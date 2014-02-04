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Сбербанк - сломанные судьбы! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Расскажу сейчас подробно о своей работе в Сбербанке! Проработал 1,5 года в Сбербанке в должности СОЧЛа! Во время собеседования было одно, а во время работы оказалось все иначе. Сейчас уволился и ни капли не жалею!

По началу работа складывалась неплохо, работать я полный энтузиазма и иллюзий и был очень амбициозен! Начал продавать продукты и идти к выполнению плана, хотел карьеры! Но мои мечты рухнули, когда руководитель сказал, что будь я даже семи пядей во лбу, но не имея связей не видать мне карьеры как своих ушей! Вскоре закрыли соседний ВСП на переформат и их клиенты пришли к нам на обслуживание. Красная тактика зашкаливала, людей не хватало, но никого это не волновало, даже если людям в туалет нет времени сходить! Со временем стал замечать, что руководитель стал по большей степени выставлять виноватым меня (благо зам. был адекватным), хотя все работали одинаково! Были и лизоблюды, которые поддакивали руководителю, но были и хорошие ребята которые были на моей стороне. К тому же работали все одинаково, но оклад был у меня меньше чем у других, так как я пришел позже и все равно я был плохой!

Когда был закрыт соседний ВСП мы стали открывать свой на 30 мин. раньше и всем обещали отгулы, но обещанное как правило 3 года ждут и отгулы никто не предоставил. Я продолжал работать в таком режиме давление на меня усиливалось! Стали ругать за то что я отказался в свой выходной идти на тренинг. Как- то руководитель наорала на меня и тут мое терпение лопнуло и я ответил ей тем же. Я сразу же стал самым плохим в ВСП, крики стали ежедневными, безосновательная критика усилилась, но и стал сильнее давать отпор! Вскоре руководитель и вовсе перестала со мной здороваться, но при этом на летучках и тех. учебках объектом критики был я!

Однажды во время одной из летучек я сказал я уволюсь если больше половины нашего ВСП, но к моей радости (вскоре к огорчению) ни один из сотрудников этого не сделал! Так я и продолжал быть худшем! Проходит время и меня переводят в другой ВСП и тут стало еще хуже! Руководитель и зам стали кидаться на меня как цепные псы и в один прекрасный момент я заявил что увольняюсь! Еще 2 недели они пили мою кровь, но какое блаженство настало, когда я забрал трудовую книжку!

Теперь все вспоминаю как страшный сон! Ребята, не ходите работать в Сбербанк! Это очень циничная организация! Не губите свою молодость и нервную систему!
Банк.рбывший сотрудник
04.02.2014 19:15
6 комментариев
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Банк.р
Автор отзыва
04.02.2014 19:18
ВЫШЛА ОПЕЧАТКА! я предлагал нашему ВСП проголосовать за мое увольнение но никто этого не сделал!
mummytroll555
04.02.2014 22:50
да, у меня за 5 лет в сбере - полголовы поседело в мои 30. так что ты еще дешево отделался... поздравляю, кстати! хорошо когда мечты исполняются, пусть даже не тобой ))
Morfius
05.02.2014 08:42
Цитата
еще 2 недели эти ведьмы пили мою кровь, но какое блаженство настало когда я забрал трудовую книжку!

На больничный, батенька, надо было. На больничный!
Fabregas
05.02.2014 15:51
Хорошо, что вовремя ушли. Похоже с приходом г-на Грефа в Сбербанке совсем все плохо. smile:(
Банк.р
Автор отзыва
05.02.2014 15:55
Там все очень плохо! Реформы провалились! И дальше идет развал!
Daniel Thompson
06.02.2014 06:12
Цитата
Там все очень плохо! Реформы провалились! И дальше идет развал!


Ну какой развал? О чем вы? Реформы - это хорошо.
Просто в Сбере очень большая концентрация гниловато-подвошных сотрудников ...

Изменено: Daniel Thompson - 06.02.2014 06:12
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