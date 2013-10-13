Дорогие коллеги! Вот и я спешу поделиться с Вами радостью, наконец-то, эпопея под названием "Сбербанк" подходит к концу. И это радует. Останавливали 2 вещи: коллектив и руководитель. Я она из немногих здесь, кто может похвастаться хорошим к себе отношением со стороны личного руководства. И это несомненно радовало. Я бесконечно благодарна своей заведующей, она молодец. На этом плюсы заканчиваются.



Последней каплей было заслушивание у управляющего на тему неоплаты клиентами, которым я, будучи МП, выдавала кредиты. А теперь внимание вопрос: для чего в Сбербанке служба безопасности, просрочки и андеррайтинговый центр? Почему я должна заниматься выбиванием денег с неплательщиков?! Для меня было личным оскорблением, что меня пытались обвинить в том, что я выдаю фиктивные кредиты. Оскорблением как сотрудника, как специалиста, как человека. Как итог квартальная премия 800 рэ и -10% за месяц... Сотрудники демотивированы, как только начинают пытаться заработать деньги, сразу ввинчивают в так называемую "мотивацию" какой-нибудь коэффициент или обнулятор и вуаля, зарплата слетает на прежний уровень.



И совет соискателям: два с половиной года назад я, находясь на испытательном в Сбере, так же читала отзывы и наивно полагала, что те, кто пишет, просто слабые люди, у которых что-то не получилось, и они обвиняют в этом Сбербанк, что меня это не коснется… Нифига, все, что здесь пишут, все так и есть! Я говорю, НЕТ Сбербанку, я выражаю свое "ФИ" Зеленому! Меня для вас слишком много!