу. Отвратительный банк!! Давно работаете? Это у вас поначалу такой оптимизм! Удачи!
Александер666
12.10.2013 20:08
To Автор

Вашу "рекламку" в НР удалили, теперь вы её сюда приволокли? smile:nightmare:
MIG13
12.10.2013 21:49
Странно. В сентябре текущего года было 2 отвратительных отзыва про Томское отделение . К вам друг-волшебник прилетел??
dtg87
Автор отзыва
20.10.2013 18:31
Сколько людей на свете столько и мнений. У меня оно свое у вас всех свое.Я вам свое мнение не навязываю. А Сбербанк достойный банк, в котором можно работать. Как глоссит народная пословица "Хорошо там где нас нет".
ann.samokhina
21.10.2013 21:45
"глоссит" smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D
TT2012
25.10.2013 23:30
Автору: Вы больны!...работой, это бывает у всех....вначале! Но!!!!!! Потом.....через годок другой Вы поймете. что это гнилое болото которое отнимает у Вас личную жизнь и вообще - жизнь! Вам просто будет некогда жить нормальной полноценной жизнью! Все мы были с розовыми очками. а итог за отработанные годы ощущение - еще умножьте на 10! Вы нам напишите через год как Ваши дела......если будете еще там! Все форумчане привет! smile:flowers:
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