Ни для кого не секрет, что наш чудесный банк отличается очень большой пуктуальностью и очень высоким уровнем организованности, а именно выплат премий и зарплат. Вот только интересно, где находится сортировачное "сито", которое занимается растлением денежных средств по средствам ликвидации части на "карманные" расходы. Очень много красочных и ослепительных слов о премии и её выплате. Ещё большее количество требований руководства, а читал ли кто-нибудь статьи 65 по 67 трудового кодекса? Видимо нет. Хотя работают отличные профессионалы своего дела, маститые руководители! Жаль, что пришлось уйти и навсегда покинуть чудесный коллектив. И моё личное мнение авторитет банка резко падает. За ближайший прошедший год огромное количество "бежит с тонущего корабля", а капитаны как и положено тонут молча и достойно!!! С Наступающим новым годом!!! Здоровья счастья!!! Аж до страшного суда!!!