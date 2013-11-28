Добрый день, уважаемые сотрудники Сбербанка! Меня зовут Дарья, 22 года. Подскажите, неужели в Сбере на столько все печально и невозможно работать? Дело в том, что планирую устроиться в этот банк Менеджером по прямым продажам. Была на собеседовании и специалист по подбору персонала ввела в курс дела по вакансии... Характер работы разъездной (примерно 2 выезда в день... так сказал этот специалист), график нормированный с 8.30 до 17.30, да и проезд не оплачивается и нет служебного транспорта (вот это печально... но несмертельно), база клиентов уже имеется (никого искать не надо!!!), необходимо созвониться с клиентом и назначить время встречи, а если же все оговорено ранее... приехать на место (там уже ждут специалиста из Сбера) и поработать.



Вот так вкратце, мне описали данную работу. Хотелось бы у уже знающих сотрудников, спросить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли это так??? Про ЗП сказали состоит из 3 частей: 1 - оклад (15 т.р. с копейками), 2 - % от продажи, 3 - премия (если все хорошо 60% от оклада). В общем неплохо! Но почитав комментарии, увидела, что премии лишают (порой без пояснений, да и % от продажи не велик...) Буду очень признательна за ответы. Спасибо.