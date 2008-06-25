Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Почему был удален отзыв о Брянском филиале?
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Уважаемая администрация, ответьте пожалуйста! Вас что заставили это сделать?
|
0
Lolita123 • сотрудник
25.06.2008 17:11
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Данный отзыв также будет со временем удален.
удален отзыв, потому как в Смоленске сперли в 6 раз больше чем в Брянске...
что значит "под честное слово оставили"? типа: воруй парень дальше, но не зарывайся?
офигеть банк...