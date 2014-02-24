Всем Доброго Дня! Проработала в РСБ почти год! Это был первый опыт работы в банке! Впечатление сложилось хорошее, я всем довольна... Начиная от руководства и заканчивая коллективом. Опыт получила огромный в сфере продаж, благодарю за это своих руководителей (канал Аэропорт) на тот момент мне казалось,что они просто занимаются "выносом мозга", сейчас я понимаю, что это совсем не так.



По поводу з/п, меня всегда устраивала моя з/п, если ты работаешь, тебе за это заплатят... Работа в РСБ канал Аэропорт отлично подходит для студентов, для тех кто только начинает свою карьеру! Отличный коллектив, хорошее руководство, хорошая з/п. Спасибо всем огромное!



Администратор: Может добавите аргументов в пользу выбранной вами оценки?