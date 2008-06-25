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Почему был удален отзыв о Брянском филиале? отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Уважаемая администрация, ответьте пожалуйста! Вас что заставили это сделать?
Lolita123 • сотрудник
25.06.2008 17:11
4 комментария
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pqline
Администратор
25.06.2008 17:19
Lolita123, потому что данный текст к Служебному рейтингу отношения не имеет. Читайте правила. Потому что факты мошенничества может устанавливать только суд, и никому больше это право не дано.
Данный отзыв также будет со временем удален.
Гомер
14.07.2008 14:46
суд и установил...
удален отзыв, потому как в Смоленске сперли в 6 раз больше чем в Брянске...
Lolita123
Автор отзыва
18.07.2008 19:28
В брянске вот нового менеджера по развитию бизнеса ищут на потреб, старый Леня проворовался.... И директора говорят под честное слово на своем месте оставили.
Гомер
26.08.2008 16:20
и не только леня, а куда советник по защите бизнеса смотрел, куда директор глядел???или все в доле?
что значит "под честное слово оставили"? типа: воруй парень дальше, но не зарывайся?
офигеть банк...
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