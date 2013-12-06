"Продержалась" в этом банке меньше года, приняли специалистом в отдел кредитования физических лиц. Первый мой рабочий день выпал как раз на конец месяца, естественно жуткий аврал, а на новом месте работы всегда как на старте, много всего нового, и в таком авральном режиме что-то объяснять и рассказывать новому сотруднику у коллег времени нет. Было очень сложно самой вникнуть в работу.



Дальше было еще веселее: в отделе всего 3 сотрудника, начальник отдела и 2 специалиста и после того как я 2 недели "отработала" начальник отдела ушел в отпуск на четырнадцать дней (обучать меня тем более нет времени, остались вдвоем и я неопытная, а работы валом!!!!!), следом в отпуск отправилась второй сотрудник и снова мы с начальником отдела вдвоем. Затем вскоре снова последовал отпуск у начальника отдела, потом больничный на 2 недели у второго сотрудника и одновременно начальник отдела перебрался в другой офис на место сотрудника, который тоже ушел в отпуск!!! При этом от меня требовалось безупречное выполнение работы. Вообщем, скажу что этот вечный аврал продолжался месяцев пять, многие очень важные моменты по работе, которые просто необходимо было оговаривать с сотрудником в самом начале, выяснялись уже гораздо позже, после проделанной работы (мол, могла бы и сама догадаться что и как делать и это при том, что у каждого банка свои формы, положения и специфика работы).



Что касается уровня зарплаты, она мизерная 15 000 рублей (если учесть мой опыт работы в банках 6 лет ) и никаких обещанных премий!! и еще и за майские праздники вычитают!!! Начальник отдела никак и не торопится что-либо сделать для своих сотрудников. Программное обеспечение ужасное, постоянно все висит!



В общем бежала из этого банка и ничуть не жалею!! Не буду говорить чтобы не шли туда работать, может просто мне не повезло.