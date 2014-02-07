Добрый вечер! Хочу поделится своими впечатлениями о прохождении собеседования в этом банке. Шла я на кандидатуру ведущего специалиста по ипотечному кредитованию. На электронный адрес прислали предложение пройти собеседование. Я перезвонила уточнить, когда и где можно пройти собеседование. Меня пригласили в Первобанк, расположенный на улице Ленинской. Поговорив, с руководителем отдела ипотеки, как я думаю, оставила у нее хорошее впечатление, т.к. была повторно приглашена на собеседование с вышестоящим руководством. Побеседовав с зам. управляющим офиса банка была под впечатлением. Высокомерное обращение, провоцирующие вопросы, даже задавались не по теме. Ну ладно, вроде как прошла, сказали заполнить анкету.



После этого молчок. Звонила я пару тройку раз узнать результат собеседования, на что мне отвечали каждый раз, что служба безопасности ответа не дала. Прошло три недели, я поняла, что не прошла собеседование. Имели бы совесть и смелость позвонить и сказать, что ваша кандидатура нам не подошла. Сейчас наблюдаю, что этому банку по-прежнему требуется специалист по ипотеке, видя вакансию на сайтах. Очень жаль, что не дали возможность поработать в этом банке, видимо начальство набирает своих знакомых на работу, а "показухи" в виде собеседований с улицы, это так для видимости. Спасибо!