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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Про Сбер плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем привет.
Работая в банках слышала много негатива о Сбере и думала, что никогда не пойду туда работать, но сложилось не так, как задумывалось мной, но обо все по порядку. От сотрудников Сбера слышала много информации о проходящих там процессах и некоторые из них меня возмущали, например. Сотрудники выше 48 размера одежды должны были уволиться, или вода в кулере только для клиентов, если сотрудник замечен возле кулера, да еще и воду там набирает, то возмещает банку целых 20 литров этой самой воды. Казалось бы идиотизм. Лозунг банка "Все для клиентов", но ничего для сотрудников.

Итак, я - специалист с большим опытом работы в банковской сфере, пришла работать в Сбер, тот самый Сбер, который я как физическое лицо обходило стороной. И от всего происходящего здесь я была в шоке. Сотрудники не знаю ни один нормативно-правовой акт, инструкций ЦБ, работают как научили, а учили такие же незнайки. Все направлено на продажи. Да, я прекрасно понимаю, сейчас огромная конкуренция, банки предлагают одно и тоже и их задача привлечь, переманить клиентов. Но это переходит все границы. Эти витрины продаж, за которые тебя "имеют" постоянно. Но если клиентам не нужны эти СББОЛы, эквайринг, инкассация, e-invoising (что это не знают даже некоторые сотрудники) и др. Тебя гонят в дверь, а ты лезешь в окно. Клиенты просто не берут трубку, видя мой номер телефона или сбрасывают звонок.

А зар. плата вообще сказка. Когда я увидела сумму я расплакалась.Это было чуть больше 11 000, уточню валюту - рубли. К сожалению, в нашем городе, думаю как и во многих городах, опытные банковские сотрудники с хорошим стажем, знанием законов, практики работы не нужны. Сейчас нужны хорошие продажники. Если ты хороший продажник для тебя же лучше. Привлек клиента, завел сделку в CRM, продал продукт и ты в шоколаде. Чем больше продаешь, тем больше получишь з.п., а то что при этом вокруг подстава коллег, ничего страшного так и нужно.

Это мой первый банк, где коллектив никудышний. Если кто-то задерживается на работе, ни потому что весь день пил чай, а потому что у него большая нагрузка это ничего страшного, пусть сидит и никто никогда ему не поможет. На следующий день руководитель еще и спросит почему он задержался, хотя ответ прекрасно известен. Здесь нет такого один за всех и все за одного. Почему я здесь работаю, к сожалению, не смогла найти другой работы. Жду, надеюсь и верю, что скоро, очень скоро я отсюда уйду. Найду работу с хорошей зар. платой и хорошим коллективом. НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ СЮДА ИДТИ.
sberladi • сотрудник
21.11.2013 20:46
3 комментария
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ladoga32
21.11.2013 23:03
Вы совершенно правы во всем!!!Тоже работаю в данном заведении почти шесть лет и к чему мы катимся вообще не известно.Банк и все его доп офисы работают по принципу курятника: насри на нижнего, скинь ближнего, поцелуй вышнего.Сотрудников поставили в такие условия, что люди глотку должны драть друг другу за эти планы.А работать с ушлыми и хитрыми людишками, жаждущими только своей личной наживы, и готовыми тебя в любой момент подставить работать просто не выносимо.
Lisovod
22.11.2013 09:47
НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ СЮДА ИДТИ.
Мы бывшие и так это постоянно тут пишем, но человеку не свойственно учиться на чужих ошибках, вот и идут (в Вашем случае от безвыходности) в гадюшник сами.
А что касаемо коллектива... ДА сейчас там коллектива нет, а раньше это был один из сплоченных коллективов где была и взаимопомощь и взаимовыручка и уважение и понимание.
Сейчас же СБЕР это огромная "силосная яма".

Желаю Вам скорейшего нахождения нормального работодателя, ну а пока терпения Вам.
Uralochka
22.11.2013 09:59
"Сотрудники выше 48 размера одежды должны были уволиться" - тогда добрая половина "начальничков" должна была уволится - стройностью большинство из них не отличается )))) А рядовому сотруднику в таких условиях работы и так "не до жиру, быть бы живым".
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