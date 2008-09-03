Уважаемый "Злобный карлик"! Видно обидели тебя в этой организации, где всех берут в рабство, унижают и часами держат в коридоре (вероятно, на коленях и на горохе...). Но, похоже, она (эта организация) все-таки находит своих мазохистов из числа талантливых, молодых и не очень, тех, кто может и хочет!



Выводы: Если вы хороший специалист, то не слушайте всяких обиженных злобных карликов, постарайтесь найти плюсы и минусы организации и принять максимально объективное решение; если вы блатной, то лучше в УРАЛСИБ не ходить, т.к. там требуют работу работать, а не бамбук курить!



Внимание: Совершенно справедливо видеть все устные обязательства прописанными в оферте. Что касается параноидальных ощущений, что что-то утаили и обязательно обманут, то это - в Кащенко на прохождение курса лечения.



Пожелание: мой маленький друг! Ну не все так плохо в этом мире, и опыт, даже негативный дается во благо (закаляет, укрепляет и увеличивает в стоимости)! И не все люди плохие, да и начальник HR вовсе не баба яга. Просто смените линзы и посмотрите еще раз на окружающий мир, но только с позитивной стороны!



PS: А премии-то в УРАЛСИБЕ есть!