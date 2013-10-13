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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Эпопея под названием "Сбербанк" подходит к концу не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Дорогие коллеги! Вот и я спешу поделиться с Вами радостью, наконец-то, эпопея под названием "Сбербанк" подходит к концу. И это радует. Останавливали 2 вещи: коллектив и руководитель. Я она из немногих здесь, кто может похвастаться хорошим к себе отношением со стороны личного руководства. И это несомненно радовало. Я бесконечно благодарна своей заведующей, она молодец. На этом плюсы заканчиваются.

Последней каплей было заслушивание у управляющего на тему неоплаты клиентами, которым я, будучи МП, выдавала кредиты. А теперь внимание вопрос: для чего в Сбербанке служба безопасности, просрочки и андеррайтинговый центр? Почему я должна заниматься выбиванием денег с неплательщиков?! Для меня было личным оскорблением, что меня пытались обвинить в том, что я выдаю фиктивные кредиты. Оскорблением как сотрудника, как специалиста, как человека. Как итог квартальная премия 800 рэ и -10% за месяц... Сотрудники демотивированы, как только начинают пытаться заработать деньги, сразу ввинчивают в так называемую "мотивацию" какой-нибудь коэффициент или обнулятор и вуаля, зарплата слетает на прежний уровень.

И совет соискателям: два с половиной года назад я, находясь на испытательном в Сбере, так же читала отзывы и наивно полагала, что те, кто пишет, просто слабые люди, у которых что-то не получилось, и они обвиняют в этом Сбербанк, что меня это не коснется… Нифига, все, что здесь пишут, все так и есть! Я говорю, НЕТ Сбербанку, я выражаю свое "ФИ" Зеленому! Меня для вас слишком много!
lala29 • сотрудник
13.10.2013 14:46
Администратор:
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4 комментария
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coast01
13.10.2013 21:29
Вы знаете lala29 я вот тоже долго думал что мне может кажется все это, что может не все так плохо, а вот год назад зайдя на этот сайт и почитав, понял что у меня с восприятием все нормально и в Сбере действительно сейчас полный ужас!!! Так что не отдавайте лучшие годы жизни Сберу, он того н стоит!!!

Изменено: coast01 - 13.10.2013 21:31
Lisovod
16.10.2013 15:54
smile:D
Ну хоть со временем Вы поняли, что МЫ бывшие со стажем от 5 лет, тут пишем не зря

Надеюсь будущие соискатели "Монстра" прислушаются к Вашим словам
Dimson51
29.10.2013 23:36
"Как итог квартальная премия 800 рэ и -10% за месяц."

так в этом и суть экономить миллиарды на таких дурочках как вы (уж извините)
Menedzher73
30.10.2013 16:07
Насчет фиктивных кредитов.... Я уже 3 месяца как уволилась, перед уходом хорошо заработала премию, т к план зашкаливал и... видимо жаба задушила: клиент не платит кредит, который год назад оформил, теперь служебное расследование, якобы я оформила ему по фиктивным документам. (чтоб было с кого спросить)
PS: Так что даже уволившись, не все избавляются от гнета ИГА сберовского((((
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