Работал курьером-консультантом в ткс год, по началу обещали зарплату от 15 000 + премия, но со временем зарплата не только не росла, а на оборот ее стали сокращать, под разными необоснованными предлогами, ввели кучу дополнительных штрафов, например если клиент перенес встречу (уехал, занят, заболел.... ) и у тебя таких переносов больше 10% (по статистике их в среднем 20-30%) в месяц - лишение премии. А сейчас когда операторы впаривают карту в основном людям, которым она совершенно не нужна, переносов стало гораздо больше... И теперь еще курьеры обязаны с каждого клиента брать номера его знакомых, минимум 10 номеров в день, иначе лишение премии, а когда человеку по телефону обещают 13%, а ты привозишь ему карту с тарифом под 40 с лишним % годовых, это не так просто сделать, ты всячески пытаешься всучить ему эту карту, иначе за отказы опять будет штраф.



Оплата за проезд это отдельная тема, но судя по зарплате - никакой оплаты нет. Да, еще хотелось бы сказать про рабочие чудо-телефоны hтс, которые постоянно глючат, тупят и зависают, хотелось бы пожелать тем людям, которые их для нас купили, что бы они всю жизнь ходили с такими телефонами.

Пожелал бы я кому-нибудь идти работать в ткс? -однозначно нет!