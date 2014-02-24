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Всем Доброго Дня! Проработала в РСБ почти год! Это был первый опыт работы в банке! Впечатление сложилось хорошее, я всем довольна... Начиная от руководства и заканчивая коллективом. Опыт получила огромный в сфере продаж, благодарю за это своих руководителей (канал Аэропорт) на тот момент мне казалось,что они просто занимаются "выносом мозга", сейчас я понимаю, что это совсем не так.
По поводу з/п, меня всегда устраивала моя з/п, если ты работаешь, тебе за это заплатят... Работа в РСБ канал Аэропорт отлично подходит для студентов, для тех кто только начинает свою карьеру! Отличный коллектив, хорошее руководство, хорошая з/п. Спасибо всем огромное!
Администратор: Может добавите аргументов в пользу выбранной вами оценки?
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Rsb99 • бывший сотрудник
24.02.2014 14:05
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Ответ банка:
Добрый день!
Спасибо Вам за положительный отзыв о Банке! Желаю дальнейших успехов в карьере и всегда позитивного настроя!
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
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Мне вот интересно, а в каком банке можно отлично продолжить?