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Уважаемый "Злобный карлик"! Видно обидели тебя в этой организации, где всех берут в рабство, унижают и часами держат в коридоре (вероятно, на коленях и на горохе...). Но, похоже, она (эта организация) все-таки находит своих мазохистов из числа талантливых, молодых и не очень, тех, кто может и хочет!
Выводы: Если вы хороший специалист, то не слушайте всяких обиженных злобных карликов, постарайтесь найти плюсы и минусы организации и принять максимально объективное решение; если вы блатной, то лучше в УРАЛСИБ не ходить, т.к. там требуют работу работать, а не бамбук курить!
Внимание: Совершенно справедливо видеть все устные обязательства прописанными в оферте. Что касается параноидальных ощущений, что что-то утаили и обязательно обманут, то это - в Кащенко на прохождение курса лечения.
Пожелание: мой маленький друг! Ну не все так плохо в этом мире, и опыт, даже негативный дается во благо (закаляет, укрепляет и увеличивает в стоимости)! И не все люди плохие, да и начальник HR вовсе не баба яга. Просто смените линзы и посмотрите еще раз на окружающий мир, но только с позитивной стороны!
PS: А премии-то в УРАЛСИБЕ есть!
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habar • сотрудник
03.09.2008 14:23
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На что же вы злой то такой?
Если вы не читали никогда книгу жалоб и предложений, то мне с вами не по пути.
Если же нет - то вы отлично знаете, что человек чаще пишет в таких книжках о плохом, что мы и наблюдаем в данной теме сайта.
Поражает Ваше хамство и ирония, с которой вы обращаетесь к виртуальному собеседнику. Поверьте, это не защищает имдж банка, а только лишь говорит о воспитании некоторых личностях работающих в организации.
Сам в Уралсибе не работаю, но однажды был у Вас на собеседовании на руководящей позиции + обладаю картой Вашей (мой работодатель решил так)
Касательно же самого банка могу сказать следующее:
1) обслуживание - очень плохо. Оценка исходя из многих факторов - компетентность сотрудников, общение с колл центром, оплата картой и т.д. (об этом подробнее напишу чуть позже в народном рейтинге)
2) HR
- Телефон. По телефону мне никакой толком информации и не дали. Приглашение на собеседование было сделано как одолжением.
- Визит. Ожидал приема 45 минут, несмотря на то, что пришел вовремя. Когда же попал в комнату HR (к слову всю, в непонятном порядке, заставленную шкафами) то пообщался с HR. Насколько мне память не изменяет (было то около 6 мес назад) даже с руководителем HR тетенькой лет 40 общался. В итоге, эта тетенька меня выслушала, покивала и не рассказывая ничего о позиции сказала, что пошла к рук-лю департамента, чтобы меня познакомить. На мой вопрос об уточнении вакансии на которую меня позвали она только назвала мне должность. На уточняющие вопросы она ответить не смогла.
- После общения с рук-лем департамента меня повели еще к более важному персонажу. И только после этого я получил ответ о цене вопроса. Требования к кандидатуре были довольно высокие, я полностью все это знал, но и стоимость вознаграждения, исходя из тез требований, которые они предъявляли, честно говоря оказалась не серьезной.
- по окончании встречи тетнька не назвала даже ориентировочную дату ответа, сказав мне - Звоните.
Итог: Я звонить так и не стал. Не интересно работать в компании, которая не проявила интереса и недостаточно внимательно отнеслась к соискателю. Тем более, что я шел на руководящую позицию.
Из HR мне позвонили сами через 3 недели и позвали работать, только СБ надо пройти.... Но я отказался, так как уже на другое место вышел, да и соотношение вознаграждение\требования слишком уж перетягивается в сторону требований к кандидату.
3)Про блат. Не мне Вам рассказывать, о том откуда и как берут людей. И если вы этого не видите, то сорри. Есть у меня 2 человечка трудящихся у Вас (по блату) и это для меня прямые примеры + их истории о том, как и через кого и куда попасть.
4) ЗП в банке хороша только в 1 месте - Рынок ценных бумаг. Там и з\п хорошая + бонусы квартальные сравни з\пл. Все остальные, насколько мне известно, тихо в стороночке сопят. Но за 100% правильности пункта 4) не ручаюсь, так как не работал у Вас, да и сужу по собеседованию + комментариям знакомых сотрудников.
P.S А премии-то и правда есть, только ждать их долго!
что вы денюжку получаете за черный пиар на Уралсиб, извините....