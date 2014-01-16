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|Приглашение на собеседование
|отрицательный голос не засчитан
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Пришло СМС с приглашением на собеседование, с указанием имени и фамилии пригласившего сотрудника и контактным номером телефона. Пробовал набирать несколько раз, в течение нескольких дней - ни разу не отреагировали на звонки! Очень профессионально пригласить и не отвечать!
Администратор: Уточните текст смс и номер телефона, с которого оно поступило?
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makhnev • несостоявшийся сотрудник
16.01.2014 12:38
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