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|С утра на работу с удовольствием!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в Саратове в Трасте! Не вижу ничего плохого! Руководство отличное, коллектив тоже, зарплата приличная! Те кто пишут отриц.отзывы, обиженные сотрудники, чей уровень профессионализма не соответствует банку Траст!
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vika_iz • сотрудник
15.11.2013 13:35
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|Pamir
15.11.2013 23:03
|Ну вот, очередной существенный довод в пользу перевода в Саратов отнюдь не бизнес-подразделений типа ОВЗ, а обслуживающих, обеспечивающих подразделений, оказывающих типа содействия органам управления и т.п. Ведь работают же немаловажные налоговики Траста в Питере и ничего. Тем более, что ОВЗ должен участвовать в разработке новых продуктов, особенно кредитных, а разработка такая только в ГО, только в штаб-квартире и ведётся.
|revavgneve
25.11.2013 17:03
|vika_iz, Виктория Ег-ва мы очень рады что вы хорошо устроились в Саратове!
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