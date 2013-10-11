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Хочу выразить огромную благодарность Руководству Томского отделения Сбербанка и всем менеджерам по обучению. Благодаря этим людям ты получаешь столько знаний и умений, что, придя на работу, легко и просто влиться в рабочий процесс. Отдельное спасибо коллективу отдела кадров, которые направили меня на работу в ДО № 153. Я им очень благодарна, за их подход в распределении кадров. Мне достался замечательный руководитель и наставник Ви-д Е.А. Она специалист с большой буквы. Благодаря ее терпению и умению все разложить по полочкам, объяснить так, что не остается никаких вопросов, я быстро и легко всему научилась.
В Томском отделении Сбербанка готовят замечательных специалистов. Здесь, есть, куда расти и к чему стремиться. В Сбербанке много возможностей для самоутверждения.
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dtg87 • сотрудник
11.10.2013 20:28
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Вашу "рекламку" в НР удалили, теперь вы её сюда приволокли?