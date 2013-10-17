Недавно ездила на собеседование в данный банк. Девушка по телефону кратко сказала, что мое резюме их заинтересовало, и назначила встречу с руководителем. Я даже не успела задать какие-то вопросы по функционалу, и зп-было озвучено только название позиции. Поехала, так как в фазе активного поиска работы. В итоге функционал оказался совершенно другой, который мало как перекликался с моим резюме. Очень неприятный руководитель отдела, такое ощущение, что она выспрашивала рабочие моменты из опыта работы, чтобы узнать, как это происходит в других банках, чтобы использовать в своей практике.



В итоге стало ясно, что мы друг другу не интересны по данной вакансии как сотрудник и работодатель. Все ок, но было сказано, что ответ будет дан через 2 недели и они берут паузу и продолжают поиск а я, в целях экономии времени была направлена на собеседование со службой сб. В чем смысл, господа?! Зачем тратить время друг друга и марать бумагу?! Очевидно, что я не подхожу! К чему эта видимость вашей работы и работа для сб? Сотрудник СБ был грубый, и как будто за человека не считал, как будто я какой-то уголовник, а не соискатель! После заполнения анкеты посыпался ряд вопросов, есть ли у меня кредит, а у родственников, а не являюсь ли я поручителем. И потом еще долго сверял фото в паспорте с оригиналом, наверно отпечатки пальцев снять забыл.. Интересно, а с кредитом людей на работу не берут что ли?!



Вообщем, по опыту работы в крупных банках, не в пример этому, нигде не сталкивалась с таким недружелюбным, гадким обращением с соискателями. Руководителям стоит быть более профессиональными и уметь говорить, к сожалению, вы не подходите под вакансию или у вас мало опыта и т д.. Но вот такого не понимаю. Только время зря потратила и остался очень неприятный осадок от этого банка и общения с его сотрудниками.. Еще просто убило название вклада - ОСЕНЬ хороший вклад.. Это же надо так… И такой банк замахивается на серьезное финансовое восприятие?!