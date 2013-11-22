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|Ну и ну, больше никогда не пойду в Сбербанк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Так случилось, что и мне довелось поработать в СберБанке. Рада, конечно, что это случилось, т.к. опыт получила и закалку, но в остальном впечатления мои самые ужасные. Пришла я работать на должность кассира-оперциониста, не имея никакого опыта в этой сфере, но руководство не очень этому беспокоилось и сказало, что будет меня обучать. И начали меня обучать, посадили сзади кассира на прием комунальных платежей, сказали "смотри и учись". Ну смотрю и учусь две недели, а потом сказало руководство, что работать некому, людей не хватает и мое обучение заканчивается, по истечении двух недель и изучении дома бумажных толмутов нормативных документов, меня направляют на два этажа выше к главному руководству для сдачи экзамена. К счастью я ооочень хотела там работать, и все учила сама, поэтому сдала все, что хотели от меня по теории, и приступила к работе.
На следующий день после экзамена меня кинули на съедение волкам (страждущим бабушкам и дедушкам и другим гражданам, оплатить различные квитанции), причем посадили абсолютно одну, без контролирующего работника или хотя бы еще одного кассира. Ну естественно я работала медленно, опыта то нет никакого, и тут сломалась "волшебная" техника и началось... Сначала долго искали, кто починит принтер и кассовый терминал, потом решили перекинуть с одной кассы на другую, а толпа плательщиков все росла и росло недовольство в ней. Псле того как все наладили (через часа два), я продолжила работатьи выслушивать негатив, как я плохо работаю, помошника мне так и не дали. К закрытию смены начались неприятности и кавардак. Ушла я домой часов в 12 ночи, так как нужно сделать отчет правильно иначе выговор и лишения различные. Не важно, что я человек новый, без опыта, все не важно. Благо старшие нашего ОПЕРО очень понимающие люди и ответственные, помоголи кто как мог, в беде не оставили и со мной сидели до победного.
Через какое-то время появился и опыт и навык и все стало получатся ооочень хорошо и быстро, как вдруг на смену нашего начальника ОПЕРО пришла некая Л-ва М.В. и понеслось.... В нашем ОПЕРО сложился коллектив очень хороший, несмотря на то, что я была самая молодая в нем, все относились как к равной и очень мы все дружили. Так после прихода этой М,В, все пошло на перекосяк. Эта мадам не взлюбила меня с первой же минуты, поскольку я единственная молодая и незамужняя, что составляло ей конкуренцию, ведь и она была не замужем. И ей абсолютно не важно, как я выполняю свою работу, и что я один из лучших сотрудников. Мне поступали частые замечания по поводу мой внешности, то у меня прыщи вскочили всех клиентов я расугаю, и это все говорилось при коллективе без стеснений, то я слишком худая (при росте 175, вес 63), то хромая, то косая, в общем не нравилась я ей безумно. Но я крепкий орешек и держалась, поэтому ей приходилось писать на меня доносы, что я хамлю клиентам и веду себя непристойно, проверить-то никто не сможет. Потом начались депремирования и т.д.
Но самое ужасное, что организация работы хромала жутко, техника на грани фантастики, все вечно виснет, не работает, эти жутки мотыляния клиента из одного окна в другое. Люди не в восторге, да еще эти идиотские лотырейные билетики должен ты продавать, по ним план есть и хоть сам покупай, но выполни.
В общем я ушла из-за давления этой замечательной руководительницы. Но потом она начала выживать и других способных и лучших работников с ооочень огромным стажем работы и опытом. Теперь все там изменилось к худшему, клиентам хамят и могут вообще не обращать внимания на клиента. Мне по неволе приходится иногда пользоваться услугами Сбера, так и хочется написать отзыв в книге предложений, но я знаю, что его никто не прочтет, так что смысла тратить времени не вижу.
Вообще, если кто захочет поработать в СберБанке, то запаситесь корвалолом и остальными успокаивающими. Это место пригодно только для закалки и небольшого опыта, т.к. после Сбера в другие банки берут с радостью. Кузница кадров.
Все Спасибо!
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lazurit-84 • бывший сотрудник
22.11.2013 17:58
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Откуда-то сбоку подкралась подружка и, ткнувшись головой в подмышку, сказала вполголоса: "Боже, какой кругом дурдом!.." И добавила: "Как я хочу обратно в филиал! Но не "в сейчас", а "в тогда"... Помнишь, как мы тогда работали? Заканчивали в 6-ть, матерясь, завершали опердень, но успевали отмечать праздники, дни рождений, ходили в кафешки и в 9-ть - 10-ть вечера были дома. Скидывались на недостачи, на личные даты. А "эти"? - она мотнула головой в сторону окон. - "Завершаются в 8 - 11-ть. Ничего не видят, кроме работы и ругани..."
- Соскучилась по "людям-человекам"?
- Ох, не то слово!
- Да чего ж не помнить? Весело было. Мне вон Ирка до сих пор "развод" на высшее образование припоминает, хоть и не работает давно в Сбере.
- Чего вы ей сделали?
- Да узнали, что Ирка на 4-ом курсе института училась, но в конце курса вышла замуж и учиться бросила. А тут приказ вышел, что всем надо "вышку" иметь. Как раз перед месячной премией. Ну я и договорился с бухгалтерией, чтобы премию ей на пару дней придержали. Девчонки ей сказали, что пока документы из универа не принесёт, то фиг ей, а не премия. Ирка кинулась за помошью ко мне... В общем, "серьёзную мину при плохой игре" мы выдержали, Ирка восстановилась и закончила универ... Потом узнала, конечно, о "разводе"... Так что человеческие отношения были на первом месте. Был коллектив, а не непонятная "команда"...
Изменено:
Александре666 привет ,автору всего текста хочу сказать -Вы не скоро это забудете, у меня прошло 2 года и этого ужаса я забыть не могу!!!! Я забыть не могу унижение и уродство в свою сторону! Вы не почем не жалейте, ищите перспективы, старайтесь найти работу которая будет вам радостью, это будет не Сбер !
Другой вопрос, что отзыв должен быть обоснован и со всеми контактами, если готовы указать данные - вперёд!