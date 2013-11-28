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|Неужели все так печально?
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, уважаемые сотрудники Сбербанка! Меня зовут Дарья, 22 года. Подскажите, неужели в Сбере на столько все печально и невозможно работать? Дело в том, что планирую устроиться в этот банк Менеджером по прямым продажам. Была на собеседовании и специалист по подбору персонала ввела в курс дела по вакансии... Характер работы разъездной (примерно 2 выезда в день... так сказал этот специалист), график нормированный с 8.30 до 17.30, да и проезд не оплачивается и нет служебного транспорта (вот это печально... но несмертельно), база клиентов уже имеется (никого искать не надо!!!), необходимо созвониться с клиентом и назначить время встречи, а если же все оговорено ранее... приехать на место (там уже ждут специалиста из Сбера) и поработать.
Вот так вкратце, мне описали данную работу. Хотелось бы у уже знающих сотрудников, спросить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли это так??? Про ЗП сказали состоит из 3 частей: 1 - оклад (15 т.р. с копейками), 2 - % от продажи, 3 - премия (если все хорошо 60% от оклада). В общем неплохо! Но почитав комментарии, увидела, что премии лишают (порой без пояснений, да и % от продажи не велик...) Буду очень признательна за ответы. Спасибо.
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Даренa • сотрудник
28.11.2013 12:10
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Если есть выбор, то выберите что-нибудь другое, но не сбер.
Изменено:
Big Al уже полностью ответил на Ваши вопросы
P.S. если Вы любите чтоб Вас унижали, оскорбляли и семью Вы заводить не собираетесь...
То тогда Сбер Вам может и подойдёт
P.s. сам летом ушел из Сбера, теперь жалею. Хочу обратно в коллектив. Вот так то=))
Да еще. Про "несмертельно". Не хотелось бы так думать - но на самом деле такие нагрузки и постоянный стресс - как вы думаете на здоровье не отражается? - мне кажется это прямая угроза жизни и здоровью. Вам некогда будет сходить просто в больницу, тем более уйти на больничный, ну и .... Если есть варианты - не ходите туда!
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Так делает большинство.
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Это Вы зря наговариваете , в Волго-Вятском отделении (я узнала от бывших коллег), ко Дню Сбербанка дали подарок: ПИРОЖНОЕ - каждому!!! (в упаковке) ...
У нас в ГОСБ цветы всем на входе раздавали!!!! Розы, по одной