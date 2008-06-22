Работала я в этом банке 3 с половиной месяца. Поначалу все казалось сказкой. И график хороший 2 через 2 и з/п вроде тоже ничего. Потом началось... График составлялся на месяц, но от нас его тщательно скрывали. И каждые3-4 дня нам высылался график на несколько ближайших дней. То есть запланировать что-либо на неделю вперед не представлялось возможным. За месяц я побывала на 5 или 6 точках города. Но мне еще повезло!



Представительство находится в Омске, но некоторым кредитным представителям приходилось работать в Калачинске (это 50 км от нашего города!). Причем об этом сотрудники узнавали на очередной планерке в понедельник. Не важно есть у тебя деньги на электричку или нет, это уже твои проблемы. Но приходилось соглашаться! Тебе вдогонку вручают пачку бумаги, пару ручек, если повезет, и вперед!



Что касается пунктуальности начальства: планерка начиналась в 8:30, все собираются в офисе, ждут всего лишь час, до 9:30, и вот оно... свершилось чудо... пришел... горе-директор! Кстати директор был уволен, причины увольнения, конечно же, умалчиваются. Пришел на смену новый... Но с ним сотрудникам банка опять же не повезло. Все осталось по-прежнему, недоплаченные рабочие дни, потерянные трудовые книжки, наплевательское отношение начальства.



А вот тем, кто работает в офисе, еще более не повезло. Офис пропах запахом мышей. Они ходят под ногами, гадят (извиняюсь за выражение) на документы и не только! Даже противно про это писать. А если бы видели, где сотрудники обедают. Поднявшись по корявой лестнице, с которой нередко падали сотрудники, ты попадаешь на 2 этаж и почти сразу упираешься в дверь туалета, то есть небольшой закуток 1 кв/м рядом с туалетом, на котором размещается стол и в лучшем случае стул. Еще есть МИКРОВОЛНОВКА! Но заглядывать туда не рекомендуется! Как я упомянула ранее, мыши в офисе являются полноценными хозяевами!



И это еще не все! Но, по-моему, этого достаточно, чтобы сделать какие-либо выводы!