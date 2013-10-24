С удовольствием смотрю на самый низкий рейтинг этого банка на портале, и сам соглашаюсь, что это правда, может быть бывает где-то хуже, но мне об этом неизвестно. Обычно я не люблю лишний раз регистрироваться где-либо, но тут нужно поддержать потенциальных соискателей, чтобы они подумали.



Немного хорошего для начала: мне посчастливилось работать в одном из центров корп. андеррайтинга и наблюдать за становлением всей этой системы. Шел я сюда исключительно за деньгами, которыми в целом не обделили, за что отдельное спасибо моему бывшему руководству - это были сначала мужчина, потом женщина, и оба они хорошие люди, создающие в коллективе положительный психо-эмоциональный фон, чего не скажешь об их коллегах из того же управления. Тут многие в отзывах, конечно, хают руководство, и наверно не безосновательно, но мне в этом плане повезло. Так вот деньги платили хорошие, но до поры до времени. Особенно золотым выдался 2012 год - просто сказка. На этом наверно плюсы заканчиваются.



Теперь минусы:

1. если вы идете в андеррайтинг, то вы должны быть готовы к БЕСКОНЕЧНО изменяющейся нормативке, нескончаемым ВКСам, разъяснениям, разборкам с подопечными и вышестоящими подразделениями, необоснованным и неадекватным жалобам на вас, в т.ч., (но это лично мой случай) порочащим честь и достоинство. Все это порождает чудовищную неопределенность относительно правил работы, постоянные сомнения и стрессы от этого, при том, что спрашивают сурово за ошибки. Многие сотрудники тихо стонут, но продолжают пахать наобум, под риском совершить ошибку. В этом плане лично мне пришлось тяжело, просто достало, и не будет преувеличением сказать то же мнение от имени моих бывших коллег.

2. СРОКИ работы: если раньше сроки работы шли один за другим, то теперь они начинают течь по всем задачам с одного момента, это повод, чтобы вам снизить кварталку. Тут личное дело каждого, насколько качественно он проработает вопрос, но если хочешь заработать - то нужно спешить.

3. Существенная часть вашего дохода формируется квартальной премией, которую нужно ждать ДВА месяца (вместо ранее одного) после истечения квартала, (если не найдут поводов ее урезать), таким образом, заявленные деньги будьте готовы получить не сразу, кредитуя бесплатно любимый банк. При этом по счетам и кредитам нужно платить регулярно, и жизнь дорожает.

4. ДМС: оплачиваете совместно с банком, при этом в текущем году оно заключено с жадной компанией, которая ищет поводы, чтобы не платить. В другом банке ТОП 10 у меня был отличная бесплатная ДМС, по которой я делал почти все, что хотел, включая стоматологию. Может в след году будет лучше а пока так.

5. Руководство внедрило ряд "инноваций", которые не позволят вам скучать на рабочем месте, а тем более без дела, плюс можно отсмотреть, чем вы занимались - смахивает на тоталитаризм, воспринимается негативно.



ВЫВОД: условия работы жесткие и нестабильные, ориентированы они на то, чтобы выжать из кадров по максимуму, а также найти поводы, чтобы вам не платить. Работать придется в эпоху бесконечных перемен, от чего будет морально тяжко. В целом деньги зарабатывать можно, но совет - лучше на берегу договариваться сразу о з\п иначе поднять потом будет достаточно сложно. Если увольняетесь - дождитесь кварталку - иначе вам ее срежут или выплатят меньше, чем обычно. Нужно быть готовым ночевать на работе, если хотите выполнить нормативы, и относиться к жизни более философски. У кого есть возможность - лучше открывайте свое дело.