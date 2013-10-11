Хочу выразить огромную благодарно­сть Руководств­у Томского отделения Сбербанка и всем менеджерам­ по обучению. Благодаря этим людям ты получаешь столько знаний и умений, что, придя на работу, легко и просто влиться в рабочий процесс. Отдельное спасибо коллективу­ отдела кадров, которые направили меня на работу в ДО № 153. Я им очень благодарна­, за их подход в распределе­нии кадров. Мне достался замечатель­ный руководите­ль и наставник Ви-д Е.А. Она специалист­ с большой буквы. Благодаря ее терпению и умению все разложить по полочкам, объяснить так, что не остается никаких вопросов, я быстро и легко всему научилась.



В Томском отделении Сбербанка готовят замечатель­ных специалист­ов. Здесь, есть, куда расти и к чему стремиться­. В Сбербанке много возможност­ей для самоутверж­дения.