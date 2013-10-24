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С удовольствием смотрю на самый низкий рейтинг этого банка на портале, и сам соглашаюсь, что это правда, может быть бывает где-то хуже, но мне об этом неизвестно. Обычно я не люблю лишний раз регистрироваться где-либо, но тут нужно поддержать потенциальных соискателей, чтобы они подумали.
Немного хорошего для начала: мне посчастливилось работать в одном из центров корп. андеррайтинга и наблюдать за становлением всей этой системы. Шел я сюда исключительно за деньгами, которыми в целом не обделили, за что отдельное спасибо моему бывшему руководству - это были сначала мужчина, потом женщина, и оба они хорошие люди, создающие в коллективе положительный психо-эмоциональный фон, чего не скажешь об их коллегах из того же управления. Тут многие в отзывах, конечно, хают руководство, и наверно не безосновательно, но мне в этом плане повезло. Так вот деньги платили хорошие, но до поры до времени. Особенно золотым выдался 2012 год - просто сказка. На этом наверно плюсы заканчиваются.
Теперь минусы:
1. если вы идете в андеррайтинг, то вы должны быть готовы к БЕСКОНЕЧНО изменяющейся нормативке, нескончаемым ВКСам, разъяснениям, разборкам с подопечными и вышестоящими подразделениями, необоснованным и неадекватным жалобам на вас, в т.ч., (но это лично мой случай) порочащим честь и достоинство. Все это порождает чудовищную неопределенность относительно правил работы, постоянные сомнения и стрессы от этого, при том, что спрашивают сурово за ошибки. Многие сотрудники тихо стонут, но продолжают пахать наобум, под риском совершить ошибку. В этом плане лично мне пришлось тяжело, просто достало, и не будет преувеличением сказать то же мнение от имени моих бывших коллег.
2. СРОКИ работы: если раньше сроки работы шли один за другим, то теперь они начинают течь по всем задачам с одного момента, это повод, чтобы вам снизить кварталку. Тут личное дело каждого, насколько качественно он проработает вопрос, но если хочешь заработать - то нужно спешить.
3. Существенная часть вашего дохода формируется квартальной премией, которую нужно ждать ДВА месяца (вместо ранее одного) после истечения квартала, (если не найдут поводов ее урезать), таким образом, заявленные деньги будьте готовы получить не сразу, кредитуя бесплатно любимый банк. При этом по счетам и кредитам нужно платить регулярно, и жизнь дорожает.
4. ДМС: оплачиваете совместно с банком, при этом в текущем году оно заключено с жадной компанией, которая ищет поводы, чтобы не платить. В другом банке ТОП 10 у меня был отличная бесплатная ДМС, по которой я делал почти все, что хотел, включая стоматологию. Может в след году будет лучше а пока так.
5. Руководство внедрило ряд "инноваций", которые не позволят вам скучать на рабочем месте, а тем более без дела, плюс можно отсмотреть, чем вы занимались - смахивает на тоталитаризм, воспринимается негативно.
ВЫВОД: условия работы жесткие и нестабильные, ориентированы они на то, чтобы выжать из кадров по максимуму, а также найти поводы, чтобы вам не платить. Работать придется в эпоху бесконечных перемен, от чего будет морально тяжко. В целом деньги зарабатывать можно, но совет - лучше на берегу договариваться сразу о з\п иначе поднять потом будет достаточно сложно. Если увольняетесь - дождитесь кварталку - иначе вам ее срежут или выплатят меньше, чем обычно. Нужно быть готовым ночевать на работе, если хотите выполнить нормативы, и относиться к жизни более философски. У кого есть возможность - лучше открывайте свое дело.
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5
Classs • бывший сотрудник
24.10.2013 00:00
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Администратор:
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В 2011 встал вопрос о пролонгации ВКЛ с одной судостроительной компанией в НиНо которую кредитовали испокон веку... и тут великий финансовый аналитик из Сибири говорит "нет!" Недели две пытаемся найти это чудо и узнать, почему? Надо сказать, что изначально нам сообщили, что его не найти, так задумано. Если пришел "отрицательный" ответ, то в случае несогласия кредитующей стороны, вся Заявка передается на уровень выше (имеется ввиду Андеррайтинг). И там опять всё рассматривается по новой... Но мы же знаем, что это Сбер и вероятность ответа"нет" - 100+10%, плюс временные затраты 5 дней. Каким то чудом кредитчики находят этого андеррайтера. Объяснение ввергло всех в шок! У Заемщика огромные запасы на производстве, уже года 2 как! Оказалось, что дама не знакома со спецификой караблестроения (производственный цикл от 2 до 5 лет). Естественно огромные остатки на балансе она приняла за "не эфективный менежмент" компании, и отнесла это все на риски.
Откуда в Сибири караблестроительная отрасль? Вот и я не знаю. Объяснили, что не правильный вывод, к её чести - согласилась с нами.
Введение новой структуры Андеррайтерства обошелся нашему ОСБ в "утере" самых "вкусных" клиентов. Им оказались не интересны наши инновации (ни какой политики лояльности к проверенным годами Клиентам Андеррайтеры не применяли). Послали Клиенты нас по вектору и ушли к конкурентам.
Даже было мнение, что у Андеррайтеров есть "план" по отказам.
Не знаю как сейчас, но до моего ухода (больше 7 месяцев не сотрудник Сбера), кредитные при получении "отрицаловки" посылали Клиента в 80 случаях из 82 искать "счастья" в другом банке...
А в целом порадовался за пацана. У меня 2011 год был вкуснее, чем 2012.
Отличная мотивация, что бы уйти из Сбер магазина. ДМС вооще развод для "босоты". За 4 года отдавая по 6 тыров ни разу не воспользовался этой услугой. Хорошо, что жене не говорил. Думаю она бы нашла куда потратить эти деньги. Узнает, весь моз выпьет не хуже адепта ПСС...
Месяц назад пришло письмо из пенсионного фонда в нем информация о моих выплатах в НФП Сбербанка России (софинансирование пенсии). Прихожу домой, жена сидит с письмом и калькулятором. Садись говорит, посчитаем. Оказалось, что по выходу на пенсию, я буду получать из этой суммы около 240 рублей в месяц. Любимая спрашивает, что Дорогой ты сможешь купить сегодня на 240 рублей? И не дождавшись ответа, спрашивает: "А по выходу на пенсию через 12 лет, что ты на эту сумму сможешь купить? Ведь эту сумму не индексируют". Что то сразу перехотелось софинансировать свою пенсию. Тем более жена на шубу намекала.
Вывод: Андеррайтер абсолютно правильный господин. Ни каких лотореек, монет, ни каких ДМС, вступлений в НПФ. Полный игнор и сабботаж, всем выдумках руководствав направленных на отъем денег у Сотрудников.