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Вся правда о работе в ткс не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работал курьером-консультантом в ткс год, по началу обещали зарплату от 15 000 + премия, но со временем зарплата не только не росла, а на оборот ее стали сокращать, под разными необоснованными предлогами, ввели кучу дополнительных штрафов, например если клиент перенес встречу (уехал, занят, заболел.... ) и у тебя таких переносов больше 10% (по статистике их в среднем 20-30%) в месяц - лишение премии. А сейчас когда операторы впаривают карту в основном людям, которым она совершенно не нужна, переносов стало гораздо больше... И теперь еще курьеры обязаны с каждого клиента брать номера его знакомых, минимум 10 номеров в день, иначе лишение премии, а когда человеку по телефону обещают 13%, а ты привозишь ему карту с тарифом под 40 с лишним % годовых, это не так просто сделать, ты всячески пытаешься всучить ему эту карту, иначе за отказы опять будет штраф.

Оплата за проезд это отдельная тема, но судя по зарплате - никакой оплаты нет. Да, еще хотелось бы сказать про рабочие чудо-телефоны hтс, которые постоянно глючат, тупят и зависают, хотелось бы пожелать тем людям, которые их для нас купили, что бы они всю жизнь ходили с такими телефонами.
Пожелал бы я кому-нибудь идти работать в ткс? -однозначно нет!
rts2100бывший сотрудник
06.11.2013 01:44
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
Ответ банка:
Уважаемый сотрудник, спасибо за отзыв.
Обращаем Ваше внимание, что оценка работы сотрудников зависит от удовлетворительности исполнения ими технологических инструкций, которые со временем могут меняться. Уровень дохода сотрудников напрямую связан с оценкой их работы. Представители банка не только производят доставку (курьерская функция), но выполняют и другие важные задачи. Сожалеем, что Ваши ожидания и представления о работе не совпали с требованиями, предъявляемыми к представителям (консультантам) банка.

С уважением,
ТКС Банк
23 комментария
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Prostyle
06.11.2013 09:11
Почему никто не верит в силу IOS? smile:D
ingmar
06.11.2013 20:08
rts2100 какой регион?
какие-то у вас штрафы кривые - у руководителя поспрашивать не пробовали, прежде чем предполагать плохое?
ХТС просто пользоваться надо уметь
Monty Cruel
06.11.2013 22:08
IOS - Дорого и неразумно.
Если покупать Iphone то будут брать самые старые версии (покупать каждый раз айфоны за 30 000 когда их представитель в лужу уронил или HTC (чтото типа Wild Fire за 7.500 )
У старых версий быстро садится батарея, которую нельзя просто взять и сменить на запасную.
С айфонами - представители станут легкой жертвой для всякого рода гоп-стопа
Вообщем яблочко для банковских дел не годится никак.
Представители не согласятся нести ответственность за эту погремушку (заплатить до 10ки за сломанный ХТС куда легче чем выложить пол зарплаты на айфон)
Да и найдут способ сами представители как воровать эти айфоны.... списывать куда-нибудь ..
Floopik
07.11.2013 07:44
Ну на айфон нужно выложить не пол зп,хорошо вы получаете)))а сколько получают представители(курьеры) надо 2 мес колесить мск ограничиваться в земных благах и тогда только можно купить айфошу smile:D
ingmar
07.11.2013 17:39
Интересно получается - должность *выездной* консультант, а функция - холодные продажи с нехилым планом))
Вспоминается *а если ко мне еще метелку приделать - я и подметать буду*)

Изменено: ingmar - 07.11.2013 18:14
sherif34rus
07.11.2013 20:37
Вопрос к автору: Ты где до этого работал? Спрашиваю потому, что нытья такого давно уже не читал. Компания во всем виновата, телефоны плохие. обязанностей много и т.п. Господи уволился и всех делов, зачем год целый терпел??? Всегда проблему начинай искать с себя, а потом уже организацию вини. Я работаю три года в ТКС прошел от подрядчика до ведущей должности и знаешь, да были трудности, но ни чего пережил и сейчас все хорошо. По поводу обязанностей, ты нанимался могу поспорить на должность представителя, а не курьера как ты пишешь. А раз ты говоришь что ты курьер то сразу все становится на свои места. Привез отдал карту и убежал к следующему клиенту, все супер! Да??? Ну так и получил за это ЗП такую же, сейчас дали мотивацию 10 номеров говоришь взять, да это так сложно, у тебя сколько клиентов в день было с каждого по одному номеру если взял вот тебе и от 8 до 15 номеров за день. А вот если с людьми не умеешь общаться по этому и сложности возникают. Короче как найдешь с таким же графиков и временем работы или лучше мы же плохие значит есть лучше. Дай знать я туда устроюсь и буду тебе 30% ЗП отдавать. ))))))))) Удачи курьер с поиском.
Vlg-c
07.11.2013 21:18
Плохому танцору всегда, что-то мешает. . .
Написал и пропал, кому то насолить решил напоследок. Глупо.
Кто нормально работает, тот нормально получает. (ИМХО).
ingmar
08.11.2013 08:08
sherif34rus Vlg-c Вы бы в ситуации разобрались обьективно, а не только по выражениям автора.
Ситуация действительно неприятная - в работе поставили завышенный показатель, не соответствующий всей прежней сути работы (к оперативной доставке и качественной консультации добавили холодные продажи), а штраф за невыполнение пошел на всю часть премии - теперь нет смысла выполнять все показатели вообще (кроме личной мотивации - ответственности), т. к. премии не будет все равно, а оклад без нее не интересен.
vano.kov
08.11.2013 19:36
Хочу тоже в защиту автора написать.

Разве виноват представитель , что клиент от карты отказывается. И клиентов понять можно , я сам недавно побывал в роли клиента, заказав кредитку. Когда увидел процент в своем тарифном плане , еле сдержался от того чтобы не ругаться матом. Вместо "ориентировочных" 24,9 % которые мы операторы постоянно озвучиваем на консультациях, стояло 45,9 % !
И взял я карту только из-за того что курьер такой же простой сотрудник банка как и я. И он тут не причем (про штрафы за отказы от карты я вообще не знал).
Неудивительно ,что многие отказываются от кредиток, когда видят условия, сильно отличающиеся от тех что им озвучивали на консультации
И не вина здесь ни представителя ни оператора. Виноватый тут один- руководство банка, которое всеми путями (на грани мошенничества ) старается впарить свои карты
ingmar
08.11.2013 21:03
vano.kov как сотрудник банка, вообще-то должны знать о корреляции абсолютного годового и реального процента переплаты. Штрафы за отказ от карты Вы вообще придумали - нет их прямых, есть *звоночек* что когда у 1 сотрудника не берут карты - там все *нечисто*))). Да и отказываются не многие - клиенты таки математику знают, учили.
Как-то Вы слишком негативно это, про мошенничество-то) *слышу звон не знаю где он*

Изменено: ingmar - 08.11.2013 21:04
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