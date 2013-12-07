Добрый день! Не думала, что буду писать отзыв об этом Банке, но считаю своим долгом рассказать о ситуации, которая произошла со мной, дабы в нее не попадали другие.



Итак, я сотрудник другого банка с большим опытом работы (около 10 лет). Устраиваться работать в БРС и не думала, на меня вышли через знакомых. Предложили подать резюме на рассмотрение. Должность и зарплата заинтриговали, и я решила попробовать. Подала документы, прошла собеседование с руководством местного офиса, потом в крае и стала ждать собеседования с головным руководством. И тут началось.



Позвонили мне для собеседования в 21:40, корректно не правда ли? Естественно я отказалась, перенесли на следующий день на 10:20. На следующий день позвонили в 13:40 - это показатель пунктуальность и уважение чужого времени. Ну да ладно. Собеседование было начато в жестком формате, без представления кто и в какой должности собеседует (тел. 749522**3*0- это для сотрудников Банка, которые будут читать этот отзыв, может научат своего сотрудника правилам культурного общения). Собеседование прошло, минут через 20 перезвонил руководитель местного офиса и сообщил, что моя кандидатура согласована и я могу писать заявление об увольнении, что я и делаю. Каково же было моё удивление,когда через 2 часа мне перезванивают и сообщают, что в штатном расписании эта должность урезана. Вот эта компетентность!!! Ребята о каком международном уровне корпоративного управления Вы говорите на своем сайте, Вы бы основы кадрового менеджмента выучили. У Вас голова не знает, что делают другие члены.



Всем, кто планирует связаться с этим Банком подумайте сто раз, прежде чем туда обратиться, почитайте отзывы (хороших-единицы) и рассматривайте этого работодателя в последнюю очередь, а лучше не рассматривать вовсе.