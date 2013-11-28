Вход
Поиск
ЦБ 08.03 с 13.03 ММВБ Нефть
USD 56,80 -0,19 56,61 56,90 65,13
EUR 70,53 -0,73 69,80 70,17
Рейтинг кобрендовых карт

Обзор кобрендовых карт с авиаперевозчиками
исследование Банки.ру — январь, 2018
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1743)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Неужели все так печально? не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день, уважаемые сотрудники Сбербанка! Меня зовут Дарья, 22 года. Подскажите, неужели в Сбере на столько все печально и невозможно работать? Дело в том, что планирую устроиться в этот банк Менеджером по прямым продажам. Была на собеседовании и специалист по подбору персонала ввела в курс дела по вакансии... Характер работы разъездной (примерно 2 выезда в день... так сказал этот специалист), график нормированный с 8.30 до 17.30, да и проезд не оплачивается и нет служебного транспорта (вот это печально... но несмертельно), база клиентов уже имеется (никого искать не надо!!!), необходимо созвониться с клиентом и назначить время встречи, а если же все оговорено ранее... приехать на место (там уже ждут специалиста из Сбера) и поработать.

Вот так вкратце, мне описали данную работу. Хотелось бы у уже знающих сотрудников, спросить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли это так??? Про ЗП сказали состоит из 3 частей: 1 - оклад (15 т.р. с копейками), 2 - % от продажи, 3 - премия (если все хорошо 60% от оклада). В общем неплохо! Но почитав комментарии, увидела, что премии лишают (порой без пояснений, да и % от продажи не велик...) Буду очень признательна за ответы. Спасибо.
Даренa • сотрудник
28.11.2013 12:10
13 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Nazar1VAR
28.11.2013 12:28
Дарья, работа в Сбере подходит под Ваше высказывание выше: ПЕЧАЛЬНО...НО НЕ СМЕРТЕЛЬНО!!!
Big Al
28.11.2013 12:28
Ну во первых, никто вас нигде ждать не будет. А два выезда легко превращаются в 4 или 6. Нормированый рабочий день в сбербанке - это миф, записаный на бумаге, а бумага, как известно, все стерпит.
Если есть выбор, то выберите что-нибудь другое, но не сбер.

Изменено: Big Al - 28.11.2013 12:29
Lisovod
28.11.2013 14:00
Дальше можно и не комментить smile:)
Big Al уже полностью ответил на Ваши вопросы

P.S. если Вы любите чтоб Вас унижали, оскорбляли и семью Вы заводить не собираетесь...
То тогда Сбер Вам может и подойдёт
Manhattan
28.11.2013 19:54
Отдел DSA - самый "лошадиный" отдел в направлении продаж. То что обещают полный миф. Могу посоветовать просто в МП в какой ни будь филиал. Хоть там и планы тоже не слабые, за то бегать по клиентам не придется.

P.s. сам летом ушел из Сбера, теперь жалею. Хочу обратно в коллектив. Вот так то=))
Alina-mt
29.11.2013 21:24
НЕ знаю как у вас, но в доп офисах Сбера просто обыкновенный фашизм по отношению к сотрудникам. На одного человека столько навешано обязанностей и все срочно, что просто выполнить невозможно, даже если вообще не уходить с работы. Работаю с 9 до 21 часа включая выходные, все равно не успеваю. Вообщем если есть варианты лучше избежать этого ада. Сбер укрупнился и продолжает эту тему. Будет еще хуже. В команде гребцов - 7 капитанов и один гребец, которого в итоге увольняют как несправившегося с обязанностями. Не читали? - поищите в инете - это про Сбер. У нас ушли все у кого нет больших кредитов, в оперчасти работают дети после школы по 18 лет.
Да еще. Про "несмертельно". Не хотелось бы так думать - но на самом деле такие нагрузки и постоянный стресс - как вы думаете на здоровье не отражается? - мне кажется это прямая угроза жизни и здоровью. Вам некогда будет сходить просто в больницу, тем более уйти на больничный, ну и .... Если есть варианты - не ходите туда!

Изменено: Alina-mt - 29.11.2013 21:32
Buhmiller
01.12.2013 16:37
Не волнуйтесь! Работать можно. Зарплаты правда маленькие, а нервов много, да и бардак еще тот, но вы сильно не обращайте внимание на его бред и работайте.
Так делает большинство.

Изменено: Buhmiller - 02.12.2013 16:27
Зло_во_вред
01.12.2013 17:20
На премию 60 % от оклада даже нерасчитывайте. Ну если только по великому празднику.
Cebastayn
02.12.2013 09:06
Нет сейчас ни каких праздников... Первый год когда на день Сбера ни чего не дали сотрудникам! И не далёк тот день когда ещё и приплачивать придётся за работу в "лучшей кредитно-финансовой системе страны". Замануха Сберовская уже притча во языцах...
ann.samokhina
02.12.2013 09:57
Cebastayn, "Нет сейчас ни каких праздников..."

Это Вы зря наговариваете smile;) , в Волго-Вятском отделении (я узнала от бывших коллег), ко Дню Сбербанка дали подарок: ПИРОЖНОЕ - каждому!!! (в упаковке) smile:D smile:D smile:D ...
Piton_SBER_
02.12.2013 10:29
ann.samokhina

У нас в ГОСБ цветы всем на входе раздавали!!!! Розы, по одной smile:D
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1743)